Тур: 32. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Хадж Хаким
0'
5' Undefined phrase: football_event_Манетси Маршал
18' Желтая карточкаДьяките Умар
31' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
1:0
33' Гол в свои воротаМбемба Шансель
55' Желтая карточкаКондогбия Жоффрей
65' Желтая карточкаТеума Тедди
90'+5
Ход матча
18'
33'
1:0
65'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 10
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
322 Количество передач 505
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
33
Коне
Абдул
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
22
Гуйе
Папе
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
33 Коне АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
32 Фоке ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
14 Хадра РедаНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
Главный тренер: Диавара Самба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
44 Луис ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Марсель
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
19 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.75
Среднее время на гол
66
51
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.11
1.32
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
81
68
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.18
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.15
|Дьяките Умар
|5
|0.15
|Манетси Маршал
|4
|0.12
|Накамура Кейто
|4
|0.12
|Ито Дзюня
|3
|0.09
|Ричардсон Амир
|3
|0.09
|Абдельамид Юнис
|3
|0.09
|Хадра Реда
|1
|0.03
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.03
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (4)
|0.45
|Сарр Исмаила
|3
|0.09
|Ндиайе Ильман
|3
|0.09
|Клосс Жонатан
|3
|0.09
|Оливейра Витор
|3
|0.09
|Мумбанья Фарис
|3
|0.09
|Жиго Самуэль
|3
|0.09
|Мбемба Шансель
|2
|0.06
|Мурильо Микаэль
|2
|0.06
|Балерди Леонардо
|2
|0.06
|Унаи Аззедин
|2
|0.06
|Верету Жордан
|1
|0.03
|Арит Амин
|1
|0.03
|Согло Эмран
|1
|0.03
|Онана Жан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Луис Энрике I
|1
|0.03
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|7
|1
|Теума Тедди
|7
|0
|Уильям Стилл
|4
|1
|Абдельамид Юнис
|5
|0
|Манетси Маршал
|5
|0
|Коне Амаду
|3
|1
|Дьяките Умар
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|Ричардсон Амир
|4
|0
|Окуму Джозеф
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Куду Теренс
|3
|0
|Ито Дзюня
|2
|0
|Коне Абдул
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Хадра Реда
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|7
|1
|Балерди Леонардо
|5
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Арит Амин
|5
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0
|Верету Жордан
|4
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Унаи Аззедин
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Гуйе Папе
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Марсель
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
10
Реймс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Марсель
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
19
29
Реймс
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
58% (19)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Марсель
13.6%
86.4%
3 победы 19 поражений
Первый тайм
12% (4)
42% (14)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
30% (10)
55% (18)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
2
13%
5
26%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Пропущено
18
27
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
17%
4
15%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
6
33%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90
Забито
24
29
14 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
5
21%
4
14%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
5
21%
7
24%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
3
13%
3
10%
76-90
Пропущено
28
15
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
2
7%
4
27%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
7
25%
2
13%
61-75
6
21%
4
27%
76-90
Забито
40
48
22 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 16
7 Не забивали 10
7
18%
9
19%
1-15
7
18%
9
19%
16-30
8
20%
11
23%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
7
18%
7
15%
76-90
Пропущено
46
42
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
5
11%
8
19%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
10
22%
7
17%
31-45
12
26%
7
17%
46-60
7
15%
5
12%
61-75
9
20%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1
Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1
Марсель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1
Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1
Результаты матчей
Реймс
Марсель
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
2
11 раз 33%
0
10 раз 30%
1
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реймс
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
511
125
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
97
611
511
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
2310
1122
1716
231
627
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|10
|2
|79 - 33
|73
|2.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|64 - 42
|64
|3.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 32
|58
|4.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|5.
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|38 - 27
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|47 - 54
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|43 - 35
|50
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|50 - 40
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|52 - 44
|46
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|40 - 46
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|42 - 43
|43
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 48
|39
|14.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|30 - 51
|33
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|16.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|17.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|38 - 66
|26
|18.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|28 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 17
|24
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|37 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 27
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9