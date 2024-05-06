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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Факел
0:1
Второй тайм: 53'
Зенит
0'
0:1
41' Гол
Дуглас Сантос
44' Желтая карточка
Барриос Вильмар

Ход матча

41'
0:1
Дуглас Сантос
(Клаудиньо)
44'
 
Барриос Вильмар
46'
Магаль Руслан
Мастерной Владислав
 
Прогнозы 171
Факел 8.2% (14)
X 11.1% (19)
Зенит 80.7% (138)
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Зенит

История личных встреч

Факел
Зенит

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

1.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.26
Якимов Вячеслав 4 0.15
Максимов Максим 2 (1) 0.07
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 16 0.59
Сергеев Иван 6 0.22
Вендел Маркус 4 0.15
Клаудиньо 4 (1) 0.15
Дуглас Сантос 3 0.11
Мостовой Андрей 3 0.11
Мантуан Густаво 2 0.07
Артур Виктор Гимараес 2 0.07
Изидор Вильсон 2 0.07
Родригао де Соуза 1 0.04
Педро дос Сантос 1 0.04
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 5 0
Якимов Вячеслав 5 0
Беленов Александр 3 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Черов Василий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 7 0
Барриос Вильмар 3 1
Дуглас Сантос 4 0
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
Факел
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Зенит
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

6
18
Факел
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Зенит
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

9
23
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
4
44%
5
22%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
4
31%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
5
38%
76-90

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
20%
2
10%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
2
20%
5
25%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
30%
5
25%
76-90

Пропущено

19
11
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Забито

19
43
8 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
13 Не забивали 3
2
11%
5
12%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
4
21%
9
21%
31-45
2
11%
7
16%
46-60
2
11%
6
14%
61-75
7
37%
10
23%
76-90

Пропущено

28
24
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
7%
6
25%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
8
29%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0
Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0

Результаты матчей

Факел
Зенит

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 23%
2:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 50%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Факел
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
13
0.5
Больше Меньше
23
3
6
20
1.5
13
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 27 16 5 6 45 - 23 53
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
7.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 0:1 Заявка 27 6 9 12 19 - 29 27
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 1:0 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
16.
Факел
 0:1 Заявка 13 3 5 5 9 - 10 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 0:1 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Тонким пасом Вендел запустил в штрафную соперника Артур, который пробил с острого угла, но не попал в створ ворот.
  • 52'
    С угла поля навесил Акбашев в центр штрафной, но вышел из ворот Кержаков и головой вынес сферу за пределы поля.
  • Замена
    51'
    Замена в перерыве произошла в составе "Факела". Вместо Владислава Мастерного на второй тайм вышел РУслан Магаль.
  • 50'
    Догнал мяч у лицевой линии Артур и навесил на дальнюю штангу, но здесь вынес сферу головой Сенхаджи.
  • 49'
    Диагональ исполнял Сенхаджи на правый фланг, куда забегал Калинин, но выпустил он сферу за пределы поля.
  • 48'
    Альшин на фланге получил по ногам в подкате от Караваева. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.
  • 47'
    По флангу забросил Караваев на ход Артуру, но тот выпустил сферу за пределы поля в борьбе с защитником.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка, смогут ли удержать преимущество петербуржцы?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Калинин. Здесь выиграл верховую борьбу Эракович и вынес сферу за пределы поля.
  • Желтая карточка
    44'
    В центре поля получил по ногам Калинин в грубом подкате от Барриоса. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 43'
    Диагональ исполнял Квеквескири в штрафную на Аппаева, но тот проиграл борьбу за мяч Эраковичу.
  • 42'
    В центре поля Барриос наступил на ногу Калинину в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будет "Факел".
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Дуглас Сантос! Удалось открыть счёт игрокам "Зенита"! Идеальный мягкий пас вырезал Клаудиньо в штрафную, куда ворвался Дуглас и головой в падении пробил с линии вратарской, точно в ближний верхний угол ворот.
  • 40'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Нино. Здесь Кассьерра проиграл борьбу за мяч Юрганову.
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    • 39'
      В центре поля получил по ногам Аппаев в борьбе против Мостовому. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.
    • 37'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Мостовой. Здесь пробил по воротам в касание Кассьерра, но не попал в створ ворот.
    • 36'
      Со штрафного подавал Клаудиньо на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу головой Мастерной.
    • 35'
      На фланге подставился грамотно Клаудиньо и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 34'
      Ушел от соперника по флангу Альшин и навесил в центр штрафной, но на выходе перехватил снаряд Кержаков.
    • 33'
      Убежал в контратаку на скорости Аппаев и отдал в центр на Альшина, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 32'
      Сместился с фланга в центр Акбашев и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины. 
    • 31'
      Далеко вбросил аут Квеквескири в штрафную на Акбашева, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Эраковичу.
    • 30'
      С фланга навесил Акбашев на дальнюю штангу, но здесь Божин не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 29'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Вендел, но на этот раз на пути мяча оказалась спина Юрганова.
    • 28'
      Караваев подхватил мяч на правом фланге и навесил в касание на дальнюю штангу, но здесь никто так и не замкнул.
    • 27'
      Мягко забросил Вендел в штрафную соперника на Нино, но тот в борьбе с защитником упал на газон. Судья не увидел здесь нарушения правил.
    • 26'
      С угла поля навесил Клаудиньо на дальнюю штангу, но здесь Юрганов вынес сферу подальше от ворот.
    • 25'
      Ушел от соперника по флангу Вендел и покатил в центр на Артура, но сразу же подскочил Сенхаджи и отобрал мяч.
    • 24'
      С правого фланга навесил Дуглас в штрафную соперника на Кассьерру, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 23'
      Нино поддержал атаку своей команды по центру и отдал в штрафную на ход Клаудиньо, но тому пробить не дал Юрганов.
    • 22'
      Отдавал пас по флангу Мастерной на ход Калинину, но тому не удалось сохранить мяч в борьбе с защитником.
    • 21'
      Тонко отдавал пас Альшин в штрафную на ход Акбашеву, но вовремя вернулся в оборону Нино и отобрал мяч.
    • 20'
      С центра поля Вендел отдавал пас на ход Кассьерре, но того грамотно оттеснил от мяча защитник.
    • 19'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Не торопятся раскрываться команды, боясь допустить ошибку.
    • 18'
      Нино со своей половины поля забросил на ход Клаудиньо, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 17'
      В центре поля получил по ногам Вендел в борьбе против Калинина. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 16'
      С фланга отдавал пас Калинин в штрафную на ход Акбашеву, но тому помешал пробить защитник.
    • 15'
      Ушел от соперника Кассьерра по флангу и прострелил в центр, но здесь первым на мяче оказался Мастерной.
    • 14'
      Отдавал пас по флангу Барриос на ход Мостовому, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 13'
      Акбашев подключился к атаке своей команды по флангу и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Кержаков забрал сферу в руки.
    • 11'
      Якимов забросил в штрафную соперника на ход Сенхаджи, который головой сбросил в центр на Аппаева, но тому Нино не позволил пробить.
    • 10'
      С левого фланга навесил Мостовой на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Кассьерра крайне неточно.
    • 9'
      Убегал на скорости по флангу Мостовой, но напоролся на Сенхаджи, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 8'
      С центра поля забросил Альшин на ход Акбашеву, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Эраковичу.
    • 7'
      Отдавал пас по флангу Клаудиньо на ход Венделу, но тот науршил правила в борьбе против Юрганова. Штрафной удар исполнять будут воронежцы. 
    • 6'
      С угла поля навесил Клаудиньо в центр штрафной, но здесь выиграл верх Якимов и головой вынес сферу за пределы поля.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Вендел в борьбе против Квеквескири. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зенита".
    • Офсайд
      4'
      Вендел отдавал пас по флангу на ход Караваеву, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 3'
      Забросил в штрафную соперника Клаудиньо на ход Мостовому, но того опередил Сенхаджи, но вынес сферу в аут головой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Второй тайм
    • 46'
      Мастерной Владислав уходит с поля. Магаль Руслан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Барриос Вильмар получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Клаудиньо сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Дуглас Сантос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:1 Зенит

    Исход игры
    Факел
    8% (14)
    Ничья
    11.4% (20)
    Зенит
    80.7% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.44% (53)
    Меньше
    56.56% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    45.9% (56)
    Нет
    54.1% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    21.6% (38)
    1:2 Зенит
    15.9% (28)
    0:1 Зенит
    11.4% (20)
    1:3 Зенит
    8.5% (15)
    1:1 Ничья
    3.4% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (3)
    0:3 Зенит
    1.7% (3)
    3:2 Факел
    1.1% (2)
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