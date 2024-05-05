Тур: 8. Стадион: Илие Оана. Зрители: 3874 Главный судья: Horia Mladinovici
2:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаПап Эдуард
1:0
11' ПенальтиГрозав Георге-Теодор
36' Желтая карточкаЗима Лукаш
1:1
40' ГолФредерик
67' Желтая карточкаЛамейра Жоао
2:1
80' ГолБериша Альбин
82' Желтая карточкаБериша Альбин
86' Желтая карточкаПапп Пол
90'+6
Ход матча
10'
11'
36'
40'
1:1
46'
67'
80'
82'
86'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
11
Сэто
Такаюки
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Брату МариоНападающий
-
-
-
-
24 Raul Bucur
-
-
-
-
Главный тренер: Дьердь Ласло Балинт
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
-
-
-
24 Denis Bordun
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.27
Среднее время на гол
75
70
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.11
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
71
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|9 (3)
|0.24
|Жаир
|7
|0.18
|Иробисо Кристиан Окечукву
|6
|0.16
|Муси Александру Мариан
|4
|0.11
|Бериша Альбин
|3
|0.08
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.05
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Юрю Томми
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.29
|Yuri Cisotti
|9 (3)
|0.24
|Фредерик
|7
|0.18
|Teles
|3
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.05
|Jonathan Cisse
|2
|0.05
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0.03
|Ламейра Жоао
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Mihai Adascalitei
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|10
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Тичу Валентин Константин
|6
|1
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Ханка Серджу
|6
|0
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Зима Лукаш
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Бериша Альбин
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Сэто Такаюки
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Teles
|8
|1
|Yuri Cisotti
|9
|0
|Гонсалвес
|8
|0
|Живулич Диего
|8
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Фредерик
|4
|1
|Доринель Мунтеану
|4
|1
|Andrei Rus
|4
|1
|George Carjan
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Бодиштяну Штефан
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Ламейра Жоао
|3
|0
|Costin Ghiocel
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Малле Али
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Оцелул Галац
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
11
12
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
72% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
8
14
Петролул Плоешти
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (9)
63% (24)
13% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
Оцелул Галац
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (8)
45% (17)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
26
23
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
5
19%
6
26%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
6
23%
5
22%
76-90
Пропущено
29
24
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
4
14%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
10
34%
9
38%
76-90
Забито
9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 10
32 Не забивали 25
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
4
24%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
9
47%
76-90
Забито
35
40
11 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
17 Не забивали 9
6
17%
7
18%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
2
6%
6
15%
31-45
8
23%
4
10%
46-60
7
20%
8
20%
61-75
9
26%
9
23%
76-90
Пропущено
46
43
19 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 24
5
11%
5
12%
1-15
5
11%
3
7%
16-30
9
20%
10
23%
31-45
8
17%
3
7%
46-60
5
11%
4
9%
61-75
14
30%
18
42%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
6 раз 32%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
Точный счет
0:0
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
9 раз 24%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 42%
1
11 раз 29%
2
8 раз 21%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
22 раза 58%
0
8 раз 21%
2
7 раз 18%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
145
812
316
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
163
315
514
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2216
Больше Меньше
308
1127
830
335
137
137
137
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10