По флангу забросил Караваев на ход Артуру, но тот выпустил сферу за пределы поля в борьбе с защитником.

Альшин на фланге получил по ногам в подкате от Караваева. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.

Диагональ исполнял Сенхаджи на правый фланг, куда забегал Калинин, но выпустил он сферу за пределы поля.

Догнал мяч у лицевой линии Артур и навесил на дальнюю штангу, но здесь вынес сферу головой Сенхаджи.

Замена в перерыве произошла в составе "Факела". Вместо Владислава Мастерного на второй тайм вышел РУслан Магаль.

С угла поля навесил Акбашев в центр штрафной, но вышел из ворот Кержаков и головой вынес сферу за пределы поля.

Тонким пасом Вендел запустил в штрафную соперника Артур, который пробил с острого угла, но не попал в створ ворот.

С левого фланга навесил в центр штрафной Нино. Здесь Кассьерра проиграл борьбу за мяч Юрганову.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Дуглас Сантос! Удалось открыть счёт игрокам "Зенита"! Идеальный мягкий пас вырезал Клаудиньо в штрафную, куда ворвался Дуглас и головой в падении пробил с линии вратарской, точно в ближний верхний угол ворот.

В центре поля Барриос наступил на ногу Калинину в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будет "Факел".

Диагональ исполнял Квеквескири в штрафную на Аппаева, но тот проиграл борьбу за мяч Эраковичу.

В центре поля получил по ногам Калинин в грубом подкате от Барриоса. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Калинин. Здесь выиграл верховую борьбу Эракович и вынес сферу за пределы поля.

Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне гостей!

С дальней дистанции пробивал по воротам Вендел, но на этот раз на пути мяча оказалась спина Юрганова.

С фланга навесил Акбашев на дальнюю штангу, но здесь Божин не смог пробить в борьбе с защитником.

Далеко вбросил аут Квеквескири в штрафную на Акбашева, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Эраковичу.

Сместился с фланга в центр Акбашев и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

Убежал в контратаку на скорости Аппаев и отдал в центр на Альшина, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

Ушел от соперника по флангу Альшин и навесил в центр штрафной, но на выходе перехватил снаряд Кержаков.

На фланге подставился грамотно Клаудиньо и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного подавал Клаудиньо на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу головой Мастерной.

С левого фланга прострелил в центр штрафной Мостовой. Здесь пробил по воротам в касание Кассьерра, но не попал в створ ворот.

В центре поля получил по ногам Аппаев в борьбе против Мостовому. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.

28' Караваев подхватил мяч на правом фланге и навесил в касание на дальнюю штангу, но здесь никто так и не замкнул.

27' Мягко забросил Вендел в штрафную соперника на Нино, но тот в борьбе с защитником упал на газон. Судья не увидел здесь нарушения правил.

26' С угла поля навесил Клаудиньо на дальнюю штангу, но здесь Юрганов вынес сферу подальше от ворот.

25' Ушел от соперника по флангу Вендел и покатил в центр на Артура, но сразу же подскочил Сенхаджи и отобрал мяч.

24' С правого фланга навесил Дуглас в штрафную соперника на Кассьерру, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

23' Нино поддержал атаку своей команды по центру и отдал в штрафную на ход Клаудиньо, но тому пробить не дал Юрганов.

22' Отдавал пас по флангу Мастерной на ход Калинину, но тому не удалось сохранить мяч в борьбе с защитником.

21' Тонко отдавал пас Альшин в штрафную на ход Акбашеву, но вовремя вернулся в оборону Нино и отобрал мяч.

20' С центра поля Вендел отдавал пас на ход Кассьерре, но того грамотно оттеснил от мяча защитник.

19' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Не торопятся раскрываться команды, боясь допустить ошибку.

18' Нино со своей половины поля забросил на ход Клаудиньо, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

17' В центре поля получил по ногам Вендел в борьбе против Калинина. Штрафной удар исполнять будут гости.

16' С фланга отдавал пас Калинин в штрафную на ход Акбашеву, но тому помешал пробить защитник.

15' Ушел от соперника Кассьерра по флангу и прострелил в центр, но здесь первым на мяче оказался Мастерной.

14' Отдавал пас по флангу Барриос на ход Мостовому, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

13' Акбашев подключился к атаке своей команды по флангу и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Кержаков забрал сферу в руки.

11' Якимов забросил в штрафную соперника на ход Сенхаджи, который головой сбросил в центр на Аппаева, но тому Нино не позволил пробить.

10' С левого фланга навесил Мостовой на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Кассьерра крайне неточно.

9' Убегал на скорости по флангу Мостовой, но напоролся на Сенхаджи, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

8' С центра поля забросил Альшин на ход Акбашеву, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Эраковичу.

7' Отдавал пас по флангу Клаудиньо на ход Венделу, но тот науршил правила в борьбе против Юрганова. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.

6' С угла поля навесил Клаудиньо в центр штрафной, но здесь выиграл верх Якимов и головой вынес сферу за пределы поля.

5' В центре поля получил по ногам Вендел в борьбе против Квеквескири. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зенита".

4' Вендел отдавал пас по флангу на ход Караваеву, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

3' Забросил в штрафную соперника Клаудиньо на ход Мостовому, но того опередил Сенхаджи, но вынес сферу в аут головой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.