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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Реймс
1:0
Конец матча
Марсель
0'
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Манетси Маршал
18' Желтая карточка
Дьяките Умар
31' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
1:0
33' Гол в свои ворота
Мбемба Шансель
55' Желтая карточка
Кондогбия Жоффрей
65' Желтая карточка
Теума Тедди
90'+5

Ход матча

5'
Манетси Маршал
 
18'
Дьяките Умар
 
31'
Стамбули Бенжамен
 
33'
Мбемба Шансель
1:0
46'
Хадра Реда
Дьяките Умар
 
46'
 
Луис Энрике
Меите Бамо
51'
Коне Амаду
Стамбули Бенжамен
 
55'
 
Кондогбия Жоффрей
58'
Бузи Максим
Коне Абдул
 
62'
 
Мумбанья Фарис
Гуйе Папе
65'
Теума Тедди
 
75'
Ричардсон Амир
Теума Тедди
 
75'
Боянг Адама
Накамура Кейто
 
79'
 
Мурильо Микаэль
Клосс Жонатан
79'
 
Ндиайе Ильман
Мерлен Кентен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 10
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 322 Количество передач 505
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Реймс 2.7% (3)
X 25.7% (29)
Марсель 71.7% (81)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
33
Коне
Абдул
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
26
Стамбули
Бенжамен
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
10
Теума
Тедди
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
18
Меите
Бамо
7
Клосс
Жонатан
22
Гуйе
Папе
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
3
Мерлен
Кентен
23
Сарр
Исмаила
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Реймс
4-2-3-1
Марсель
3-5-2

История личных встреч

Реймс
Марсель

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:5
Л1
1:1
К
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.75

Среднее время на гол

66
51

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.11
1.32

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

81
68

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.18
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.15
Дьяките Умар 5 0.15
Манетси Маршал 4 0.12
Накамура Кейто 4 0.12
Ито Дзюня 3 0.09
Ричардсон Амир 3 0.09
Абдельамид Юнис 3 0.09
Хадра Реда 1 0.03
Агбаду Эммануэль 1 0.03
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (4) 0.45
Сарр Исмаила 3 0.09
Ндиайе Ильман 3 0.09
Клосс Жонатан 3 0.09
Оливейра Витор 3 0.09
Мумбанья Фарис 3 0.09
Жиго Самуэль 3 0.09
Мбемба Шансель 2 0.06
Мурильо Микаэль 2 0.06
Балерди Леонардо 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Верету Жордан 1 0.03
Арит Амин 1 0.03
Согло Эмран 1 0.03
Онана Жан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Луис Энрике I 1 0.03
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 1
Теума Тедди 7 0
Уильям Стилл 4 1
Абдельамид Юнис 5 0
Манетси Маршал 5 0
Коне Амаду 3 1
Дьяките Умар 4 0
Стамбули Бенжамен 4 0
Ричардсон Амир 4 0
Окуму Джозеф 3 0
Матусива Азор 3 0
Куду Теренс 3 0
Ито Дзюня 2 0
Коне Абдул 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Боянг Адама 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Балерди Леонардо 5 1
Лоди Ренан 6 0
Арит Амин 5 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Кондогбия Жоффрей 3 0
Мурильо Микаэль 3 0
Унаи Аззедин 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Гуйе Папе 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Реймс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Марсель
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
10
Реймс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Марсель
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

19
29
Реймс
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
58% (19)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Марсель
13.6%
86.4%
3 победы 19 поражений
Первый тайм
12% (4)
42% (14)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
30% (10)
55% (18)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
2
13%
5
26%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Пропущено

18
27
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
17%
4
15%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
6
33%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90

Забито

24
29
14 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
5
21%
4
14%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
5
21%
7
24%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
3
13%
3
10%
76-90

Пропущено

28
15
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
2
7%
4
27%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
7
25%
2
13%
61-75
6
21%
4
27%
76-90

Забито

40
48
22 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 16
7 Не забивали 10
7
18%
9
19%
1-15
7
18%
9
19%
16-30
8
20%
11
23%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
7
18%
7
15%
76-90

Пропущено

46
42
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
5
11%
8
19%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
10
22%
7
17%
31-45
12
26%
7
17%
46-60
7
15%
5
12%
61-75
9
20%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1
Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1
Марсель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1
Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1

Результаты матчей

Реймс
Марсель

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
2
11 раз 33%
0
10 раз 30%
1
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
3
5
11
1.5
12
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
7
6
11
1.5
5
11
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
23
10
11
22
1.5
17
16
2
31
2.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 21 10 2 79 - 33 73
2.
Монако
 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 33 15 9 9 38 - 27 54
6.
Лион
 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
7.
Ланс
 Заявка 33 14 8 11 43 - 35 50
8.
Марсель
 Заявка 33 12 11 10 50 - 40 47
9.
Ренн
 Заявка 33 12 10 11 52 - 44 46
10.
Реймс
 Заявка 33 12 8 13 40 - 46 44
11.
Тулуза
 Заявка 33 11 10 12 42 - 43 43
12.
Монпелье
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 Заявка 33 10 9 14 37 - 48 39
14.
Нант
 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
17.
Лорьян
 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
4.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
9.
Реймс
 Заявка 16 7 3 6 17 - 17 24
10.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
11.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 4 0 37 - 11 40
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
10.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 16 2 5 9 19 - 27 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
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    Прогнозы 113
    Реймс 2.7% (3)
    X 25.7% (29)
    Марсель 71.7% (81)
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