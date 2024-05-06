  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Рубин
Прогнозы 156
ЦСКА Москва 71.8% (112)
X 14.1% (22)
Рубин 14.1% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Рубин
1.97
Реклама, fon.bet
5.00
Реклама, zenit.win
4.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
Рубин

История личных встреч

ЦСКА Москва
Рубин

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

37 матчей

45.9%
24.3%
29.8%
17 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.4%
54.1%
13.5%
12 побед 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
2:0
ПЛ
6:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Среднее время на гол

47
120

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

0.8
0.71

Среднее время на гол

112
127

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.3
0.73

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

69
123

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (6) 0.38
Заболотный Антон 8 (1) 0.31
Файзуллаев Аббосбек 3 0.12
Мусаев Тамерлан 3 0.12
Давила Виктор 3 0.12
Гайич Милан III 3 0.12
Обляков Иван 2 0.08
Мухин Максим 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Келлвен Дуглас 1 0.04
Глебов Кирилл 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Агапов Илья 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 7 (1) 0.27
Вада Валентин 4 0.15
Фамейе Джоэль 3 0.12
Мартынович Александр 2 0.08
Безруков Руслан 2 0.08
Ашурматов Рустам 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Чумич Никола 1 0.04
Ранджелович Лазар 1 0.04
Иву Угучукву 1 0.04
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Рожков Илья 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 9 2
Мойзес Роберто 7 0
Зделар Саша 5 0
Гайич Милан III 3 1
Заболотный Антон 4 0
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Дивеев Игорь 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 7 0
Даку Мирлинд 6 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Зотов Александр 3 0
Мартынович Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Ашурматов Рустам 1 1
Дюпин Юрий 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Рыбус Мацей 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
3
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Рубин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

16
11
ЦСКА Москва
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Рубин
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

23
14

Голы по времени матча

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
2
8%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
18%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
7
29%
29%
3
27%
61-75
4
17%
2
18%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
6
40%
76-90

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
21%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
7
58%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Пропущено

23
17
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
3
18%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
6
26%
4
24%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
6
26%
4
24%
76-90

Забито

43
23
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 15
3 Не забивали 9
6
14%
4
17%
1-15
4
9%
1
4%
16-30
8
19%
9
39%
31-45
7
16%
2
9%
46-60
10
23%
3
13%
61-75
8
19%
4
17%
76-90

Пропущено

38
32
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
4
11%
4
13%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
5
13%
2
6%
31-45
8
21%
7
22%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
12
32%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0
Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Рубин

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
3
10
4
9
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
3
10
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
18
8
13
13
1.5
6
20
7
19
2.5
2
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 27 15 6 6 45 - 24 51
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
7.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 1:1 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 1:1 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Факел
 1:1 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 1:1 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2024, осталось 25 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 156
    ЦСКА Москва 71.8% (112)
    X 14.1% (22)
    Рубин 14.1% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Рубин
    1.97
    Реклама, fon.bet
    5.00
    Реклама, zenit.win
    4.80
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Рубин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    72% (113)
    Ничья
    14% (22)
    Рубин
    14% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    61.74% (71)
    Нет
    38.26% (44)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    33.1% (52)
    1:0 ЦСКА Москва
    15.9% (25)
    2:0 ЦСКА Москва
    10.8% (17)
    1:1 Ничья
    8.3% (13)
    1:2 Рубин
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЦСКА Москва
    Рубин
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный