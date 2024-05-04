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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Урал
 
Позже
Балтика
Прогнозы 64
Урал 45.3% (29)
X 31.3% (20)
Балтика 23.4% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Балтика

История личных встреч

Урал
Балтика

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
0:7
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

0.75
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

120
63

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.19
Каштанов Алексей 5 (3) 0.19
Бикфалви Эрик 3 0.12
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.12
Бегич Сильвие 3 0.12
Ионов Алексей 2 0.08
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 5 0.19
Фернандес Алекс II 4 0.15
Козлов Данила Сергеевич 2 0.08
Кузьмин Максим 2 0.08
Лисакович Виталий 2 0.08
Гузина Гедеон 2 0.08
Бистрович Кристиян 2 (1) 0.08
Ковалёв Юрий 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Фамейе Джоэль 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 10 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Газинский Юрий 1 1
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Ишков Илья 2 0
Ионов Алексей 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 5 0
Кузьмин Максим 4 0
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Гассама Натан 4 0
Бистрович Кристиян 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Латышонок Евгений 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Луна Диего 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Жиров Александр 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Роберто II 1 0
Андраде Кевин 1 0
Фернандес Алекс II 1 0

Результаты матчей

Урал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Балтика
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
6
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Балтика
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

8
13
Урал
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Балтика
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
18 Не забивали 21
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
33%
5
38%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
46%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Забито

26
26
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
3
12%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
7
27%
4
15%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
7
27%
11
42%
76-90

Пропущено

39
34
17 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
4
10%
5
15%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
8
21%
7
21%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
8
21%
4
12%
61-75
10
26%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3
Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1
Балтика
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0

Результаты матчей

Урал
Балтика

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:7
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
0
13 раз 50%
2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Урал
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
8
3
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
13
13
8
18
1.5
9
17
2
24
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 26 6 9 11 19 - 28 27
13.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
14.
Оренбург
 Заявка 26 6 8 12 29 - 35 26
15.
Урал
 Заявка 26 6 7 13 25 - 40 25
16.
Сочи
 Заявка 26 4 8 14 26 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
4.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
10.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2024, осталось 2 дня 4 часа 37 минут.



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    • Прогнозы 64
    Урал 45.3% (29)
    X 31.3% (20)
    Балтика 23.4% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Урал
    Ничья
    Балтика
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Балтика

    Исход игры
    Урал
    43.9% (29)
    Ничья
    31.8% (21)
    Балтика
    24.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (23)
    Меньше
    58.93% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (42)
    Нет
    25% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (19)
    2:1 Урал
    25.8% (17)
    1:0 Урал
    10.6% (7)
    1:2 Балтика
    7.6% (5)
    2:0 Урал
    4.5% (3)
    0:1 Балтика
    3% (2)
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