Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Лилль

37' Матич Неманья плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

37' Г О О О О Л - Жегрова Эдон из команды Лилль левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

36' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Нуама Эрнест получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Лилль

34' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Лилль

32' Мата Клинтон из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Нуама Эрнест из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Гомес Анхель получил желтую карточку от судьи

28' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Языджи Юсуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Языджи Юсуф из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Лион

16' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Лион

10' Языджи Юсуф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Сантос Тиаго из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Лион начинает с центра поля