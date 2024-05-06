Тур: 27. Стадион: Екатеринбург Арена.
Ход матча
1'
19'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
-
16 ИталоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Влут РайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луна ДиегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Урал
Балтика
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Среднее время на гол
108
60
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
0.75
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
120
63
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|6 (4)
|0.22
|Егорычев Андрей
|5
|0.19
|Бикфалви Эрик
|3
|0.11
|Мишкич Даниэль
|3 (1)
|0.11
|Бегич Сильвие
|3
|0.11
|Ионов Алексей
|2
|0.07
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|Гильерме Шеттине
|1
|0.04
|Ишков Илья
|1
|0.04
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|5
|0.19
|Фернандес Алекс II
|4
|0.15
|Лисакович Виталий
|3
|0.11
|Козлов Данила Сергеевич
|2
|0.07
|Кузьмин Максим
|2
|0.07
|Гузина Гедеон
|2
|0.07
|Бистрович Кристиян
|2 (1)
|0.07
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Фамейе Джоэль
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Пряхин Сергей
|1
|0.04
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|10
|0
|Кулаков Денис
|5
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Помазун Илья
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Егорычев Андрей
|2
|1
|Итало
|2
|1
|Газинский Юрий
|1
|1
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Нейва Кристиан
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Ишков Илья
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Дмитриев Игорь
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|5
|0
|Кузьмин Максим
|4
|0
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Гассама Натан
|4
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Латышонок Евгений
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Фернандес Роберто II
|1
|0
|Андраде Кевин
|1
|0
|Фернандес Алекс II
|1
|0
Результаты матчей
Урал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Балтика
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
6
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Балтика
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
8
13
Урал
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Балтика
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
18 Не забивали 21
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
33%
5
38%
76-90
Пропущено
20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
5
26%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
46%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Забито
26
26
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
3
12%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
7
27%
4
15%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
7
27%
11
42%
76-90
Пропущено
39
34
17 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
4
10%
5
15%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
8
21%
7
21%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
8
21%
4
12%
61-75
10
26%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3
Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1
Балтика
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0
Результаты матчей
Урал
Балтика
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:7
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
0
13 раз 50%
2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Урал
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
58
67
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
58
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
1313
818
917
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|44 - 23
|50
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|14.
|1:1 Заявка
|27
|7
|6
|14
|29 - 33
|27
|15.
|1:1 Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 41
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|14.
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|12.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|1:1 Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 20
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 1:1 Балтика
Исход игры
Урал
40.3% (83)
Ничья
29.6% (61)
Балтика
30.1% (62)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (44)
Меньше
64.23% (79)
Обе команды забьют
Да
71.54% (88)
Нет
28.46% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.4% (44)
2:1 Урал
15.5% (32)
1:0 Урал
11.2% (23)
1:2 Балтика
4.4% (9)
2:0 Урал
1.9% (4)
0:1 Балтика
1.5% (3)
0:0 Ничья
1.5% (3)
0:2 Балтика
1% (2)
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