Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Оцелул Галац остается без одного игрока, потому что Alexandru Pop уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

89' Ишфан Александру не смог попасть в створ ударом издали

89' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

88' Джонатан Сиссе выиграл воздушное противоборство у Папп Пол

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Ханка Серджу получил легкую травму, и его заменил Денис Раду.

86' Папп Пол совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Команда Петролул Плоешти довольна результатом к этому моменту.

81' Тичу Валентин Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Г О О О О Л - Бериша Альбин забивает с правой ноги!

80' Тичу Валентин Константин не смог попасть в створ ударом издали

79' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Pop получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Папп Пол выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

76' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

67' Рефери не любит споров - именно за это Ламейра Жоао сейчас получил желтую

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Живулич Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

60' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Тактическая замена. Рушевич Анес уходит с поля и его заменяет Alexandru Pop

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

50' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Жаир уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu