Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Матч возобновлен

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

88' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Adama Bojang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

85' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

85' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

80' Удар от ворот произведет Марсель

79' Оооо... вот это был удар! Adama Bojang должен был забить с этой позиции.

79' Adama Bojang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновится спорным мячом

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

77' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Балерди Леонардо выиграл воздушное противоборство у Adama Bojang.

75' Удар от ворот произведет Реймс

75' Тактическая замена. Накамура Кейто уходит с поля и его заменяет Adama Bojang

74' Клосс Жонатан из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Матч возобновлен

71' Диуф Йеванн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Фарис Мумбанья наказан за толчок Диуф Йеванн

70' Оооо... вот это был удар! Луис Энрике I должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Луис Энрике I . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Реймс

70' Верету Жордан из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Удар от ворот произведет Марсель

68' Хадра Реда не смог попасть в створ ударом издали

67' Удар от ворот произведет Реймс

65' Теума Тедди получил желтую карточку от судьи

65' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сарр Исмаила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тактическая замена. Гуйе Папе уходит с поля и его заменяет Фарис Мумбанья

62' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Реймс

58' Тактическая замена. Abdoul Kone уходит с поля и его заменяет Бузи Максим

57' Луис Энрике I не смог попасть в створ ударом издали

56' Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Кондогбия Жоффрей получил желтую карточку от судьи

55' Сарр Исмаила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Реймс

52' Балерди Леонардо из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.

50' Гуйе Папе из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.

49' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Хадра Реда . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Марсель

48' Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Гуйе Папе пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

46' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.