Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

40' Г О О О О Л - Фредерик правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

40' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

38' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Судье надоело, что Зима Лукаш тянет время и он наказал его горчичником

35' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Juri Cisotti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Ханка Серджу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Папп Пол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Грозав Георге-Теодор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Команда Петролул Плоешти довольна результатом к этому моменту.

26' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

14' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

13' Хорошую попытку сделал Муси Александру Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Команда Петролул Плоешти забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О О Л - Грозав Георге-Теодор из команды Петролул Плоешти забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Eduard Pap прыгнул не в ту сторону.

10' Пап Эдуард совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Juri Cisotti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хужа Мариан Фернандо не смог попасть в створ ударом издали

6' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре