Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

89' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ферри Жордан пробил со штрафного прямо в стенку

81' Г О О О О Л - Фаяд Халил забивает ударом с левой ноги!

80' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Сьерро Венсан не смог попасть в створ ударом издали

79' Бабика Шави из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

78' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Монпелье

76' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

70' Тактическая замена. Муса Диарра уходит с поля и его заменяет Суасо Габриэль

68' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Саванье Тежи оказался удален с поля

65' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Муса Диарра совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Удар от ворот произведет Тулуза

60' Адамс Акор не смог попасть в створ ударом издали

57' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

55' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

54' Николайсен Расмус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

52' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

51' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Тулуза

50' Матч возобновлен

50' Аль-Тамари Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Шмидт Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хорошую попытку сделал Силла Иссиага . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника