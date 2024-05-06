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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 132
Локомотив Москва 56.8% (75)
X 28% (37)
Ростов 15.2% (20)
Все прогнозы
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Локомотив Москва
Ростов

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

38 матчей

52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.7%
34.2%
21.1%
17 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
3:1
ПЛ
1:0
К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.84
1.32

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

56
46

Голов в среднем за матч

1.47
1.21

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.27
Тикнизян Наир 6 0.23
Жемалетдинов Рифат 5 0.19
Миранчук Антон 4 (2) 0.15
Дзюба Артём 4 0.15
Сулейманов Тимур 4 0.15
Пиняев Сергей 3 0.12
Баринов Дмитрий 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Сарвели Владислав 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Сильянов Александр 1 0.04
Фассон Лукас 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Изидор Вильсон 1 0.04
Погостнов Егор 1 0.04
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 8 0.31
Мохебби Мохаммад 6 0.23
Осипенко Максим 6 (4) 0.23
Роналдо 4 0.15
Комличенко Николай 4 (1) 0.15
Щетинин Кирилл 2 0.08
Глебов Данил 2 0.08
Уткин Даниил 1 0.04
Миронов Алексей 1 0.04
Вахания Илья 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Лангович Андрей 1 0.04
Комаров Иван 1 0.04
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Сако Умар 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 0
Тикнизян Наир 3 2
Карпукас Артём 4 1
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Морозов Евгений 4 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Сильянов Александр 3 0
Фассон Лукас 3 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Самошников Илья 2 0
Лантратов Илья 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0
Михаил Галактионов 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 6 1
Байрамян Хорен 7 0
Комличенко Николай 5 0
Прохин Данила 4 0
Сако Умар 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Лангович Андрей 1 1
Роналдо 2 0
Акбашев Роман 2 0
Чернов Евгений 2 0
Осипенко Максим 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комаров Иван 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
8
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Ростов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

19
24
Локомотив Москва
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
54% (14)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Ростов
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
23% (6)
58% (15)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

30
32

Голы по времени матча

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
4
29%
76-90

Пропущено

15
20
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
5
33%
6
30%
76-90

Забито

23
25
5 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
9%
4
16%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
1
4%
6
24%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
9
39%
6
24%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
4
21%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
6
29%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
2
10%
3
16%
76-90

Забито

45
39
15 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
6
15%
16-30
4
9%
10
26%
31-45
7
16%
7
18%
46-60
6
13%
2
5%
61-75
17
38%
10
26%
76-90

Пропущено

36
39
14 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
5
14%
9
23%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
6
17%
4
10%
31-45
11
31%
4
10%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
7
19%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0
Ростов
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5
Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Ростов

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
9
5
3
10
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
3
9
3
10
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
22
4
14
12
1.5
12
14
6
20
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 27 15 6 6 45 - 24 51
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
7.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 1:1 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 1:1 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Факел
 1:1 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 1:1 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать на текстовую трансляцию матча 27-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Ростовом". Помогать вам следить за событиями будет Дмитрий Миляев.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2024, осталось 25 минут.



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Прогнозы 132
Локомотив Москва 56.8% (75)
X 28% (37)
Ростов 15.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Ростов
2.27
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов

Исход игры
Локомотив Москва
56.7% (80)
Ничья
27% (38)
Ростов
16.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
68.38% (80)
Меньше
31.62% (37)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
36.2% (51)
1:1 Ничья
15.6% (22)
1:2 Ростов
7.8% (11)
1:0 Локомотив Москва
7.8% (11)
2:2 Ничья
6.4% (9)
3:2 Локомотив Москва
2.1% (3)
3:1 Локомотив Москва
2.1% (3)
0:1 Ростов
1.4% (2)
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