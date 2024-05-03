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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Ланс
2:0
Конец матча
Лорьян
0'
20' Желтая карточка
Бакайоко Тьемуэ
1:0
57' Гол
Вахи Элю
58' Желтая карточка
Вахи Элю
71' Желтая карточка
Кацерис Панос
2:0
81' Гол
Коста Давид
90'+6

Ход матча

20'
 
Бакайоко Тьемуэ
46'
Айдара Массадио
Дансо Кевин
 
57'
Вахи Элю
(Менди Нампали)
1:0
58'
Вахи Элю
 
71'
 
Кацерис Панос
77'
Томассон Адриен
Фюльжени Анжело
 
78'
Саид Уэсли
Вахи Элю
 
78'
 
Калюлю Гедеон
Кацерис Панос
79'
 
Буанани Бадредин
Бакайоко Тьемуэ
79'
 
Крупи Эли Джуниор
Бамба Мохаммед
81'
Коста Давид
(Томассон Адриен)
2:0
82'
Агилар Рубен
Мачадо Дейвер
 
87'
Абдул-Самед Салис
Коста Давид
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 536 Количество передач 409
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Ланс 90.2% (110)
X 7.4% (9)
Лорьян 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
10
Коста
Давид
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
11
Фюльжени
Анжело
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
3
Тальби
Монтассар
15
Лапорт
Жульен
7
Кацерис
Панос
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
5
Менди
Бенжамен
6
Луза
Имран
9
Бамба
Мохаммед
21
Понсо
Жульен
Ланс
3-4-3
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Ланс
Лорьян

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:3
К
1:1
Л1
5:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
2:3
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
2:3
КЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
КЛ
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.15

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.45

Среднее время на гол

65
61

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.54
1.29

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
69

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 8 (1) 0.25
Сотока Флориан 7 (4) 0.22
Саид Уэсли 7 0.22
Коста Давид 4 0.13
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.09
Мачадо Дейвер 3 0.09
Гилавоги Морган 2 0.06
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Фюльжени Анжело 0 0
Менди Нампали 0 0
Айдара Массадио 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 7 0.22
Крупи Эли Джуниор 5 0.16
Февр Ромен 5 0.16
Понсо Жульен 3 0.09
Бакайоко Тьемуэ 2 0.06
Бамба Дьенг 2 0.06
Тосин Айегун 2 0.06
Луза Имран 1 0.03
Дукуре Сирине 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Менди Бенжамен 1 0.03
Абергель Лоран 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Кари Айман 1 0.03
Кацерис Панос 1 0.03
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 9 1
Вахи Элю 9 1
Медина Факундо 10 0
Дансо Кевин 6 0
Сотока Флориан 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Мачадо Дейвер 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Коста Давид 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 6 0
Бакайоко Тьемуэ 5 0
Понсо Жульен 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Йонгва Дарлин 3 0
Кацерис Панос 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Бамба Мохаммед 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Аджей Натаниэль 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кари Айман 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Ланс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Лорьян
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
9
Ланс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Лорьян
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
22

Упущенные победы

11
13
Ланс
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Лорьян
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

21
25

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

25
16
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
2
8%
2
13%
1-15
4
16%
3
19%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
31%
76-90

Пропущено

16
33
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
2
13%
1
3%
1-15
3
19%
7
21%
16-30
4
25%
4
12%
31-45
2
13%
8
24%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
3
19%
10
30%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
3
18%
4
20%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

18
31
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
11%
6
19%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
6
33%
2
6%
31-45
4
22%
6
19%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
4
22%
7
23%
76-90

Забито

42
36
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 9
7 Не забивали 14
5
12%
6
17%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
7
17%
4
11%
31-45
9
21%
7
19%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
11
26%
9
25%
76-90

Пропущено

34
64
18 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 39
13 Пропускали первыми 21
18 Не пропускали 29
4
12%
7
11%
1-15
4
12%
12
19%
16-30
10
29%
29%
6
9%
31-45
6
18%
14
22%
46-60
3
9%
8
13%
61-75
7
21%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1
Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лорьян - Тулуза 1:2 Лорьян - ПСЖ 1:4 Ницца - Лорьян 3:0 Монпелье - Лорьян 2:0
Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3

Результаты матчей

Ланс
Лорьян

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
9 раз 56%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
14 раз 44%
2
8 раз 25%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ланс
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
7
9
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
9
4
12
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
18
14
11
21
1.5
13
19
5
27
2.5
5
27
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 31 17 7 7 58 - 41 58
3.
Брест
 Заявка 31 16 8 7 49 - 33 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 31 13 5 13 42 - 51 44
8.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
9.
Ренн
 Заявка 31 11 9 11 48 - 41 42
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
5.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
6.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
7.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
9.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Тулуза Даллинга Тийс 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Лорьян: 43%.
  • 96'
    Ланс контролирует мяч.
  • 96'
    Абдул-Самед Салис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Лорьян: 43%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Ланс 90.2% (110)
    X 7.4% (9)
    Лорьян 2.5% (3)
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    Где смотреть матч Ланс 2:0 Лорьян онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:0 Лорьян

    Исход игры
    Ланс
    90.2% (110)
    Ничья
    7.4% (9)
    Лорьян
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    47.41% (55)
    Нет
    52.59% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    36.9% (45)
    2:0 Ланс
    24.6% (30)
    1:0 Ланс
    18.9% (23)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    3:0 Ланс
    4.1% (5)
    3:1 Ланс
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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