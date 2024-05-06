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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Урал
1:1
Перерыв
Балтика
0'
0:1
1' Гол
Лисакович Виталий
1:1
19' Пенальти
Каштанов Алексей

Ход матча

1'
0:1
Лисакович Виталий
(Ковалёв Юрий)
19'
Каштанов Алексей
1:1
Прогнозы 206
Урал 40.3% (83)
X 29.6% (61)
Балтика 30.1% (62)
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Урал
Балтика

История личных встреч

Урал
Балтика

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
0:7
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

0.75
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

120
63

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.22
Егорычев Андрей 5 0.19
Бикфалви Эрик 3 0.11
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.11
Бегич Сильвие 3 0.11
Ионов Алексей 2 0.07
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 5 0.19
Фернандес Алекс II 4 0.15
Лисакович Виталий 3 0.11
Козлов Данила Сергеевич 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Гузина Гедеон 2 0.07
Бистрович Кристиян 2 (1) 0.07
Ковалёв Юрий 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Фамейе Джоэль 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 10 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Газинский Юрий 1 1
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Ишков Илья 2 0
Ионов Алексей 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 5 0
Кузьмин Максим 4 0
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Гассама Натан 4 0
Бистрович Кристиян 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Латышонок Евгений 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Луна Диего 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Жиров Александр 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Роберто II 1 0
Андраде Кевин 1 0
Фернандес Алекс II 1 0

Результаты матчей

Урал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Балтика
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
6
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Балтика
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

8
13
Урал
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Балтика
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
18 Не забивали 21
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
33%
5
38%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
46%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Забито

26
26
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
3
12%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
7
27%
4
15%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
7
27%
11
42%
76-90

Пропущено

39
34
17 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
4
10%
5
15%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
8
21%
7
21%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
8
21%
4
12%
61-75
10
26%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3
Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1
Балтика
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0

Результаты матчей

Урал
Балтика

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:7
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
0
13 раз 50%
2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Урал
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
8
3
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
13
13
8
18
1.5
9
17
2
24
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
7.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Факел
 Заявка 26 6 9 11 19 - 28 27
14.
Балтика
 1:1 Заявка 27 7 6 14 29 - 33 27
15.
Урал
 1:1 Заявка 27 6 8 13 26 - 41 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 1:1 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
14.
Урал
 1:1 Заявка 14 4 4 6 16 - 21 16
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
12.
Урал
 1:1 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Балтика
 1:1 Заявка 14 1 3 10 14 - 20 6
15.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" и "Балтика" в довольно равной борьбе играют между собой вничью со счётом 1:1. Команда Сергея Игнашевича отлично начала матч и в первой же атаке открыла счёт, но в итоге "Урал" быстро вернулся в игру и смог отыграться за счёт заработанного пенальти. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Бистрович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бегич в борьбе за верховой мяч запустил "свечу", далее уже Помазун попытался сыграть на выходе, но Андраде нарушил правила против голкипера "Урала". 
  • Фол, нарушение
    45'
    Егорычев в центре поля нарушил правила против Лисаковича. Игроки "Балтики" очень долго разыгрывали стандарт. 
  • 45'
    Аюпов со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Бегич под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Латышонок поймал его без всякого труда. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Андраде на левой половине поля нарушил правила против Егорычева. "Урал" тщательно готовится к стандарту. 
  • 45'
    Каштанов по правой половине поля убежал в штрафную площадь, но под давлением Козлова Алексей не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Сергей Иванов к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Дмитриев зацепился за мяч на левой половине поля после заброса из глубины, далее Игорь выполнил передачу на ход Егорычеву, Андрей убежал на левый угол штрафной площади и на исполнение пробил в ближний угол ворот под давлением Жирова, Латышонок поймал мяч без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Бистрович при попытке продвинуться вперёд по левому флангу подыграл себе рукой, Сергей Иванов всё видел и дал свисток в пользу "Урала". 
  • Угловой
    42'
    Бистрович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Урала" сыграли без ошибок, Лисакович под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
  • 41'
    Маляров из аута на левом фланге вбросил мяч на ход Лисаковичу, Виталий не смог войти в штрафную площадь, но заработал угловой для своей команды. 
  • 40'
    Каштанов совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Луны Алексей упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 39'
    Дмитриев с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел за спину партнёрам по команде, в итоге подход "Урала" был упущен. 
  • Дождь
    38'
    В Екатеринбурге сейчас также начал постепенно усиливаться дождь, быть может футболисты будут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 37'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм в Екатеринбурге, под конец тайма "Балтика" и "Урал" как раз стали играть более спокойно. 
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    • 36'
      Фернандес из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Помазун поймал его без особого труда. 
    • Угловой
      35'
      Угловой у ворот "Урала". Козлов разыграл корнер с Маляровым, далее Кирилл с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Фернандес под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию на поле. 
    • 34'
      Маляров выполнил передачу к боковой линии штрафной площади "Урала" при развитии по левому флангу, Фернандес выполнил прострел к линии вратарской, защита "Урала" сыграла без ошибок, мяч был выбит в аут. 
    • 33'
      Маляров с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Лисакович под давлением Бегича на исполнение пробил в ближний угол ворот, Помазун поймал мяч без особого труда. 
    • Угловой
      32'
      Угловой у ворот "Балтики". Дмитриев выполнил подачу на ближний угол вратарской, Егорычев головой сбросил мяч в центр вратарской, гости сыграл без ошибок и спокойно выбили мяч к центру поля. 
    • 31'
      Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиров опередил Егорычева и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Бистрович в центре поля нарушил правила против Егорычева. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      29'
      Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Каштанов головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      28'
      Фернандес на этот раз выполнил подачу уже ближе к центру штрафной площади, но всё же никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, на этот раз игроки "Урала" уверенно перехватили мяч. 
    • 27'
      Фернандес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Урала" в плотной борье не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • Штанга
      26'
      Бистрович при развитии атаки по правому флангу покатил мяч к боковой линии штрафной площади на Ковалёва, Юрий выполнил подачу к линии вратарской Энрикес опередил соперника и в падении в касание пробил в ближний угол ворот, штанга спасла "Урал" от второго пропущенного мяча. 
    • Угловой
      25'
      Бистрович с углового выполнил опасную подачу на ближний угол вратарской, Сиссе махнул мимо мяча, повезло "Уралу", что в итоге никто из игроков "Балтики" не пробил по воротам. 
    • 24'
      Маляров с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лисакович под давлением Филипенко не смог головой пробить по воротам. 
    • Пенальти
      23'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Каштанов!!! Алексей Каштанов пробил в левый угол ворот, Латышонок сыграл по удару и даже в прыжке достал до мяча, но всё же Евгению совсем немного не хватило, чтобы спасти свою команду. 
    • Пенальти!
      22'
      На повторе хорошо видео, что Кирилл Маляров в центре штрафной площади ещё до удара по воротам попал по ноге Ишкову, что помешало Илье как следует пробить по воротам, либо даже подработать мяч. Сергей Иванов в итоге принял справедливое решение и назначил пенальти. 
    • Видеоповтор
      21'
      Ишков при ударе по воротам сразу же влетел в Малярова, Сергей Иванов послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
    • 20'
      Егорычев разогнал атаку по левому флангу, далее Андрей сделал пас к боковой линии штрафной площади на ход Дмитриеву, Игорь в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, Ишков под давлением Малярова в касание пробил по воротам, мяч попал в Луну, который был у линии вратарской. 
    • 19'
      Поднялся Филипенко после паузы, показал Егор, что с ним всё нормально, защитник "Урала" готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Филипенко по итогам прошлого эпизода получил повреждение в борьбе за верховой мяч, Каштанов локтем попал по лицу партнёру по команде. Сергей Иванов не сразу остановил игру, вышли на поле врачи "Урала", пауза в игре. 
    • 17'
      Егорычев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась очень активная борьба за мяч, но в итоге никто из игроков "Урала" так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      16'
      Ишков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Балтики" в очередной раз без особого труда выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 15'
      Дмитриев по левой половине поля совершил рывок в штрафную площадь и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, Маляров не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • 14'
      Ковалёв попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Итало накрыл Юрия и выбил мяч в аут. 
    • 13'
      Из центра поля последовал заброс на ход Энрикесу по правому флангу, Анхело зацепился за мяч, но затем его накрыл Бегич и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      12'
      Дмитриев с углового выполнил подачу к центру вратарской, Латышонок сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый угол штрафной площади, далее уже гости общими усилиями выбили мяч к центру поля. 
    • 11'
      Дмитриев активно поработал на левом фланге у штрафной площади "Балтики", под давлением Ковалёва Игорь заработал угловой для своей команды. 
    • Угловой
      10'
      Ишков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской вновь, на этот раз игроки калининградского клуба сыграли ещё более уверенно и спокойно выбили мяч на правый фланг. 
    • Угловой
      9'
      Ишков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Балтики" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • 8'
      Итало после рывка по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади от лицевой линии поля, Аюпов под давлением Малярова не смог пробить по воротам, мяч отскочил на правый угол штрафной, Ишков пробил по воротам, мяч попал в защитника "Балтики" и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Жиров в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Каштанова. "Урал" быстро разыграл стандарт. 
    • 6'
      Сиссе не удалось сейчас под давлением Фернандеса начать контратаку своей команды, "Балтика" неплохо играет в высоком прессинге. 
    • 5'
      Бистрович по левой половине поля прорвался к линии штрафной площади и пробил по воротам, Аюпов грамотно блокировал попытку. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Бегич в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника подыграл себе рукой, Сергей Иванов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Балтики". 
    • 3'
      Энрикес на половине поля соперника пошёл в высокий прессинг, Филипенко не стал рисковать и сделал пас назад на Помазуна, а уже Илья выбил мяч в центр поля. 
    • 2'
      Очень сильное начало матча получается от игроков "Балтики", но теперь уже "Урал" просто обязан стараться играть при своих болельщиках первым номером. 
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Лисаоквич!!! Первая атака "Балтики" завершилась голом! Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу, отыгрался с Козловым и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лисакович оторвался от защитников "Урала" и головой отправил мяч под правую штангу. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Уралу" на домашнем поле нужна только победа, если команда Виктора Ганчаренко вновь потеряет очки, сохранить прописку в Премьер-Лиге будет крайне проблематично. 
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    • Первый тайм
    • 19'
      Г О О О О Л - Алексей Каштанов из команды Урал забивает с точки!
    • 1'
      Ковалёв Юрий сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Лисакович Виталий бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 1:1 Балтика

    Исход игры
    Урал
    40.3% (83)
    Ничья
    29.6% (61)
    Балтика
    30.1% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.77% (44)
    Меньше
    64.23% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    71.54% (88)
    Нет
    28.46% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21.4% (44)
    2:1 Урал
    15.5% (32)
    1:0 Урал
    11.2% (23)
    1:2 Балтика
    4.4% (9)
    2:0 Урал
    1.9% (4)
    0:1 Балтика
    1.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (3)
    0:2 Балтика
    1% (2)
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