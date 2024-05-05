Первый тайм

11' Зиньковский с радиуса штрафной отмечается ударом низом - мяч прокатывается чуть правее створа.

10' Пока совсем без событий проходит стартовый отрезок встречи, ничего интересного на поле не происходит.

8' В матче первого круга "Спартак" обыграл соперника на своем поле - Пруцев забил в конце первого тайма, а Мартинс в концовке встречи установил окончательный счёт.

7' Угальде зацепился за мяч на левом фланге атаки, однако передача назад получилась не самой удачной.

5' "Спартак" же под руководством Владимира Слишковича по-прежнему не проигрывает, на неделе красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России.

4' Напомним, что "Пари НН" сегодня проводит первый матч после отставки Сергея Юрана, дебютирует на тренерском мостике Саша Илич.