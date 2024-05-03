Тур: 32. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Болланжье Марк
0'
26' Желтая карточкаСаванье Тежи
0:1
27' ГолСаванье Тежи
1:1
34' ГолДаллинга Тийс
44' Желтая карточкаЛеруа Лео
54' Желтая карточкаНиколайсен Расмус
60' Желтая карточкаДиарра Мусса
65' Красная карточкаСаванье Тежи
1:2
81' ГолФаяд Халил
83' Вторая желтая карточкаНиколайсен Расмус
90' Желтая карточкаКарамо Янн
90'+10
Ход матча
26'
27'
0:1
34'
44'
60'
65'
68'
81'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
521 Количество передач 311
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
20
Шмидт
Никлас
37
Гбоо
Янн
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
23 Карамо ЯннПолузащитник
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Монпелье
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
34 матча
26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.27
0.95
Среднее время на гол
71
95
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.63
1.07
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|13 (1)
|0.41
|Сьерро Венсан
|6 (4)
|0.19
|Магри Франк
|4
|0.13
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.09
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Николайсен Расмус
|2
|0.06
|Мависса Кристиан
|2
|0.06
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Хелаберт Сесар
|1
|0.03
|Диарра Мусса
|1
|0.03
|Шмидт Никлас
|1
|0.03
|Коста Логан
|1
|0.03
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.03
|Бабика Шави
|1
|0.03
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Спирингс Стейн
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|11 (9)
|0.34
|Адамс Акор
|8
|0.25
|Аль-Тамари Мусса
|7
|0.22
|Норден Арно
|6
|0.19
|Фаяд Халил
|3
|0.09
|Модибо Саньян
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|1
|0.03
|Эстев Максим
|1
|0.03
|Хазри Вахби
|1
|0.03
|Жюльен Кристофер
|1
|0.03
|Карамо Янн
|1
|0.03
|Кулибали Танги
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|8
|0
|Доннум Арон
|8
|0
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Даллинга Тийс
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Спирингс Стейн
|5
|0
|Диарра Мусса
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Рестес Гийом
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Мависса Кристиан
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|1
|Куяте Кики
|5
|1
|Хазри Вахби
|5
|0
|Ферри Жордан
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Модибо Саньян
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Леруа Лео
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Силла Иссиага
|3
|0
|Норден Арно
|1
|1
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|1
|Адамс Акор
|2
|0
|Кулибали Танги
|2
|0
|Тшато Энзо
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
13
7
Тулуза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Монпелье
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
17
15
Тулуза
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Монпелье
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
18
Упущенные победы
30
22
Голы по времени матча
Забито
21
22
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
14%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
4
19%
6
27%
76-90
Пропущено
22
22
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
9%
6
27%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
6
27%
61-75
8
36%
2
9%
76-90
Забито
18
21
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
17%
4
19%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
3
17%
4
19%
76-90
Пропущено
20
20
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
5
25%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
25%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
5
25%
5
25%
76-90
Забито
39
43
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
6
15%
6
14%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
9
23%
6
14%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
8
21%
8
19%
61-75
7
18%
10
23%
76-90
Пропущено
42
42
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 22
4
10%
11
26%
1-15
7
17%
1
2%
16-30
7
17%
6
14%
31-45
8
19%
8
19%
46-60
3
7%
9
21%
61-75
13
31%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0
Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2
Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0
Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0
Результаты матчей
Тулуза
Монпелье
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
8 раз 25%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
610
610
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
610
79
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
239
1220
1319
428
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|58 - 41
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|49 - 33
|56
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|42 - 51
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|48 - 41
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|27 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|16 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|13 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Монпелье
Исход игры
Тулуза
65.6% (82)
Ничья
25.6% (32)
Монпелье
8.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (57)
Меньше
51.28% (60)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
36% (45)
1:1 Ничья
20.8% (26)
1:0 Тулуза
18.4% (23)
1:2 Монпелье
5.6% (7)
2:0 Тулуза
4.8% (6)
0:1 Монпелье
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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