Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

86' Луза Имран не смог попасть в створ ударом издали

85' Сотока Флориан пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

85' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Лорьян

83' Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Луза Имран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Оооо... вот это был удар! Бамба Мохаммед должен был забить с этой позиции.

76' Хорошую попытку сделал Бамба Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Абергель Лоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Хорошую попытку сделал Луза Имран . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Кацерис Панос получил желтую карточку от судьи

70' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Бакайоко Тьемуэ нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

67' Понсо Жульен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Самба Брис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хорошую попытку сделал Кацерис Панос . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Фюльжени Анжело получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Вахи Элю снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

57' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

57' Бакайоко Тьемуэ плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

57' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

56' Коста Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Коста Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сотока Флориан нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

53' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Ланс

52' Удар от ворот произведет Лорьян

52' Фюльжени Анжело не смог попасть в створ ударом издали

51' Удар от ворот произведет Ланс

50' Удар от ворот произведет Лорьян

50' Гради Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Мачадо Дейвер . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника