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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Ницца
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 33
Ницца 21.2% (7)
X 12.1% (4)
ПСЖ 66.7% (22)
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Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
ПСЖ
3.65
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ницца
ПСЖ

История личных встреч

Ницца
ПСЖ

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед

34 матча

29.4%
14.7%
55.9%
10 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

14.7%
41.2%
44.1%
5 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

К
3:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.81
0.94

Среднее время на гол

110
95

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.78
1.69

Среднее время на гол

50
53

Всего голов

45
44

Голов в среднем за матч

1.32
1.29

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

68
69

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 11 (3) 0.34
Бога Жереми 6 0.19
Гессан Эванн 6 (2) 0.19
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.13
Сансон Морган 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Бар Мельвен 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Тюрам Кефрен 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Лоше Том 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Перро Ромен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 27 (6) 0.84
Рамуш Гонсалу 11 (1) 0.34
Витинья II 7 0.22
Коло-Муани Рандаль 6 0.19
Хакими Ашраф 4 0.13
Асенсио Марко 4 0.13
Дембеле Усман 3 0.09
Баркола Бредли 3 0.09
Кан-Ин Ли 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Фабиан Руис 1 0.03
Солер Карлос 1 0.03
Мендеш Нуну 1 0.03
Эрнандес Люка 1 0.03
Бералдо Лукас 1 0.03
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Тенас Арнау 0 0
Маюлу Сенни 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Бар Мельвен 7 0
Данте Бонфим 5 1
Тюрам Кефрен 6 0
Будауи Хишем 5 0
Сансон Морган 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Моффи Теремас 4 0
Тодибо Жан-Клер 2 1
Росарио Пабло 3 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Бога Жереми 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Угарте Мануэль 5 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 1
Бералдо Лукас 3 1
Мбаппе Килиан 4 0
Заир-Эмери Уоррен 4 0
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Ницца
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
ПСЖ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

6
2
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
ПСЖ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

15
36
Ницца
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
ПСЖ
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

21
38

Голы по времени матча

Забито

20
35
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 19
3
15%
3
9%
1-15
2
10%
8
23%
16-30
3
15%
5
14%
31-45
3
15%
8
23%
46-60
4
20%
3
9%
61-75
5
25%
8
23%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
56%
2
20%
76-90

Забито

17
39
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
4
24%
6
15%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
3
18%
5
13%
46-60
5
29%
29%
3
8%
61-75
3
18%
12
31%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
6%
4
16%
1-15
4
25%
5
20%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
3
19%
3
12%
76-90

Забито

37
74
14 В 1-м тайме 35
23 Во 2-м тайме 39
19 Забивали первыми 22
9 Не забивали 3
7
19%
9
12%
1-15
3
8%
12
16%
16-30
4
11%
14
19%
31-45
6
16%
13
18%
46-60
9
24%
6
8%
61-75
8
22%
20
27%
76-90

Пропущено

25
35
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 21
1
4%
4
11%
1-15
6
24%
6
17%
16-30
4
16%
7
20%
31-45
4
16%
5
14%
46-60
2
8%
8
23%
61-75
8
32%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0
Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4
ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1

Результаты матчей

Ницца
ПСЖ

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
2
9 раз 28%
3
9 раз 28%
1
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ницца
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
16
1
6
10
1.5
13
4
1
15
2.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
12
1.5
11
4
3
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
29
3
10
22
1.5
24
8
4
28
2.5
15
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 20 10 2 77 - 32 70
2.
Монако
 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Лион
 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
7.
Ланс
 Заявка 33 14 8 11 43 - 35 50
8.
Марсель
 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 Заявка 33 12 10 11 52 - 44 46
10.
Тулуза
 Заявка 33 11 10 12 42 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 Заявка 33 10 9 14 37 - 48 39
14.
Нант
 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
17.
Лорьян
 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
9.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
10.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
11.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
10.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 33
    Ницца 21.2% (7)
    X 12.1% (4)
    ПСЖ 66.7% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    ПСЖ
    3.65
    3.90
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    2.60
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    Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ

    Исход игры
    Ницца
    21.2% (7)
    Ничья
    12.1% (4)
    ПСЖ
    66.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (26)
    Меньше
    18.75% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (30)
    Нет
    6.25% (2)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    48.5% (16)
    2:1 Ницца
    18.2% (6)
    1:1 Ничья
    12.1% (4)
    1:3 ПСЖ
    6.1% (2)
    2:3 ПСЖ
    6.1% (2)
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