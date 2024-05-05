Тур: 36. Стадион: Фалмер. Главный судья: Джонс Роберт
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Гилмор
Билли
18
Уэлбек
Данни
25
Ольсен
Робин
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Астон Вилла
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
14 матчей
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
66
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.24
|Адингра Симон
|6
|0.18
|Фергюсон Эван
|6
|0.18
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.12
|Уэлбек Данни
|4
|0.12
|Митома Каору
|3
|0.09
|Данк Льюис
|3
|0.09
|Марч Соломон
|3
|0.09
|Буонанотте Факундо
|3
|0.09
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.09
|Эступиньян Первис
|2
|0.06
|Фати Ансу
|2
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|19
|0.54
|Бэйли Леон
|10
|0.29
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.26
|Диаби Мусса
|6
|0.17
|Макгинн Джон
|6
|0.17
|Роджерс Морган
|3
|0.09
|Дуран Джон
|3
|0.09
|Кэш Мэтти
|2
|0.06
|Морено Алекс
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Торрес Пау II
|2
|0.06
|Тилеманс Юри
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Рамси Джакоб
|1
|0.03
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Конса Эзри
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Гилмор Билли
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Балеба Карлос
|7
|0
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Уэлбек Данни
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
|О’Махони Марк
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|11
|0
|Макгинн Джон
|7
|1
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Кэш Мэтти
|7
|0
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|Динь Люка
|6
|0
|Бэйли Леон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Дуран Джон
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Роджерс Морган
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Астон Вилла
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
9
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Астон Вилла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
15
40
Брайтон
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Астон Вилла
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
31% (11)
49% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
35
14
Упущенные победы
23
49
Голы по времени матча
Забито
27
29
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
11%
3
10%
1-15
4
15%
11
38%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
8
30%
30%
7
24%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
0
0%
5
19%
1-15
6
25%
3
12%
16-30
6
25%
2
8%
31-45
1
4%
7
27%
46-60
6
25%
6
23%
61-75
5
21%
3
12%
76-90
Забито
22
43
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 10
24 Не забивали 18
2
9%
3
7%
1-15
6
27%
7
16%
16-30
2
9%
7
16%
31-45
6
27%
6
14%
46-60
2
9%
9
21%
61-75
4
18%
11
26%
76-90
Пропущено
36
27
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
7
19%
1
4%
1-15
6
17%
4
15%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
3
8%
7
26%
46-60
8
22%
6
22%
61-75
9
25%
5
19%
76-90
Забито
49
72
21 В 1-м тайме 33
28 Во 2-м тайме 39
12 Забивали первыми 17
12 Не забивали 3
5
10%
6
8%
1-15
10
20%
18
25%
16-30
6
12%
9
13%
31-45
8
16%
9
13%
46-60
8
16%
12
17%
61-75
12
24%
18
25%
76-90
Пропущено
60
53
28 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 34
19 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 27
7
12%
6
11%
1-15
12
20%
7
13%
16-30
9
15%
6
11%
31-45
4
7%
14
26%
46-60
14
23%
12
23%
61-75
14
23%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3
Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1
Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3
Результаты матчей
Брайтон
Астон Вилла
Точный счет
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
8 раз 23%
0
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
171
79
126
511
108
313
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
143
513
98
414
314
216
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
314
1222
2114
925
1322
529
530
133
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2.
|Заявка
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|0:0 Заявка
|36
|20
|8
|8
|73 - 52
|68
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|8.
|0:0 Заявка
|35
|14
|10
|11
|65 - 59
|52
|9.
|0:0 Заявка
|36
|13
|11
|12
|56 - 65
|50
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|12.
|0:0 Заявка
|35
|11
|12
|12
|52 - 57
|45
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 25
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|28 - 23
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|28 - 27
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 30
|24
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 38
|24
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Брайтон
8.1% (10)
Ничья
23.6% (29)
Астон Вилла
68.3% (84)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (78)
Меньше
30.36% (34)
Обе команды забьют
Да
89.29% (100)
Нет
10.71% (12)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
49.6% (61)
1:1 Ничья
17.9% (22)
0:1 Астон Вилла
6.5% (8)
2:1 Брайтон
4.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:3 Астон Вилла
2.4% (3)
2:3 Астон Вилла
2.4% (3)
0:2 Астон Вилла
2.4% (3)
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