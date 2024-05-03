Тур: 8. Стадион: Центральный (Овидиу). Зрители: 3183 Главный судья: Adrian Cojocaru
1:4
Конец матча
0'
0:1
2' ГолШафранко Павол
12' Желтая карточкаВарга Кевин
0:2
23' ГолШафранко Павол
0:3
33' ГолШафранко Павол
45' Желтая карточкаНеделку Драгош
64' Желтая карточкаБеншаиб Амин
65' Желтая карточкаКаллаку Шерифф
0:4
69' ГолМатей Космин
81' Желтая карточкаШафранко Павол
1:4
90' ГолПопеску Михай
90'+4
Ход матча
2'
12'
23'
0:2
33'
0:3
37'
45'
64'
65'
69'
81'
90'
1:4
Владение мячом
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
24
Denis
Renta
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Беншаиб АминНападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Denis RentaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матей КосминНападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Фарул Констанца
Сепси
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
0.92
1.27
Среднее время на гол
98
70
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.43
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
62
86
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|10
|0.26
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.18
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.16
|Ривалдиньо
|6
|0.16
|Ionut Cojocaru
|4
|0.11
|Грамени Константин
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Вынэ Йонуц
|2
|0.05
|Дякону Роналдо
|2
|0.05
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Ганя Кристиан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Андронаке Лука
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Григорян Нарек
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Кейруш Диогу
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|12 (3)
|0.32
|Шафранко Павол
|8
|0.21
|Матей Космин
|5 (1)
|0.13
|Алими Исник
|5 (2)
|0.13
|Дебелюх Габриэл
|5 (1)
|0.13
|Каллаку Шерифф
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|3
|0.08
|Штефан Флорин
|2
|0.05
|Паун Николае
|2
|0.05
|Варга Роланд
|1
|0.03
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|11
|0
|Ларие Йонуц
|7
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ганя Кристиан
|4
|1
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Григорян Нарек
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кейруш Диогу
|3
|0
|Сырбу Дан
|3
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Беншаиб Амин
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Андронаке Лука
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|11
|0
|Штефэнеску Мариус
|11
|0
|Алими Исник
|7
|0
|Штефан Флорин
|5
|1
|Оройан Дариус
|5
|1
|Аганович Аднан
|5
|0
|Думитреску Андрес
|3
|1
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Никзули Роланд
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Варга Кевин
|2
|0
|Шафранко Павол
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сепси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
7
Фарул Констанца
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сепси
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
17
25
Фарул Констанца
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Сепси
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
32% (12)
39% (15)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
24
17
Упущенные победы
26
32
Голы по времени матча
Забито
29
24
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
7%
4
17%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
7
24%
4
17%
61-75
5
17%
6
25%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
17%
6
25%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
6
26%
8
33%
76-90
Забито
25
29
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
2
8%
3
10%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
5
20%
7
24%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
7
28%
7
24%
76-90
Пропущено
25
24
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
8%
6
25%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
8
32%
5
21%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
2
8%
76-90
Забито
54
53
24 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
4
7%
7
13%
1-15
10
19%
6
11%
16-30
10
19%
13
25%
31-45
9
17%
5
9%
46-60
9
17%
9
17%
61-75
12
22%
13
25%
76-90
Пропущено
48
48
25 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 28
6
13%
12
25%
1-15
7
15%
6
13%
16-30
12
25%
9
19%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
6
13%
5
10%
61-75
11
23%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Сепси
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
0:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 21%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 42%
2
9 раз 24%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 42%
0
9 раз 24%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
712
712
415
316
217
316
118
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
712
613
118
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
308
Больше Меньше
299
1424
1325
533
632
236
434
137
236
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|11