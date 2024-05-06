Тур: 27. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Ход матча
41'
0:1
44'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Факел
Зенит
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
1.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|7 (3)
|0.26
|Якимов Вячеслав
|4
|0.15
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.07
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Черов Василий
|1
|0.04
|Моцпан Никита
|1
|0.04
|Божин Сергей
|1
|0.04
|Долгов Александр
|1
|0.04
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|16
|0.59
|Сергеев Иван
|6
|0.22
|Вендел Маркус
|4
|0.15
|Клаудиньо
|4 (1)
|0.15
|Дуглас Сантос
|3
|0.11
|Мостовой Андрей
|3
|0.11
|Мантуан Густаво
|2
|0.07
|Артур Виктор Гимараес
|2
|0.07
|Изидор Вильсон
|2
|0.07
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Педро дос Сантос
|1
|0.04
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|0
|Божин Сергей
|6
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Якимов Вячеслав
|5
|0
|Беленов Александр
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Моцпан Никита
|3
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Юрганов Игорь
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Сенхаджи Раян
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|7
|0
|Барриос Вильмар
|3
|1
|Дуглас Сантос
|4
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Нино III
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
5
Факел
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Зенит
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
6
18
Факел
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Зенит
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
9
23
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
4
44%
5
22%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
4
31%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
5
38%
76-90
Забито
10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
20%
2
10%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
2
20%
5
25%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
30%
5
25%
76-90
Пропущено
19
11
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Забито
19
43
8 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
13 Не забивали 3
2
11%
5
12%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
4
21%
9
21%
31-45
2
11%
7
16%
46-60
2
11%
6
14%
61-75
7
37%
10
23%
76-90
Пропущено
28
24
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
7%
6
25%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
8
29%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0
Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0
Результаты матчей
Факел
Зенит
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 23%
2:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 50%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Факел
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
39
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
121
311
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1313
Больше Меньше
233
620
1313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|27
|16
|5
|6
|45 - 23
|53
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|19 - 29
|27
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 34
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|16.
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 10
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел 0:1 Зенит
Исход игры
Факел
8% (14)
Ничья
11.4% (20)
Зенит
80.7% (142)
Тотал 2.5
Больше
43.44% (53)
Меньше
56.56% (69)
Обе команды забьют
Да
45.9% (56)
Нет
54.1% (66)
Популярный счёт
0:2 Зенит
21.6% (38)
1:2 Зенит
15.9% (28)
0:1 Зенит
11.4% (20)
1:3 Зенит
8.5% (15)
1:1 Ничья
3.4% (6)
0:0 Ничья
1.7% (3)
0:3 Зенит
1.7% (3)
3:2 Факел
1.1% (2)
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