Тур: 27. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЦСКА Москва
Рубин
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
37 матчей
45.9%
24.3%
29.8%
17 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.4%
54.1%
13.5%
12 побед 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
1.88
0.75
Среднее время на гол
47
120
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
0.8
0.71
Среднее время на гол
112
127
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
1.3
0.73
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
69
123
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|10 (6)
|0.38
|Заболотный Антон
|8 (1)
|0.31
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0.12
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.12
|Давила Виктор
|3
|0.12
|Гайич Милан III
|3
|0.12
|Обляков Иван
|2
|0.08
|Мухин Максим
|2
|0.08
|Виллиан Роша
|2
|0.08
|Келлвен Дуглас
|1
|0.04
|Глебов Кирилл
|1
|0.04
|Рядно Михаил
|1
|0.04
|Мойзес Роберто
|1
|0.04
|Агапов Илья
|1
|0.04
|Мендес Виктор
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|7 (1)
|0.27
|Вада Валентин
|4
|0.15
|Фамейе Джоэль
|3
|0.12
|Мартынович Александр
|2
|0.08
|Безруков Руслан
|2
|0.08
|Ашурматов Рустам
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Чумич Никола
|1
|0.04
|Ранджелович Лазар
|1
|0.04
|Иву Угучукву
|1
|0.04
|Зотов Александр
|0
|0
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|9
|2
|Мойзес Роберто
|7
|0
|Зделар Саша
|5
|0
|Гайич Милан III
|3
|1
|Заболотный Антон
|4
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|4
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Дивеев Игорь
|1
|1
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|7
|0
|Даку Мирлинд
|6
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Иву Угучукву
|4
|0
|Зотов Александр
|3
|0
|Мартынович Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Вада Валентин
|3
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|1
|Дюпин Юрий
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Рашид Рахимов
|0
|1
|Рыбус Мацей
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
3
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Рубин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
16
11
ЦСКА Москва
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Рубин
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
23
14
Голы по времени матча
Забито
24
11
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
2
8%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
18%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
7
29%
29%
3
27%
61-75
4
17%
2
18%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
6
40%
76-90
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
21%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
7
58%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Пропущено
23
17
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
3
18%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
6
26%
4
24%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
6
26%
4
24%
76-90
Забито
43
23
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 15
3 Не забивали 9
6
14%
4
17%
1-15
4
9%
1
4%
16-30
8
19%
9
39%
31-45
7
16%
2
9%
46-60
10
23%
3
13%
61-75
8
19%
4
17%
76-90
Пропущено
38
32
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
4
11%
4
13%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
5
13%
2
6%
31-45
8
21%
7
22%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
12
32%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0
Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Рубин
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
76
310
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
67
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
188
1313
620
719
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|27
|15
|6
|6
|45 - 24
|51
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|1:1 Заявка
|27
|6
|10
|11
|20 - 29
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 34
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|1:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|15.
|1:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин
Исход игры
ЦСКА Москва
72% (113)
Ничья
14% (22)
Рубин
14% (22)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
61.74% (71)
Нет
38.26% (44)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
33.1% (52)
1:0 ЦСКА Москва
15.9% (25)
2:0 ЦСКА Москва
10.8% (17)
1:1 Ничья
8.3% (13)
1:2 Рубин
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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