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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лилль
1:0
Первый тайм: 26'
Лион
0'
1:0
21' Гол
Диаките Бафоде

Ход матча

21'
Диаките Бафоде
(Языджи Юсуф)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 123
Лилль 52% (64)
X 33.3% (41)
Лион 14.6% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
18
Диаките
Бафоде
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
8
Гомес
Анхель
12
Языджи
Юсуф
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
5
Гудмундссон
Габриэль
9
Дэвид
Джонатан
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
Лилль
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Лион

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 6 побед

37 матчей

37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

27%
56.8%
16.2%
10 побед 21 ничья 6 побед

История матчей

К
2:1
Л1
0:2
Л1
3:3
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.35

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Среднее время на гол

66
80

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.43
1.24

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 17 (2) 0.53
Жегрова Эдон 5 0.16
Языджи Юсуф 5 0.16
Диаките Бафоде 3 0.09
Андре Бенжамин 3 0.09
Кабелла Реми 2 0.06
Йоро Лени 2 0.06
Сантос Тиаго 1 0.03
Исмаили Гонсалвес 1 0.03
Кавалейру Иван 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.03
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Даго Треви 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 16 (1) 0.5
О'Брайан Джек 4 0.13
Нуама Эрнест 3 0.09
Тальяфико Николас 3 0.09
Бенрахма Саид 2 0.06
Толиссо Корентен 2 (1) 0.06
Фофана Малик 2 0.06
Шерки Райан 1 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 (1) 0.03
Бальде Мама 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 0
Рибейро Александро 5 1
Сантос Тиаго 6 0
Бенталеб Набиль 6 0
Языджи Юсуф 5 0
Гомес Анхель 4 0
Дэвид Джонатан 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Паулу Фонсека 4 0
Йоро Лени 4 0
Буадди Айюб 2 1
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Жегрова Эдон 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 1
О'Брайан Джек 4 1
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Нуама Эрнест 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Бенрахма Саид 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Лилль
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
6
Лилль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Лион
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

11
18
Лилль
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Лион
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
24

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

30
20
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
6
20%
2
10%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
27%
3
15%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
2
7%
5
25%
61-75
9
30%
7
35%
76-90

Пропущено

7
22
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
2
29%
2
9%
1-15
2
29%
6
27%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
29%
5
23%
61-75
1
14%
1
5%
76-90

Забито

16
22
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
8
36%
16-30
8
50%
2
9%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
1
6%
6
27%
76-90

Пропущено

19
29
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
16%
3
10%
1-15
3
16%
5
17%
16-30
0
0%
8
28%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
6
32%
3
10%
61-75
4
21%
4
14%
76-90

Забито

46
42
27 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
7
15%
2
5%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
16
35%
5
12%
31-45
5
11%
5
12%
46-60
4
9%
9
21%
61-75
10
22%
13
31%
76-90

Пропущено

26
51
10 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
5
19%
5
10%
1-15
5
19%
11
22%
16-30
0
0%
11
22%
31-45
3
12%
11
22%
46-60
8
31%
8
16%
61-75
5
19%
5
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1
Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0
Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3
Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0

Результаты матчей

Лилль
Лион

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лилль
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
5
11
4
11
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
24
7
13
18
1.5
11
20
4
27
2.5
6
25
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Лилль
 1:0 Заявка 32 16 10 6 46 - 27 58
4.
Брест
 Заявка 32 16 9 7 49 - 33 57
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
8.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
9.
Лион
 0:1 Заявка 32 13 5 14 42 - 52 44
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 Заявка 32 7 11 14 33 - 42 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1:0 Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
6.
Брест
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 0:1 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
7.
Лион
 0:1 Заявка 16 7 1 8 19 - 24 22
8.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
12.
Лилль
 1:0 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Языджи Юсуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Толиссо Корентен из команды Лион в офсайде
  • 23'
    Диаките Бафоде из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 23'
    Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 21'
    Языджи Юсуф сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 123
    Лилль 52% (64)
    X 33.3% (41)
    Лион 14.6% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Лион
    3.90
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    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лион

    Исход игры
    Лилль
    52% (64)
    Ничья
    33.3% (41)
    Лион
    14.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (94)
    Нет
    17.54% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    32.5% (40)
    1:1 Ничья
    26.8% (33)
    1:0 Лилль
    13% (16)
    1:2 Лион
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    3:1 Лилль
    2.4% (3)
    0:2 Лион
    1.6% (2)
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