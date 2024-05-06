Тур: 27. Стадион: РЖД Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
7 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Локомотив Москва
Ростов
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
38 матчей
52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.7%
34.2%
21.1%
17 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.84
1.32
Среднее время на гол
48
68
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
56
46
Голов в среднем за матч
1.47
1.21
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.27
|Тикнизян Наир
|6
|0.23
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.19
|Миранчук Антон
|4 (2)
|0.15
|Дзюба Артём
|4
|0.15
|Сулейманов Тимур
|4
|0.15
|Пиняев Сергей
|3
|0.12
|Баринов Дмитрий
|2
|0.08
|Морозов Евгений
|2
|0.08
|Сарвели Владислав
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Сильянов Александр
|1
|0.04
|Фассон Лукас
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Изидор Вильсон
|1
|0.04
|Погостнов Егор
|1
|0.04
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|8
|0.31
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.23
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.23
|Роналдо
|4
|0.15
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.15
|Щетинин Кирилл
|2
|0.08
|Глебов Данил
|2
|0.08
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Вахания Илья
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Лангович Андрей
|1
|0.04
|Комаров Иван
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Сако Умар
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|8
|0
|Тикнизян Наир
|3
|2
|Карпукас Артём
|4
|1
|Ненахов Максим
|5
|0
|Глушенков Максим
|5
|0
|Морозов Евгений
|4
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Митай Марио
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Фассон Лукас
|3
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Михаил Галактионов
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|6
|1
|Байрамян Хорен
|7
|0
|Комличенко Николай
|5
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Сако Умар
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Лангович Андрей
|1
|1
|Роналдо
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Чернов Евгений
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
8
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Ростов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
19
24
Локомотив Москва
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
54% (14)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Ростов
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
23% (6)
58% (15)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
30
32
Голы по времени матча
Забито
22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
4
29%
76-90
Пропущено
15
20
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
5
33%
6
30%
76-90
Забито
23
25
5 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
9%
4
16%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
1
4%
6
24%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
9
39%
6
24%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
4
21%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
6
29%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
2
10%
3
16%
76-90
Забито
45
39
15 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
6
15%
16-30
4
9%
10
26%
31-45
7
16%
7
18%
46-60
6
13%
2
5%
61-75
17
38%
10
26%
76-90
Пропущено
36
39
14 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
5
14%
9
23%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
6
17%
4
10%
31-45
11
31%
4
10%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
7
19%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0
Ростов
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5
Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Ростов
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
95
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
76
39
310
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
224
1412
1214
620
422
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|27
|15
|6
|6
|45 - 24
|51
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|1:1 Заявка
|27
|6
|10
|11
|20 - 29
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 34
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|1:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|15.
|1:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Исход игры
Локомотив Москва
56.7% (80)
Ничья
27% (38)
Ростов
16.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
68.38% (80)
Меньше
31.62% (37)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
36.2% (51)
1:1 Ничья
15.6% (22)
1:2 Ростов
7.8% (11)
1:0 Локомотив Москва
7.8% (11)
2:2 Ничья
6.4% (9)
3:2 Локомотив Москва
2.1% (3)
3:1 Локомотив Москва
2.1% (3)
0:1 Ростов
1.4% (2)
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