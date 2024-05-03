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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 46
Динамо Москва 91.3% (42)
X 4.3% (2)
Сочи 4.3% (2)
Все прогнозы
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История личных встреч

Динамо Москва
Сочи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
66.7%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.5
2.71

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.54
2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

58
45

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 13 0.5
Бителло 6 0.23
Смолов Фёдор 4 (2) 0.15
Чавес Луис 4 (1) 0.15
Макаров Денис 4 0.15
Нгамалё Николя 3 0.12
Фернандес Роберто 2 0.08
Гладышев Ярослав 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Фомин Даниил 1 0.04
Захарян Арсен 1 0.04
Грулёв Вячеслав 1 0.04
Бессмертный Станислав 1 0.04
Лаксальт Диего 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.19
Сауль Гуарирапа 3 0.12
Джорджевич Лука 2 0.08
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.08
Бурмистров Никита 2 0.08
Дркушич Ваня 2 0.08
Кравцов Кирилл 2 0.08
Игнатьев Иван 2 (1) 0.08
Силвейра Мигел 1 0.04
Юсупов Артур 1 0.04
Медведев Юрий II 1 0.04
Аттият-Аллах Яхья 1 0.04
Алвес Марсело 1 0.04
Юкич Александар 1 0.04
Маргасов Тимофей 0 0
Кордова Серхио 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 4 1
Лаксальт Диего 5 0
Бальбуэна Фабиан 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Смолов Фёдор 4 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Фомин Даниил 3 0
Шунин Антон 2 0
Нгамалё Николя 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Даса Элазар 2 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Заика Кирилл 5 0
Кравцов Кирилл 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Кордова Серхио 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Сааведра Игнасио 3 0
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Сауль Гуарирапа 2 0
Батырев Амир 2 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Силвейра Мигел 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сочи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
7
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сочи
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

26
16
Динамо Москва
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Сочи
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
10

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

30
23

Голы по времени матча

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
3
17%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
8
36%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
6
27%
76-90

Забито

27
17
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
19%
1
6%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
8
30%
30%
2
12%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
2
7%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
7
39%
2
13%
76-90

Забито

45
28
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 9
3 Не забивали 13
8
18%
4
14%
1-15
4
9%
5
18%
16-30
10
22%
4
14%
31-45
9
20%
3
11%
46-60
9
20%
4
14%
61-75
5
11%
8
29%
76-90

Пропущено

31
38
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
3
10%
4
11%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
6
19%
13
34%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
11
35%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4
Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2
Сочи
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0
Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2

Результаты матчей

Динамо Москва
Сочи

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
6 раз 46%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
8
5
1.5
3
10
5
8
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
13
13
14
12
1.5
8
18
5
21
2.5
3
23
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 26 6 9 11 19 - 28 27
13.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
14.
Оренбург
 Заявка 26 6 8 12 29 - 35 26
15.
Урал
 Заявка 26 6 7 13 25 - 40 25
16.
Сочи
 Заявка 26 4 8 14 26 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
4.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
10.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 2 дня 4 часа 13 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 41.3% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Динамо Москва 91.3% (42)
    X 4.3% (2)
    Сочи 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Сочи
    4.15
    4.20
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Сочи

    Исход игры
    Динамо Москва
    91.3% (42)
    Ничья
    4.3% (2)
    Сочи
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    41.3% (19)
    2:1 Динамо Москва
    28.3% (13)
    1:0 Динамо Москва
    10.9% (5)
    3:1 Динамо Москва
    6.5% (3)
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