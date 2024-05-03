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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 57
Пари НН 1.8% (1)
X 7% (4)
Спартак Москва 91.2% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Спартак Москва
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История личных встреч

Пари НН
Спартак Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
0:3
К
5:4
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
52

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (4) 0.27
Севикян Эдгар 4 0.15
Боселли Хуан 2 0.08
Трошечкин Александр 2 0.08
Зе Турбо Жозе 2 0.08
Кутателадзе Николоз 2 0.08
Гоцук Кирилл 1 0.04
Каккоев Никита 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.23
Бонгонда Тео 6 (1) 0.23
Соболев Александр Сергеевич 5 0.19
Медина Хесус 5 (1) 0.19
Хлусевич Даниил 5 0.19
Мартинс Кристофер 3 0.12
Игнатов Михаил Александрович 2 0.08
Зиньковский Антон 2 0.08
Мозес Виктор 1 0.04
Пруцев Данил 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Умяров Наиль 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоцук Кирилл 4 2
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Каккоев Никита 6 0
Майга Мамаду 6 0
Трошечкин Александр 5 0
Калинский Николай 4 0
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стаматов Матео 3 0
Боженов Кирилл 1 1
Стоцкий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 7 1
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Умяров Наиль 6 0
Бабич Срджан 4 1
Мартинс Кристофер 4 0
Дуарте Алексис 4 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Угальде Манфред 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Спартак Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
4
Пари НН
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

2
19
Пари НН
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Спартак Москва
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

10
23

Голы по времени матча

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
6
29%
2
12%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
7
39%
76-90

Забито

6
21
5 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
1
17%
5
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
17%
7
33%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
3
25%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
5
23%
3
25%
61-75
5
23%
3
25%
76-90

Забито

27
38
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
4
15%
5
13%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
10
37%
7
18%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
6
22%
12
32%
76-90

Пропущено

36
30
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
7
19%
8
27%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
7
19%
5
17%
61-75
10
28%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1
Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5
Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1

Результаты матчей

Пари НН
Спартак Москва

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
7 раз 27%
2:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
17
9
7
19
1.5
12
14
2
24
2.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 26 6 9 11 19 - 28 27
13.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
14.
Оренбург
 Заявка 26 6 8 12 29 - 35 26
15.
Урал
 Заявка 26 6 7 13 25 - 40 25
16.
Сочи
 Заявка 26 4 8 14 26 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
4.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
10.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Пари НН 1.8% (1)
    X 7% (4)
    Спартак Москва 91.2% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Спартак Москва
    3.60
    3.80
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    2.06
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Спартак Москва

    Исход игры
    Пари НН
    1.8% (1)
    Ничья
    7% (4)
    Спартак Москва
    91.2% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    43.9% (25)
    0:2 Спартак Москва
    10.5% (6)
    0:1 Спартак Москва
    7% (4)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    1:3 Спартак Москва
    3.5% (2)
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