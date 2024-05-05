Первый тайм

10' Адингра продирался к воротам соперника, подал в штрафную, но попал в защитника. С горем пополам "вилланы" снова вынесли сферу на угловой.

9' Первый угловой удар сейчас подали футболисты "Брайтона" у ворот соперника. Пошел навес с правого края в центр штрафной, откуда Данк пробил головой намного левее цели.

8' ОПАСНО! Адингра проверил сейчас вратаря гостей в рамке. Сфера полетела на удобной для Ольсена высоте. Сумел он отразить мяч в сторону от рамки! Красота!

7' Диаби прострелил мяч с левого края в центр, но сорвался снаряд с ноги у игрока. В итоге мяч прилетел в руки вратарю, который спокойно отработал по своей позиции.

5' Вербрюгген сейчас вышел далеко из ворот и сыграл роль последнего защитника. Мяч вратарь выбил подальше от своей рамки.

4' Не ставит на "точку" Роберт Джонс после падения на футбольный газон игрока "Астон Виллы" в чужой штрафной. Можно игру продолжать.