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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Тулуза
1:2
Конец матча
Монпелье
0'
26' Желтая карточка
Саванье Тежи
0:1
27' Гол
Саванье Тежи
1:1
34' Гол
Даллинга Тийс
44' Желтая карточка
Леруа Лео
54' Желтая карточка
Николайсен Расмус
60' Желтая карточка
Диарра Мусса
65' Красная карточка
Саванье Тежи
1:2
81' Гол
Фаяд Халил
83' Вторая желтая карточка
Николайсен Расмус
90' Желтая карточка
Карамо Янн
90'+10

Ход матча

26'
 
Саванье Тежи
27'
0:1
Саванье Тежи
(Силла Иссиага)
34'
Даллинга Тийс
(Кассерес Кристиан)
1:1
44'
 
Леруа Лео
53'
 
Карамо Янн
Аль-Тамари Мусса
54'
Николайсен Расмус
 
60'
Диарра Мусса
 
62'
Каманзи Уоррен
Деслер Миккел
 
62'
Бабика Шави
Абухляль Закария
 
65'
 
Саванье Тежи
68'
 
Фаяд Халил
Адамс Акор
68'
 
Ферри Жордан
Леруа Лео
70'
Суасо Габриэль
Диарра Мусса
 
81'
Кассерес Кристиан
Сьерро Венсан
 
81'
Спирингс Стейн
Сиссоко Ибрагим
 
81'
1:2
Фаяд Халил
83'
Николайсен Расмус
 
90'
 
Куяте Кики
90'
 
Карамо Янн
90'
 
Модибо Саньян

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 521 Количество передач 311
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Тулуза 65.6% (82)
X 25.6% (32)
Монпелье 8.8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
20
Шмидт
Никлас
7
Абухляль
Закария
9
Даллинга
Тийс
37
Гбоо
Янн
16
Берто
Димитри
27
Омерагич
Бечир
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
36
Хефти
Сильван
3
Силла
Иссиага
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
9
Аль-Тамари
Мусса
8
Адамс
Акор
Тулуза
4-3-3
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Тулуза
Монпелье

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

34 матча

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
3:0
ТМК
3:1
Л1
1:2
ТМК
1:2
Л1
4:2
ТМК
4:5
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМК
3:0
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМК
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМС
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМС
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМС
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
0.95

Среднее время на гол

71
95

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.63
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 13 (1) 0.41
Сьерро Венсан 6 (4) 0.19
Магри Франк 4 0.13
Абухляль Закария 3 (1) 0.09
Гбоо Янн 2 0.06
Николайсен Расмус 2 0.06
Мависса Кристиан 2 0.06
Кассерес Кристиан 1 0.03
Хелаберт Сесар 1 0.03
Диарра Мусса 1 0.03
Шмидт Никлас 1 0.03
Коста Логан 1 0.03
Сиссоко Ибрагим I 1 0.03
Бабика Шави 1 0.03
Суасо Габриэль 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Спирингс Стейн 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 11 (9) 0.34
Адамс Акор 8 0.25
Аль-Тамари Мусса 7 0.22
Норден Арно 6 0.19
Фаяд Халил 3 0.09
Модибо Саньян 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Ферри Жордан 1 0.03
Эстев Максим 1 0.03
Хазри Вахби 1 0.03
Жюльен Кристофер 1 0.03
Карамо Янн 1 0.03
Кулибали Танги 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Куяте Кики 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 8 0
Доннум Арон 8 0
Николайсен Расмус 5 1
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Спирингс Стейн 5 0
Диарра Мусса 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Рестес Гийом 3 0
Деслер Миккел 2 0
Абухляль Закария 2 0
Бангре Мамади 2 0
Мависса Кристиан 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 1
Куяте Кики 5 1
Хазри Вахби 5 0
Ферри Жордан 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Модибо Саньян 5 0
Шотар Жорис 5 0
Омерагич Бечир 4 0
Леруа Лео 4 0
Эстев Максим 2 1
Силла Иссиага 3 0
Норден Арно 1 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Минкарелли Дэвин Лукас 1 1
Адамс Акор 2 0
Кулибали Танги 2 0
Тшато Энзо 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Карамо Янн 1 0
Хефти Сильван 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0

Результаты матчей

Тулуза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

13
7
Тулуза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Монпелье
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

17
15
Тулуза
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Монпелье
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

14
18

Упущенные победы

30
22

Голы по времени матча

Забито

21
22
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
14%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
4
19%
6
27%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
9%
6
27%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
6
27%
61-75
8
36%
2
9%
76-90

Забито

18
21
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
17%
4
19%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
3
17%
4
19%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
5
25%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
25%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
5
25%
5
25%
76-90

Забито

39
43
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
6
15%
6
14%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
9
23%
6
14%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
8
21%
8
19%
61-75
7
18%
10
23%
76-90

Пропущено

42
42
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 22
4
10%
11
26%
1-15
7
17%
1
2%
16-30
7
17%
6
14%
31-45
8
19%
8
19%
46-60
3
7%
9
21%
61-75
13
31%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0
Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2
Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0
Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0

Результаты матчей

Тулуза
Монпелье

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
8 раз 25%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
23
9
12
20
1.5
13
19
4
28
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 31 17 7 7 58 - 41 58
3.
Брест
 Заявка 31 16 8 7 49 - 33 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 31 13 5 13 42 - 51 44
8.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
9.
Ренн
 Заявка 31 11 9 11 48 - 41 42
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
5.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
6.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
7.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
9.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Тулуза Даллинга Тийс 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Тулуза: 63%, Монпелье: 37%.
  • 100'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монпелье пробьет пенальти!
  • 99'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монпелье.
  • 98'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Силла Иссиага ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Тулуза пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Тулуза 65.6% (82)
    X 25.6% (32)
    Монпелье 8.8% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Монпелье

    Исход игры
    Тулуза
    65.6% (82)
    Ничья
    25.6% (32)
    Монпелье
    8.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (57)
    Меньше
    51.28% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    36% (45)
    1:1 Ничья
    20.8% (26)
    1:0 Тулуза
    18.4% (23)
    1:2 Монпелье
    5.6% (7)
    2:0 Тулуза
    4.8% (6)
    0:1 Монпелье
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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