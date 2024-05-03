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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Брайтон
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 45
Брайтон 6.7% (3)
X 15.6% (7)
Астон Вилла 77.8% (35)
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Брайтон
Ничья
Астон Вилла
3.75
3.80
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Брайтон
Астон Вилла

История личных встреч

Брайтон
Астон Вилла

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
6:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:3
Ч
1:1
Ч
1:1
К
3:2

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
66

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.24
Адингра Симон 6 0.18
Фергюсон Эван 6 0.18
Гросс Паскаль 4 (1) 0.12
Уэлбек Данни 4 0.12
Митома Каору 3 0.09
Данк Льюис 3 0.09
Марч Соломон 3 0.09
Буонанотте Факундо 3 0.09
Хиншелвуд Джек 3 0.09
Эступиньян Первис 2 0.06
Фати Ансу 2 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 19 0.54
Бэйли Леон 10 0.29
Соарес Дуглас 9 (4) 0.26
Диаби Мусса 6 0.17
Макгинн Джон 6 0.17
Роджерс Морган 3 0.09
Дуран Джон 3 0.09
Кэш Мэтти 2 0.06
Морено Алекс 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Торрес Пау II 2 0.06
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Гилмор Билли 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Балеба Карлос 7 0
Гросс Паскаль 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Роша Игор II 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Уэлбек Данни 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Барко Валентин 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
О’Махони Марк 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 11 0
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Кэш Мэтти 7 0
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Бэйли Леон 5 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Карлос Диего Сантос 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Роджерс Морган 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Чамберс Калум 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Брайтон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Астон Вилла
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
9
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Астон Вилла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

15
40
Брайтон
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Астон Вилла
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
31% (11)
49% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

35
14

Упущенные победы

23
49

Голы по времени матча

Забито

27
29
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
11%
3
10%
1-15
4
15%
11
38%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
8
30%
30%
7
24%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
0
0%
5
19%
1-15
6
25%
3
12%
16-30
6
25%
2
8%
31-45
1
4%
7
27%
46-60
6
25%
6
23%
61-75
5
21%
3
12%
76-90

Забито

22
43
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 10
24 Не забивали 18
2
9%
3
7%
1-15
6
27%
7
16%
16-30
2
9%
7
16%
31-45
6
27%
6
14%
46-60
2
9%
9
21%
61-75
4
18%
11
26%
76-90

Пропущено

36
27
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
7
19%
1
4%
1-15
6
17%
4
15%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
3
8%
7
26%
46-60
8
22%
6
22%
61-75
9
25%
5
19%
76-90

Забито

49
72
21 В 1-м тайме 33
28 Во 2-м тайме 39
12 Забивали первыми 17
12 Не забивали 3
5
10%
6
8%
1-15
10
20%
18
25%
16-30
6
12%
9
13%
31-45
8
16%
9
13%
46-60
8
16%
12
17%
61-75
12
24%
18
25%
76-90

Пропущено

60
53
28 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 34
19 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 27
7
12%
6
11%
1-15
12
20%
7
13%
16-30
9
15%
6
11%
31-45
4
7%
14
26%
46-60
14
23%
12
23%
61-75
14
23%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3
Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1
Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3

Результаты матчей

Брайтон
Астон Вилла

Точный счет

1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
8 раз 23%
0
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
17
1
7
9
1.5
12
6
5
11
2.5
10
8
3
13
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
3
5
13
1.5
9
8
4
14
2.5
3
14
2
16
3.5
1
16
1
17
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
31
4
12
22
1.5
21
14
9
25
2.5
13
22
5
29
3.5
5
30
1
33
4.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 7 9 19 42 - 62 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 2 дня 3 часа 43 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Брайтон 6.7% (3)
    X 15.6% (7)
    Астон Вилла 77.8% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Астон Вилла
    3.75
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    2.75
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    Прогнозы на матч Брайтон - Астон Вилла

    Исход игры
    Брайтон
    6.7% (3)
    Ничья
    15.6% (7)
    Астон Вилла
    77.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.55% (35)
    Меньше
    20.45% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    93.18% (41)
    Нет
    6.82% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    57.8% (26)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    2:3 Астон Вилла
    8.9% (4)
    0:1 Астон Вилла
    6.7% (3)
    2:1 Брайтон
    4.4% (2)
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