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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лилль
3:4
Конец матча
Лион
0'
1:0
21' Гол
Диаките Бафоде
28' Желтая карточка
Гомес Анхель
35' Желтая карточка
Нуама Эрнест
2:0
37' Гол
Жегрова Эдон
2:1
65' Гол
Бенрахма Саид
80' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
2:2
82' Гол
Фофана Малик
3:2
85' Гол
Диаките Бафоде
3:3
88' Гол
Ляказетт Александр
3:4
90' Гол
Бальде Мама
90' Желтая карточка
Йоро Лени
90'+9

Ход матча

21'
Диаките Бафоде
(Языджи Юсуф)
1:0
26'
Жегрова Эдон
Языджи Юсуф
 
28'
Гомес Анхель
 
35'
 
Нуама Эрнест
37'
Жегрова Эдон
(Дэвид Джонатан)
2:0
46'
 
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Тальяфико Николас
58'
Кабелла Реми
Гудмундссон Габриэль
 
65'
2:1
Бенрахма Саид
(Ляказетт Александр)
68'
 
Мангаля Орель
Толиссо Корентен
68'
 
Фофана Малик
Бенрахма Саид
68'
 
Шерки Райан
Матич Неманья
75'
Рибейро Александро
Жегрова Эдон
 
79'
 
Бальде Мама
Нуама Эрнест
80'
Харальдссон Хакон-Арнар
 
82'
2:2
Фофана Малик
(Бальде Мама)
85'
Диаките Бафоде
(Гомес Анхель)
3:2
88'
3:3
Ляказетт Александр
(Мэйтленд-Найлс Эйнсли)
90'
3:4
Бальде Мама
(Мата Клинтон)
90'
Йоро Лени
 

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 429 Количество передач 540
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Лилль 52% (64)
X 33.3% (41)
Лион 14.6% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
18
Диаките
Бафоде
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
8
Гомес
Анхель
12
Языджи
Юсуф
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
5
Гудмундссон
Габриэль
9
Дэвид
Джонатан
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
Лилль
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Лион

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 6 побед

37 матчей

37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

27%
56.8%
16.2%
10 побед 21 ничья 6 побед

История матчей

К
2:1
Л1
0:2
Л1
3:3
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.35

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Среднее время на гол

66
80

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.43
1.24

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 17 (2) 0.53
Жегрова Эдон 6 0.19
Языджи Юсуф 5 0.16
Диаките Бафоде 5 0.16
Андре Бенжамин 3 0.09
Кабелла Реми 2 0.06
Йоро Лени 2 0.06
Сантос Тиаго 1 0.03
Исмаили Гонсалвес 1 0.03
Кавалейру Иван 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.03
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Даго Треви 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 17 (1) 0.53
О'Брайан Джек 4 0.13
Бенрахма Саид 3 0.09
Нуама Эрнест 3 0.09
Тальяфико Николас 3 0.09
Фофана Малик 3 0.09
Бальде Мама 2 0.06
Толиссо Корентен 2 (1) 0.06
Шерки Райан 1 0.03
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 (1) 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 0
Рибейро Александро 5 1
Сантос Тиаго 6 0
Бенталеб Набиль 6 0
Языджи Юсуф 5 0
Гомес Анхель 5 0
Йоро Лени 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Паулу Фонсека 4 0
Буадди Айюб 2 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Жегрова Эдон 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 1
О'Брайан Джек 4 1
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Нуама Эрнест 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Бенрахма Саид 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Лилль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

8
6
Лилль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Лион
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

11
18
Лилль
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
44% (14)
16% (5)
Лион
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
27

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

33
24
18 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
6
18%
2
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
9
27%
3
13%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
2
6%
6
25%
61-75
10
30%
10
42%
76-90

Пропущено

11
25
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
2
18%
2
8%
1-15
2
18%
7
28%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
27%
5
20%
61-75
4
36%
2
8%
76-90

Забито

16
22
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
8
36%
16-30
8
50%
2
9%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
1
6%
6
27%
76-90

Пропущено

19
29
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
16%
3
10%
1-15
3
16%
5
17%
16-30
0
0%
8
28%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
6
32%
3
10%
61-75
4
21%
4
14%
76-90

Забито

49
46
29 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
7
14%
2
4%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
17
35%
5
11%
31-45
5
10%
5
11%
46-60
4
8%
10
22%
61-75
11
22%
16
35%
76-90

Пропущено

30
54
10 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 23
5
17%
5
9%
1-15
5
17%
12
22%
16-30
0
0%
12
22%
31-45
3
10%
11
20%
46-60
9
30%
8
15%
61-75
8
27%
6
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1
Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0
Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3
Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0

Результаты матчей

Лилль
Лион

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
2
9 раз 28%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Лилль
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
1.5
Больше Меньше
5
11
5
11
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
25
7
14
18
1.5
12
20
5
27
2.5
7
25
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 Заявка 32 16 9 7 49 - 33 57
4.
Лилль
 Заявка 32 15 10 7 48 - 31 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 32 14 5 13 46 - 54 47
8.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 Заявка 32 7 11 14 33 - 42 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
6.
Брест
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Лион
 Заявка 16 8 1 7 23 - 26 25
5.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
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Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Ляказетт Александр сделал ключевой пас для гола!
    • 92'
      Мата Клинтон сделал результативную передачу.
    • 92'
      ГОООООЛ - Бальде Мама Лион забивает ударом головой
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 91'
      Диаките Бафоде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Сантос Тиаго из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Лилль 52% (64)
    X 33.3% (41)
    Лион 14.6% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 3:4 Лион

    Исход игры
    Лилль
    52% (64)
    Ничья
    33.3% (41)
    Лион
    14.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (94)
    Нет
    17.54% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    32.5% (40)
    1:1 Ничья
    26.8% (33)
    1:0 Лилль
    13% (16)
    1:2 Лион
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    3:1 Лилль
    2.4% (3)
    0:2 Лион
    1.6% (2)
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