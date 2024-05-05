Тур: 8. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Horia Mladinovici
1:1
Второй тайм: 48'
0'
10' Желтая карточкаПап Эдуард
1:0
11' ПенальтиГрозав Георге-Теодор
36' Желтая карточкаЗима Лукаш
1:1
40' ГолФредерик
Ход матча
10'
11'
36'
40'
1:1
46'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
11
Сэто
Такаюки
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Брату МариоНападающий
-
-
-
-
24 Raul Bucur
-
-
-
-
Главный тренер: Дьердь Ласло Балинт
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
-
-
-
24 Denis Bordun
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.27
Среднее время на гол
75
70
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.11
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
71
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|9 (3)
|0.24
|Жаир
|7
|0.18
|Иробисо Кристиан Окечукву
|6
|0.16
|Муси Александру Мариан
|4
|0.11
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.05
|Бериша Альбин
|2
|0.05
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Юрю Томми
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.29
|Yuri Cisotti
|9 (3)
|0.24
|Фредерик
|7
|0.18
|Teles
|3
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.05
|Jonathan Cisse
|2
|0.05
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0.03
|Ламейра Жоао
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Mihai Adascalitei
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Тичу Валентин Константин
|6
|1
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Ханка Серджу
|6
|0
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Зима Лукаш
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Сэто Такаюки
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Teles
|8
|1
|Yuri Cisotti
|9
|0
|Гонсалвес
|8
|0
|Живулич Диего
|8
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Фредерик
|4
|1
|Доринель Мунтеану
|4
|1
|Andrei Rus
|4
|1
|George Carjan
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Бодиштяну Штефан
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Costin Ghiocel
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Ламейра Жоао
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Малле Али
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Оцелул Галац
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
11
11
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
72% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Оцелул Галац
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
8
14
Петролул Плоешти
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (9)
62% (23)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Оцелул Галац
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
24
22
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
4
17%
6
27%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
7
29%
29%
3
14%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
5
21%
5
23%
76-90
Пропущено
28
22
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
14%
2
9%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
4
14%
6
27%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
10
36%
8
36%
76-90
Забито
9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 10
31 Не забивали 24
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
4
24%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
9
47%
76-90
Забито
33
39
10 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 18
17 Не забивали 9
5
15%
7
18%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
8
24%
4
10%
46-60
7
21%
8
21%
61-75
8
24%
9
23%
76-90
Пропущено
45
41
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
5
11%
4
10%
1-15
5
11%
3
7%
16-30
8
18%
10
24%
31-45
8
18%
3
7%
46-60
5
11%
4
10%
61-75
14
31%
17
41%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
6 раз 32%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
Точный счет
0:0
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
9 раз 24%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 43%
1
11 раз 30%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
21 раз 57%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
712
316
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
153
315
513
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2116
Больше Меньше
298
1027
829
334
136
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|24
|9
|4
|65 - 34
|81
|2.
|37
|18
|9
|10
|64 - 40
|63
|3.
|37
|17
|10
|10
|57 - 47
|61
|4.
|37
|15
|11
|11
|62 - 48
|56
|5.
|38
|15
|11
|12
|52 - 50
|56
|6.
|37
|14
|12
|11
|48 - 51
|54
|7.
|38
|14
|10
|14
|55 - 46
|52
|8.
|37
|12
|15
|10
|46 - 36
|51
|9.
|38
|12
|15
|11
|46 - 48
|51
|10.
|1:1
|38
|11
|18
|9
|40 - 42
|51
|11.
|1:1
|38
|9
|17
|12
|36 - 44
|44
|12.
|38
|8
|14
|16
|42 - 58
|38
|13.
|37
|10
|7
|20
|49 - 60
|37
|14.
|37
|8
|13
|16
|37 - 52
|37
|15.
|38
|9
|9
|20
|30 - 53
|36
|16.
|38
|7
|14
|17
|41 - 61
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|4
|2
|34 - 16
|43
|2.
|19
|10
|8
|1
|32 - 13
|38
|3.
|18
|11
|4
|3
|32 - 10
|37
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|5.
|19
|10
|2
|7
|39 - 27
|32
|6.
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|19
|7
|7
|5
|29 - 23
|28
|9.
|20
|7
|6
|7
|22 - 24
|27
|10.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|17 - 19
|26
|11.
|1:1
|20
|6
|8
|6
|25 - 29
|26
|12.
|18
|7
|3
|8
|33 - 32
|24
|13.
|19
|5
|9
|5
|22 - 23
|24
|14.
|18
|6
|5
|7
|13 - 17
|23
|15.
|18
|5
|8
|5
|20 - 23
|23
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|31 - 18
|38
|2.
|19
|9
|5
|5
|31 - 26
|32
|3.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|4.
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|1:1
|19
|5
|10
|4
|23 - 23
|25
|6.
|18
|5
|9
|4
|23 - 21
|24
|7.
|18
|5
|9
|4
|24 - 24
|24
|8.
|19
|7
|2
|10
|24 - 24
|23
|9.
|18
|4
|7
|7
|17 - 25
|19
|10.
|20
|4
|7
|9
|25 - 36
|19
|11.
|1:1
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|18
|2
|7
|9
|14 - 23
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|20
|3
|4
|13
|17 - 36
|13
|16.
|19
|2
|5
|12
|19 - 38
|11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 8