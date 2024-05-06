Тур: 32. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Бастьен Бенуа
Ход матча
21'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
12
Языджи
Юсуф
22
Мата
Клинтон
37
Нуама
Эрнест
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
43 Даго ТревиНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
История личных встреч
Лилль
Лион
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 6 побед
37 матчей
37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
27%
56.8%
16.2%
10 побед 21 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.35
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.35
1.12
Среднее время на гол
66
80
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.43
1.24
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|0.53
|Жегрова Эдон
|5
|0.16
|Языджи Юсуф
|5
|0.16
|Диаките Бафоде
|3
|0.09
|Андре Бенжамин
|3
|0.09
|Кабелла Реми
|2
|0.06
|Йоро Лени
|2
|0.06
|Сантос Тиаго
|1
|0.03
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0.03
|Кавалейру Иван
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.03
|Гомес Анхель
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
|Даго Треви
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|16 (1)
|0.5
|О'Брайан Джек
|4
|0.13
|Нуама Эрнест
|3
|0.09
|Тальяфико Николас
|3
|0.09
|Бенрахма Саид
|2
|0.06
|Толиссо Корентен
|2 (1)
|0.06
|Фофана Малик
|2
|0.06
|Шерки Райан
|1
|0.03
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1 (1)
|0.03
|Бальде Мама
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Милагрес Энрике
|1
|0.03
|Орбан Гифт
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|0
|Рибейро Александро
|5
|1
|Сантос Тиаго
|6
|0
|Бенталеб Набиль
|6
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Гомес Анхель
|4
|0
|Дэвид Джонатан
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Паулу Фонсека
|4
|0
|Йоро Лени
|4
|0
|Буадди Айюб
|2
|1
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Жегрова Эдон
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Даго Треви
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|6
|1
|О'Брайан Джек
|4
|1
|Толиссо Корентен
|5
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Ляказетт Александр
|2
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|1
|Нуама Эрнест
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Бенрахма Саид
|2
|0
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
6
Лилль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Лион
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
11
18
Лилль
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Лион
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
24
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
30
20
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
6
20%
2
10%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
27%
3
15%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
2
7%
5
25%
61-75
9
30%
7
35%
76-90
Пропущено
7
22
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
2
29%
2
9%
1-15
2
29%
6
27%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
29%
5
23%
61-75
1
14%
1
5%
76-90
Забито
16
22
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
8
36%
16-30
8
50%
2
9%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
1
6%
6
27%
76-90
Пропущено
19
29
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
16%
3
10%
1-15
3
16%
5
17%
16-30
0
0%
8
28%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
6
32%
3
10%
61-75
4
21%
4
14%
76-90
Забито
46
42
27 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
7
15%
2
5%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
16
35%
5
12%
31-45
5
11%
5
12%
46-60
4
9%
9
21%
61-75
10
22%
13
31%
76-90
Пропущено
26
51
10 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
5
19%
5
10%
1-15
5
19%
11
22%
16-30
0
0%
11
22%
31-45
3
12%
11
22%
46-60
8
31%
8
16%
61-75
5
19%
5
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1
Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0
Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3
Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0
Результаты матчей
Лилль
Лион
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лилль
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
511
411
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
412
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
247
1318
1120
427
625
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|62 - 42
|61
|3.
|1:0 Заявка
|32
|16
|10
|6
|46 - 27
|58
|4.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|49 - 33
|57
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 43
|45
|8.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|9.
|0:1 Заявка
|32
|13
|5
|14
|42 - 52
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|29 - 49
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|33 - 42
|32
|16.
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 54
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 58
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|1
|8
|19 - 24
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|12.
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|16 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лион
Исход игры
Лилль
52% (64)
Ничья
33.3% (41)
Лион
14.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
82.46% (94)
Нет
17.54% (20)
Популярный счёт
2:1 Лилль
32.5% (40)
1:1 Ничья
26.8% (33)
1:0 Лилль
13% (16)
1:2 Лион
8.9% (11)
2:2 Ничья
5.7% (7)
3:1 Лилль
2.4% (3)
0:2 Лион
1.6% (2)
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