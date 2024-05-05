  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 3874 Главный судья: Horia Mladinovici
Петролул Плоешти
2:1
Конец матча
Оцелул Галац
0'
10' Желтая карточка
Пап Эдуард
1:0
11' Пенальти
Грозав Георге-Теодор
36' Желтая карточка
Зима Лукаш
1:1
40' Гол
Фредерик
67' Желтая карточка
Ламейра Жоао
2:1
80' Гол
Бериша Альбин
82' Желтая карточка
Бериша Альбин
86' Желтая карточка
Папп Пол
90'+6
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
11
Сэто
Такаюки
7
Грозав
Георге-Теодор
5
Тичу
Валентин
Константин
99
Муси
Александру
Мариан
19
Иробисо
Кристиан
Окечукву
94
Пап
Эдуард
2
Желев
Милен
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
6
Jonathan
Cisse
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
9
Рушевич
Анес
20
Бодиштяну
Штефан
Петролул Плоешти
Оцелул Галац

История личных встреч

Петролул Плоешти
Оцелул Галац

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
0:3
ДА
3:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.27

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.11
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
71

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 9 (3) 0.24
Жаир 7 0.18
Иробисо Кристиан Окечукву 6 0.16
Муси Александру Мариан 4 0.11
Бериша Альбин 3 0.08
Хужа Мариан Фернандо 2 0.05
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Юрю Томми 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Ханка Серджу 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Guilherme Gomes Garutti 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.29
Yuri Cisotti 9 (3) 0.24
Фредерик 7 0.18
Teles 3 0.08
Бодиштяну Штефан 2 0.05
Jonathan Cisse 2 0.05
Фатаи Кехинде 1 0.03
Танасе Рэзван 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Francois Tobasegnou Yabre 1 0.03
Ламейра Жоао 1 0.03
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Живулич Диего 0 0
Mihai Adascalitei 0 0
Costin Ghiocel 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 10 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Тичу Валентин Константин 6 1
Диоманде Исмаэль 5 1
Ханка Серджу 6 0
Грозав Георге-Теодор 5 0
Guilherme Gomes Garutti 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Жаир 3 0
Зима Лукаш 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Бериша Альбин 3 0
Florin Pirvu 3 0
Сэто Такаюки 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Юрю Томми 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Брату Марио 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Teles 8 1
Yuri Cisotti 9 0
Гонсалвес 8 0
Живулич Диего 8 0
Желев Милен 7 0
Mihai Adascalitei 7 0
Ariel Lopez1 6 0
Фредерик 4 1
Доринель Мунтеану 4 1
Andrei Rus 4 1
George Carjan 5 0
Jonathan Cisse 5 0
Бодиштяну Штефан 5 0
Alexandru Pop 3 1
Танасе Рэзван 4 0
Relu Stoian 3 0
Ламейра Жоао 3 0
Costin Ghiocel 3 0
Жардан Василий 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Пап Эдуард 1 0
Ловрич Драган 1 0
Francois Tobasegnou Yabre 1 0
Рушевич Анес 1 0
Малле Али 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Оцелул Галац
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

11
12
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
72% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

8
14
Петролул Плоешти
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (9)
63% (24)
13% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
Оцелул Галац
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (8)
45% (17)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

26
23
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
5
19%
6
26%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
6
23%
5
22%
76-90

Пропущено

29
24
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
4
14%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
10
34%
9
38%
76-90

Забито

9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 10
32 Не забивали 25
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
4
24%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
9
47%
76-90

Забито

35
40
11 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
17 Не забивали 9
6
17%
7
18%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
2
6%
6
15%
31-45
8
23%
4
10%
46-60
7
20%
8
20%
61-75
9
26%
9
23%
76-90

Пропущено

46
43
19 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 24
5
11%
5
12%
1-15
5
11%
3
7%
16-30
9
20%
10
23%
31-45
8
17%
3
7%
46-60
5
11%
4
9%
61-75
14
30%
18
42%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Оцелул Галац

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
6 раз 32%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%

Точный счет

0:0
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:0
9 раз 24%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 42%
1
11 раз 29%
2
8 раз 21%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
22 раза 58%
0
8 раз 21%
2
7 раз 18%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
5
8
12
1.5
3
16
2
18
2.5
1
19
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
0.5
Больше Меньше
16
3
3
15
1.5
5
14
1
17
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
16
0.5
Больше Меньше
30
8
11
27
1.5
8
30
3
35
2.5
1
37
1
37
3.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 37 18 9 10 64 - 40 63
3.
Университатя Крайова
 37 17 10 10 57 - 47 61
4.
Рапид Бухарест
 37 15 11 11 62 - 48 56
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
УТА Арад
 37 14 12 11 48 - 51 54
7.
Сепси
 38 14 10 14 55 - 46 52
8.
Германнштадт
 37 12 15 10 46 - 36 51
9.
Университатя Клуж
 38 12 15 11 46 - 48 51
10.
Оцелул Галац
 38 11 17 10 40 - 43 50
11.
Петролул Плоешти
 38 10 16 12 37 - 44 46
12.
Волунтари
 38 8 14 16 42 - 58 38
13.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
14.
Политехника Яссы
 37 8 13 16 37 - 52 37
15.
Динамо Бухарест
 38 9 9 20 30 - 53 36
16.
Ботошани
 38 7 14 17 41 - 61 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
ЧФР Клуж
 18 11 4 3 32 - 10 37
4.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
9.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
10.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
11.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
14.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
7.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Петролул Плоешти Папп Пол 1 10
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 92'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Хужа Мариан Фернандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Juri Cisotti нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.
    • 91'
      Mihai Adascalitei из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Оцелул Галац пытается что-то создать.
    • 90'
      Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти поставил подножку. Пострадал Mihai Adascalitei
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Петролул Плоешти 2:1 Оцелул Галац онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный