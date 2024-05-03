Тур: 27. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Пари НН
Спартак Москва
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
52
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (4)
|0.27
|Севикян Эдгар
|4
|0.15
|Боселли Хуан
|2
|0.08
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.08
|Кутателадзе Николоз
|2
|0.08
|Гоцук Кирилл
|1
|0.04
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.23
|Бонгонда Тео
|6 (1)
|0.23
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0.19
|Медина Хесус
|5 (1)
|0.19
|Хлусевич Даниил
|5
|0.19
|Мартинс Кристофер
|3
|0.12
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.08
|Зиньковский Антон
|2
|0.08
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Бабич Срджан
|1
|0.04
|Умяров Наиль
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоцук Кирилл
|4
|2
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Каккоев Никита
|6
|0
|Майга Мамаду
|6
|0
|Трошечкин Александр
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Боженов Кирилл
|1
|1
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|7
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|Умяров Наиль
|6
|0
|Бабич Срджан
|4
|1
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Дуарте Алексис
|4
|0
|Медина Хесус
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр IV
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Спартак Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
4
Пари НН
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
2
19
Пари НН
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Спартак Москва
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
10
23
Голы по времени матча
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
6
29%
2
12%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
7
39%
76-90
Забито
6
21
5 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
1
17%
5
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
17%
7
33%
76-90
Пропущено
22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
3
25%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
5
23%
3
25%
61-75
5
23%
3
25%
76-90
Забито
27
38
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
4
15%
5
13%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
10
37%
7
18%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
6
22%
12
32%
76-90
Пропущено
36
30
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
7
19%
8
27%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
7
19%
5
17%
61-75
10
28%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1
Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5
Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1
Результаты матчей
Пари НН
Спартак Москва
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
7 раз 27%
2:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
76
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
76
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
179
719
1214
224
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|44 - 23
|50
|2.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|41 - 25
|50
|3.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|43 - 33
|47
|4.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 31
|42
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|7.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 38
|29
|11.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 38
|28
|12.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|13.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 32
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 35
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|25 - 40
|25
|16.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|26 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|13 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Спартак Москва
Исход игры
Пари НН
1.8% (1)
Ничья
7% (4)
Спартак Москва
91.2% (52)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (31)
Меньше
27.91% (12)
Обе команды забьют
Да
74.42% (32)
Нет
25.58% (11)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
43.9% (25)
0:2 Спартак Москва
10.5% (6)
0:1 Спартак Москва
7% (4)
1:1 Ничья
3.5% (2)
1:3 Спартак Москва
3.5% (2)
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