Тур: 32. Стадион: Альянц Ривьера.
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Главный тренер: Фариоли Франческо
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ницца
ПСЖ
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед
34 матча
29.4%
14.7%
55.9%
10 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
14.7%
41.2%
44.1%
5 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.81
0.94
Среднее время на гол
110
95
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.78
1.69
Среднее время на гол
50
53
Всего голов
45
44
Голов в среднем за матч
1.32
1.29
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
Среднее время на гол
68
69
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|11 (3)
|0.34
|Бога Жереми
|6
|0.19
|Гессан Эванн
|6 (2)
|0.19
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.13
|Сансон Морган
|2
|0.06
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Тюрам Кефрен
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Лоше Том
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|27 (6)
|0.84
|Рамуш Гонсалу
|11 (1)
|0.34
|Витинья II
|7
|0.22
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.19
|Хакими Ашраф
|4
|0.13
|Асенсио Марко
|4
|0.13
|Дембеле Усман
|3
|0.09
|Баркола Бредли
|3
|0.09
|Кан-Ин Ли
|2
|0.06
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.06
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Эрнандес Люка
|1
|0.03
|Бералдо Лукас
|1
|0.03
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
|Тенас Арнау
|0
|0
|Маюлу Сенни
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Бар Мельвен
|7
|0
|Данте Бонфим
|5
|1
|Тюрам Кефрен
|6
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Сансон Морган
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Моффи Теремас
|4
|0
|Тодибо Жан-Клер
|2
|1
|Росарио Пабло
|3
|0
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Угарте Мануэль
|5
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|1
|Бералдо Лукас
|3
|1
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|4
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
ПСЖ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
6
2
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
ПСЖ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
15
36
Ницца
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
ПСЖ
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
21
38
Голы по времени матча
Забито
20
35
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 19
3
15%
3
9%
1-15
2
10%
8
23%
16-30
3
15%
5
14%
31-45
3
15%
8
23%
46-60
4
20%
3
9%
61-75
5
25%
8
23%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
56%
2
20%
76-90
Забито
17
39
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
4
24%
6
15%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
3
18%
5
13%
46-60
5
29%
29%
3
8%
61-75
3
18%
12
31%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
6%
4
16%
1-15
4
25%
5
20%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
3
19%
3
12%
76-90
Забито
37
74
14 В 1-м тайме 35
23 Во 2-м тайме 39
19 Забивали первыми 22
9 Не забивали 3
7
19%
9
12%
1-15
3
8%
12
16%
16-30
4
11%
14
19%
31-45
6
16%
13
18%
46-60
9
24%
6
8%
61-75
8
22%
20
27%
76-90
Пропущено
25
35
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 21
1
4%
4
11%
1-15
6
24%
6
17%
16-30
4
16%
7
20%
31-45
4
16%
5
14%
46-60
2
8%
8
23%
61-75
8
32%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0
Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4
ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1
Результаты матчей
Ницца
ПСЖ
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
2
9 раз 28%
3
9 раз 28%
1
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ницца
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
161
610
134
115
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
132
412
114
313
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
293
1022
248
428
1517
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|10
|2
|77 - 32
|70
|2.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|64 - 42
|64
|3.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 32
|58
|4.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|5.
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|47 - 54
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|43 - 35
|50
|8.
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|52 - 44
|46
|10.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|42 - 43
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 48
|39
|14.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|30 - 51
|33
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|16.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|17.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|38 - 66
|26
|18.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|28 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ
Исход игры
Ницца
21.2% (7)
Ничья
12.1% (4)
ПСЖ
66.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
81.25% (26)
Меньше
18.75% (6)
Обе команды забьют
Да
93.75% (30)
Нет
6.25% (2)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
48.5% (16)
2:1 Ницца
18.2% (6)
1:1 Ничья
12.1% (4)
1:3 ПСЖ
6.1% (2)
2:3 ПСЖ
6.1% (2)
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