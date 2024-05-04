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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Факел
 
Позже
Зенит
Прогнозы 62
Факел 3.2% (2)
X 11.3% (7)
Зенит 85.5% (53)
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История личных встреч

Факел
Зенит

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

1.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.27
Якимов Вячеслав 4 0.15
Максимов Максим 2 (1) 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 16 0.62
Сергеев Иван 6 0.23
Вендел Маркус 4 0.15
Клаудиньо 4 (1) 0.15
Мостовой Андрей 3 0.12
Дуглас Сантос 2 0.08
Мантуан Густаво 2 0.08
Артур Виктор Гимараес 2 0.08
Изидор Вильсон 2 0.08
Родригао де Соуза 1 0.04
Педро дос Сантос 1 0.04
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 5 0
Якимов Вячеслав 5 0
Беленов Александр 3 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Черов Василий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 7 0
Дуглас Сантос 4 0
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Барриос Вильмар 2 1
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
Факел
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Зенит
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

6
18
Факел
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Зенит
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

9
23
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
4
44%
5
22%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
4
31%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
5
38%
76-90

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
20%
2
10%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
2
20%
5
25%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
30%
5
25%
76-90

Пропущено

19
11
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Забито

19
43
8 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
13 Не забивали 3
2
11%
5
12%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
4
21%
9
21%
31-45
2
11%
7
16%
46-60
2
11%
6
14%
61-75
7
37%
10
23%
76-90

Пропущено

28
24
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
7%
6
25%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
8
29%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0
Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0

Результаты матчей

Факел
Зенит

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 23%
2:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 50%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Факел
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
13
0.5
Больше Меньше
23
3
6
20
1.5
13
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 26 6 9 11 19 - 28 27
13.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
14.
Оренбург
 Заявка 26 6 8 12 29 - 35 26
15.
Урал
 Заявка 26 6 7 13 25 - 40 25
16.
Сочи
 Заявка 26 4 8 14 26 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
4.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
10.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 62
    Факел 3.2% (2)
    X 11.3% (7)
    Зенит 85.5% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Зенит

    Исход игры
    Факел
    3.2% (2)
    Ничья
    11.3% (7)
    Зенит
    85.5% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (22)
    Меньше
    59.26% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (24)
    Нет
    55.56% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    33.9% (21)
    1:3 Зенит
    16.1% (10)
    1:2 Зенит
    12.9% (8)
    0:1 Зенит
    9.7% (6)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
    0:0 Ничья
    3.2% (2)
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