Тур: 32. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
20' Желтая карточкаБакайоко Тьемуэ
1:0
57' ГолВахи Элю
58' Желтая карточкаВахи Элю
71' Желтая карточкаКацерис Панос
2:0
81' ГолКоста Давид
90'+6
Ход матча
20'
57'
1:0
58'
71'
78'
81'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
536 Количество передач 409
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
38
Мвого
Ивон
21
Понсо
Жульен
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Понсо ЖульенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Лорьян
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.15
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.45
Среднее время на гол
65
61
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.54
1.29
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
69
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|8 (1)
|0.25
|Сотока Флориан
|7 (4)
|0.22
|Саид Уэсли
|7
|0.22
|Коста Давид
|4
|0.13
|Франковски Пшемыслав
|3 (1)
|0.09
|Мачадо Дейвер
|3
|0.09
|Гилавоги Морган
|2
|0.06
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Томассон Адриен
|1
|0.03
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.03
|Кортес Оскар
|1
|0.03
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Диуф Энди
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Менди Нампали
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|7
|0.22
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.16
|Февр Ромен
|5
|0.16
|Понсо Жульен
|3
|0.09
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.06
|Бамба Дьенг
|2
|0.06
|Тосин Айегун
|2
|0.06
|Луза Имран
|1
|0.03
|Дукуре Сирине
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Менди Бенжамен
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Кари Айман
|1
|0.03
|Кацерис Панос
|1
|0.03
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|9
|1
|Вахи Элю
|9
|1
|Медина Факундо
|10
|0
|Дансо Кевин
|6
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Агилар Рубен
|4
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Менди Нампали
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Коста Давид
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|6
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|5
|0
|Понсо Жульен
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Абергель Лоран
|3
|0
|Йонгва Дарлин
|3
|0
|Кацерис Панос
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Бамба Мохаммед
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Бамба Дьенг
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Аджей Натаниэль
|2
|0
|Тосин Айегун
|0
|1
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кари Айман
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Лорьян
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
9
Ланс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Лорьян
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
17
22
Упущенные победы
11
13
Ланс
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Лорьян
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
21
25
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
25
16
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
2
8%
2
13%
1-15
4
16%
3
19%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
31%
76-90
Пропущено
16
33
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
2
13%
1
3%
1-15
3
19%
7
21%
16-30
4
25%
4
12%
31-45
2
13%
8
24%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
3
19%
10
30%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
3
18%
4
20%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
18
31
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
11%
6
19%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
6
33%
2
6%
31-45
4
22%
6
19%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
4
22%
7
23%
76-90
Забито
42
36
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 9
7 Не забивали 14
5
12%
6
17%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
7
17%
4
11%
31-45
9
21%
7
19%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
11
26%
9
25%
76-90
Пропущено
34
64
18 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 39
13 Пропускали первыми 21
18 Не пропускали 29
4
12%
7
11%
1-15
4
12%
12
19%
16-30
10
29%
29%
6
9%
31-45
6
18%
14
22%
46-60
3
9%
8
13%
61-75
7
21%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1
Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лорьян - Тулуза 1:2 Лорьян - ПСЖ 1:4 Ницца - Лорьян 3:0 Монпелье - Лорьян 2:0
Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3
Результаты матчей
Ланс
Лорьян
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
9 раз 56%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
14 раз 44%
2
8 раз 25%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ланс
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
79
79
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
79
412
610
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
1814
1121
1319
527
527
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|58 - 41
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|49 - 33
|56
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|42 - 51
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|48 - 41
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|27 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|16 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|13 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 2:0 Лорьян
Исход игры
Ланс
90.2% (110)
Ничья
7.4% (9)
Лорьян
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
47.41% (55)
Нет
52.59% (61)
Популярный счёт
2:1 Ланс
36.9% (45)
2:0 Ланс
24.6% (30)
1:0 Ланс
18.9% (23)
1:1 Ничья
5.7% (7)
3:0 Ланс
4.1% (5)
3:1 Ланс
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!