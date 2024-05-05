Тур: 27. Стадион: ВТБ Арена.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Лещук
Игорь
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
89
Бителло
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
89 БителлоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Заика КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Аносов ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Морено Роберт
История личных встреч
Динамо Москва
Сочи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
66.7%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.5
2.71
Среднее время на гол
60
33
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.54
2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
58
45
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|13
|0.5
|Бителло
|6
|0.23
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.15
|Чавес Луис
|4 (1)
|0.15
|Макаров Денис
|4
|0.15
|Нгамалё Николя
|3
|0.12
|Фернандес Роберто
|2
|0.08
|Гладышев Ярослав
|2
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Фомин Даниил
|1
|0.04
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.04
|Бессмертный Станислав
|1
|0.04
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|5
|0.19
|Сауль Гуарирапа
|3
|0.12
|Джорджевич Лука
|2
|0.08
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.08
|Бурмистров Никита
|2
|0.08
|Дркушич Ваня
|2
|0.08
|Кравцов Кирилл
|2
|0.08
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.08
|Силвейра Мигел
|1
|0.04
|Юсупов Артур
|1
|0.04
|Медведев Юрий II
|1
|0.04
|Аттият-Аллах Яхья
|1
|0.04
|Алвес Марсело
|1
|0.04
|Юкич Александар
|1
|0.04
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|4
|1
|Лаксальт Диего
|5
|0
|Бальбуэна Фабиан
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Смолов Фёдор
|4
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Фомин Даниил
|3
|0
|Шунин Антон
|2
|0
|Нгамалё Николя
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Кордова Серхио
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|3
|0
|Сааведра Игнасио
|3
|0
|Заболотный Николай
|2
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Юрганов Игорь
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Сауль Гуарирапа
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Силвейра Мигел
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сочи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
7
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сочи
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
26
16
Динамо Москва
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Сочи
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
10
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
30
23
Голы по времени матча
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
3
17%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
8
36%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
6
27%
76-90
Забито
27
17
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
19%
1
6%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
8
30%
30%
2
12%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
2
7%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
7
39%
2
13%
76-90
Забито
45
28
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 9
3 Не забивали 13
8
18%
4
14%
1-15
4
9%
5
18%
16-30
10
22%
4
14%
31-45
9
20%
3
11%
46-60
9
20%
4
14%
61-75
5
11%
8
29%
76-90
Пропущено
31
38
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
3
10%
4
11%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
6
19%
13
34%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
11
35%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4
Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2
Сочи
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0
Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2
Результаты матчей
Динамо Москва
Сочи
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
6 раз 46%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
67
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
58
85
310
58
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
1313
1412
818
521
323
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|44 - 23
|50
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|0:0 Заявка
|27
|13
|9
|5
|43 - 33
|48
|4.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 31
|42
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 38
|28
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 32
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|25 - 40
|25
|16.
|0:0 Заявка
|27
|4
|9
|14
|26 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 13
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|2.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 23
|7
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|13 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Сочи
Исход игры
Динамо Москва
88.8% (127)
Ничья
5.6% (8)
Сочи
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
53.51% (61)
Нет
46.49% (53)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
32.9% (47)
2:0 Динамо Москва
25.9% (37)
1:0 Динамо Москва
10.5% (15)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:1 Динамо Москва
2.8% (4)
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