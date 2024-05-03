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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 3183 Главный судья: Adrian Cojocaru
Фарул Констанца
1:4
Конец матча
Сепси
0'
0:1
2' Гол
Шафранко Павол
12' Желтая карточка
Варга Кевин
0:2
23' Гол
Шафранко Павол
0:3
33' Гол
Шафранко Павол
45' Желтая карточка
Неделку Драгош
64' Желтая карточка
Беншаиб Амин
65' Желтая карточка
Каллаку Шерифф
0:4
69' Гол
Матей Космин
81' Желтая карточка
Шафранко Павол
1:4
90' Гол
Попеску Михай
90'+4
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
8
Вынэ
Йонуц
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
7
Ривалдиньо
33
Никзули
Роланд
24
Denis
Renta
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
11
Штефэнеску
Мариус
59
Каллаку
Шерифф
21
Алими
Исник
7
Варга
Кевин
18
Шафранко
Павол
10
Матей
Космин
Фарул Констанца
Сепси

История личных встреч

Фарул Констанца
Сепси

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.92
1.27

Среднее время на гол

98
70

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.43
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

62
86

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 10 0.26
Ларие Йонуц 7 (5) 0.18
Будеску Константин 6 (2) 0.16
Ривалдиньо 6 0.16
Ionut Cojocaru 4 0.11
Грамени Константин 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Вынэ Йонуц 2 0.05
Дякону Роналдо 2 0.05
Попеску Михай 1 0.03
Мазилу Адриан 1 0.03
Ганя Кристиан 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Беншаиб Амин 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Андронаке Лука 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Григорян Нарек 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Кейруш Диогу 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 12 (3) 0.32
Шафранко Павол 8 0.21
Матей Космин 5 (1) 0.13
Алими Исник 5 (2) 0.13
Дебелюх Габриэл 5 (1) 0.13
Каллаку Шерифф 4 0.11
Аганович Аднан 3 0.08
Штефан Флорин 2 0.05
Паун Николае 2 0.05
Варга Роланд 1 0.03
Чоботарю Денис 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 11 0
Ларие Йонуц 7 0
Грамени Константин 6 0
Ганя Кристиан 4 1
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Маринс Густаво 4 0
Кики Давид 2 1
Григорян Нарек 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Кейруш Диогу 3 0
Сырбу Дан 3 0
Ривалдиньо 2 0
Неделку Драгош 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Касап Карло 1 0
Боргнино Марко 1 0
Беншаиб Амин 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Андронаке Лука 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 11 0
Штефэнеску Мариус 11 0
Алими Исник 7 0
Штефан Флорин 5 1
Оройан Дариус 5 1
Аганович Аднан 5 0
Думитреску Андрес 3 1
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Никзули Роланд 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Паун Николае 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Варга Кевин 2 0
Шафранко Павол 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сепси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
7
Фарул Констанца
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сепси
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

17
25
Фарул Констанца
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Сепси
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
32% (12)
39% (15)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

26
32

Голы по времени матча

Забито

29
24
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
7%
4
17%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
7
24%
4
17%
61-75
5
17%
6
25%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
17%
6
25%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
6
26%
8
33%
76-90

Забито

25
29
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
2
8%
3
10%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
5
20%
7
24%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
7
28%
7
24%
76-90

Пропущено

25
24
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
8%
6
25%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
8
32%
5
21%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
2
8%
76-90

Забито

54
53
24 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
4
7%
7
13%
1-15
10
19%
6
11%
16-30
10
19%
13
25%
31-45
9
17%
5
9%
46-60
9
17%
9
17%
61-75
12
22%
13
25%
76-90

Пропущено

48
48
25 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 28
6
13%
12
25%
1-15
7
15%
6
13%
16-30
12
25%
9
19%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
6
13%
5
10%
61-75
11
23%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Сепси

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
0:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 21%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 42%
2
9 раз 24%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 42%
0
9 раз 24%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
7
12
1.5
7
12
4
15
2.5
3
16
2
17
3.5
3
16
1
18
4.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
7
12
1.5
6
13
1
18
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
8
0.5
Больше Меньше
29
9
14
24
1.5
13
25
5
33
2.5
6
32
2
36
3.5
4
34
1
37
4.5
2
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 37 18 9 10 64 - 40 63
3.
Университатя Крайова
 37 17 10 10 57 - 47 61
4.
Рапид Бухарест
 37 15 11 11 62 - 48 56
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
УТА Арад
 37 14 12 11 48 - 51 54
7.
Сепси
 38 14 10 14 55 - 46 52
8.
Германнштадт
 37 12 15 10 46 - 36 51
9.
Университатя Клуж
 37 12 14 11 43 - 45 50
10.
Оцелул Галац
 37 11 17 9 39 - 41 50
11.
Петролул Плоешти
 37 9 16 12 35 - 43 43
12.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
13.
Политехника Яссы
 37 8 13 16 37 - 52 37
14.
Волунтари
 37 8 13 16 42 - 58 37
15.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
16.
Ботошани
 37 7 13 17 41 - 61 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
ЧФР Клуж
 18 11 4 3 32 - 10 37
4.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
11.
Петролул Плоешти
 19 6 7 6 24 - 28 25
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
14.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
11.
Волунтари
 19 4 6 9 25 - 36 18
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Сепси Ниняй Бранислав 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Шафранко Павол из команды Сепси сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Сепси заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Фарул Констанца: 60%, Сепси: 40%.
  • 94'
    Попеску Михай удалось забить из легкой позиции.
  • 93'
    Г О О О О Л - Вау! Попеску Михай классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!
  • 93'
    Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Дануляса Габриэль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Вынэ Йонуц из команды Фарул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Луи Мунтяну
  • 91'
    Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Ганя Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Беншаиб Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Фарул Констанца пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!