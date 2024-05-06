Три минуты добавил Сергей Иванов к основному времени первого тайма.

Каштанов по правой половине поля убежал в штрафную площадь, но под давлением Козлова Алексей не смог завершить момент ударом по воротам.

Андраде на левой половине поля нарушил правила против Егорычева. "Урал" тщательно готовится к стандарту.

Аюпов со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Бегич под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Латышонок поймал его без всякого труда.

Егорычев в центре поля нарушил правила против Лисаковича. Игроки "Балтики" очень долго разыгрывали стандарт.

Бистрович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бегич в борьбе за верховой мяч запустил "свечу", далее уже Помазун попытался сыграть на выходе, но Андраде нарушил правила против голкипера "Урала".

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" и "Балтика" в довольно равной борьбе играют между собой вничью со счётом 1:1. Команда Сергея Игнашевича отлично начала матч и в первой же атаке открыла счёт, но в итоге "Урал" быстро вернулся в игру и смог отыграться за счёт заработанного пенальти.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм в Екатеринбурге, под конец тайма "Балтика" и "Урал" как раз стали играть более спокойно.

В Екатеринбурге сейчас также начал постепенно усиливаться дождь, быть может футболисты будут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

Дмитриев с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел за спину партнёрам по команде, в итоге подход "Урала" был упущен.

Каштанов совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Луны Алексей упустил мяч за лицевую линию поля.

Маляров из аута на левом фланге вбросил мяч на ход Лисаковичу, Виталий не смог войти в штрафную площадь, но заработал угловой для своей команды.

Бистрович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Урала" сыграли без ошибок, Лисакович под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

Бистрович при попытке продвинуться вперёд по левому флангу подыграл себе рукой, Сергей Иванов всё видел и дал свисток в пользу "Урала".

Дмитриев зацепился за мяч на левой половине поля после заброса из глубины, далее Игорь выполнил передачу на ход Егорычеву, Андрей убежал на левый угол штрафной площади и на исполнение пробил в ближний угол ворот под давлением Жирова, Латышонок поймал мяч без особого труда.

Фернандес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Урала" в плотной борье не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

Фернандес на этот раз выполнил подачу уже ближе к центру штрафной площади, но всё же никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, на этот раз игроки "Урала" уверенно перехватили мяч.

Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Каштанов головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Бистрович в центре поля нарушил правила против Егорычева. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиров опередил Егорычева и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Угловой у ворот "Балтики". Дмитриев выполнил подачу на ближний угол вратарской, Егорычев головой сбросил мяч в центр вратарской, гости сыграл без ошибок и спокойно выбили мяч к центру поля.

Маляров с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Лисакович под давлением Бегича на исполнение пробил в ближний угол ворот, Помазун поймал мяч без особого труда.

Маляров выполнил передачу к боковой линии штрафной площади "Урала" при развитии по левому флангу, Фернандес выполнил прострел к линии вратарской, защита "Урала" сыграла без ошибок, мяч был выбит в аут.

Угловой у ворот "Урала". Козлов разыграл корнер с Маляровым, далее Кирилл с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Фернандес под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию на поле.

Фернандес из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Помазун поймал его без особого труда.

26' Бистрович при развитии атаки по правому флангу покатил мяч к боковой линии штрафной площади на Ковалёва, Юрий выполнил подачу к линии вратарской Энрикес опередил соперника и в падении в касание пробил в ближний угол ворот, штанга спасла "Урал" от второго пропущенного мяча.

25' Бистрович с углового выполнил опасную подачу на ближний угол вратарской, Сиссе махнул мимо мяча, повезло "Уралу", что в итоге никто из игроков "Балтики" не пробил по воротам.

24' Маляров с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лисакович под давлением Филипенко не смог головой пробить по воротам.

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Каштанов!!! Алексей Каштанов пробил в левый угол ворот, Латышонок сыграл по удару и даже в прыжке достал до мяча, но всё же Евгению совсем немного не хватило, чтобы спасти свою команду.

22' На повторе хорошо видео, что Кирилл Маляров в центре штрафной площади ещё до удара по воротам попал по ноге Ишкову, что помешало Илье как следует пробить по воротам, либо даже подработать мяч. Сергей Иванов в итоге принял справедливое решение и назначил пенальти.

21' Ишков при ударе по воротам сразу же влетел в Малярова, Сергей Иванов послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента.

20' Егорычев разогнал атаку по левому флангу, далее Андрей сделал пас к боковой линии штрафной площади на ход Дмитриеву, Игорь в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, Ишков под давлением Малярова в касание пробил по воротам, мяч попал в Луну, который был у линии вратарской.

19' Поднялся Филипенко после паузы, показал Егор, что с ним всё нормально, защитник "Урала" готов играть дальше.

18' Филипенко по итогам прошлого эпизода получил повреждение в борьбе за верховой мяч, Каштанов локтем попал по лицу партнёру по команде. Сергей Иванов не сразу остановил игру, вышли на поле врачи "Урала", пауза в игре.

17' Егорычев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась очень активная борьба за мяч, но в итоге никто из игроков "Урала" так и не смог завершить момент ударом по воротам.

16' Ишков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Балтики" в очередной раз без особого труда выбили мяч подальше от своих ворот.

15' Дмитриев по левой половине поля совершил рывок в штрафную площадь и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, Маляров не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

14' Ковалёв попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Итало накрыл Юрия и выбил мяч в аут.

13' Из центра поля последовал заброс на ход Энрикесу по правому флангу, Анхело зацепился за мяч, но затем его накрыл Бегич и выбил мяч в аут.

12' Дмитриев с углового выполнил подачу к центру вратарской, Латышонок сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый угол штрафной площади, далее уже гости общими усилиями выбили мяч к центру поля.

11' Дмитриев активно поработал на левом фланге у штрафной площади "Балтики", под давлением Ковалёва Игорь заработал угловой для своей команды.

10' Ишков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской вновь, на этот раз игроки калининградского клуба сыграли ещё более уверенно и спокойно выбили мяч на правый фланг.

9' Ишков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Балтики" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

8' Итало после рывка по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади от лицевой линии поля, Аюпов под давлением Малярова не смог пробить по воротам, мяч отскочил на правый угол штрафной, Ишков пробил по воротам, мяч попал в защитника "Балтики" и ушёл на угловой.

7' Жиров в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Каштанова. "Урал" быстро разыграл стандарт.

6' Сиссе не удалось сейчас под давлением Фернандеса начать контратаку своей команды, "Балтика" неплохо играет в высоком прессинге.

5' Бистрович по левой половине поля прорвался к линии штрафной площади и пробил по воротам, Аюпов грамотно блокировал попытку.

4' Бегич в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника подыграл себе рукой, Сергей Иванов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Балтики".

3' Энрикес на половине поля соперника пошёл в высокий прессинг, Филипенко не стал рисковать и сделал пас назад на Помазуна, а уже Илья выбил мяч в центр поля.

2' Очень сильное начало матча получается от игроков "Балтики", но теперь уже "Урал" просто обязан стараться играть при своих болельщиках первым номером.

1' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Лисаоквич!!! Первая атака "Балтики" завершилась голом! Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу, отыгрался с Козловым и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лисакович оторвался от защитников "Урала" и головой отправил мяч под правую штангу.