Тур: 8. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
19
Оня
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
- Защитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
История личных встреч
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
0.82
1.38
Среднее время на гол
110
65
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.62
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.25
1.21
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
72
74
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|14
|0.37
|Бирлигея Даниэль
|12
|0.32
|Мухар Карло
|9
|0.24
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.16
|Авуну Дюрель
|3
|0.08
|Айети Арлинд
|3
|0.08
|Дяк Чиприан
|2
|0.05
|Камора Мауру
|2
|0.05
|Маня Кристьян
|2
|0.05
|Джуричич Лука
|2
|0.05
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.05
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|0.45
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.16
|Красники Эрмал
|5
|0.13
|Папо Джейсон
|5
|0.13
|Ионицэ Александру II
|5
|0.13
|Borisav Burmaz
|5
|0.13
|Петрила Клаудиу
|4
|0.11
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.11
|Якоб Паул
|2
|0.05
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|9
|0
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Фика Алин
|3
|0
|Сава Рэзван
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|5
|0
|Браун Кристофер
|5
|0
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0
|Якоб Паул
|5
|0
|Рахмани Альбион
|5
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Громада Якуб
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Григоре Драгош
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
56% (10)
0% (0)
Рапид Бухарест
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
11
ЧФР Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Рапид Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
28
33
ЧФР Клуж
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
35% (13)
19% (7)
Рапид Бухарест
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
20
Упущенные победы
31
44
Голы по времени матча
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
6
19%
5
22%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
6
19%
8
35%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
9
28%
2
9%
61-75
7
22%
2
9%
76-90
Пропущено
10
21
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
2
20%
3
14%
1-15
4
40%
2
10%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Забито
31
41
17 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
4
13%
6
15%
1-15
3
10%
3
7%
16-30
10
32%
7
17%
31-45
4
13%
5
12%
46-60
2
6%
5
12%
61-75
8
26%
15
37%
76-90
Пропущено
31
25
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
5
16%
4
16%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
5
16%
5
20%
31-45
1
3%
6
24%
46-60
8
26%
3
12%
61-75
7
23%
4
16%
76-90
Забито
63
64
31 В 1-м тайме 31
32 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
10
16%
11
17%
1-15
5
8%
5
8%
16-30
16
25%
15
23%
31-45
6
10%
9
14%
46-60
11
17%
7
11%
61-75
15
24%
17
27%
76-90
Пропущено
41
46
23 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 25
7
17%
7
15%
1-15
9
22%
5
11%
16-30
7
17%
7
15%
31-45
2
5%
11
24%
46-60
9
22%
9
20%
61-75
7
17%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
0
8 раз 22%
3
6 раз 16%
4
6 раз 16%
2
5 раз 14%
1
11 раз 30%
2
9 раз 24%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
163
99
127
612
712
315
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
135
811
612
613
216
316
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
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298
1720
1819
1225
928
631
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|24
|9
|4
|65 - 34
|81
|2.
|0:0
|38
|18
|10
|10
|64 - 40
|64
|3.
|37
|17
|10
|10
|57 - 47
|61
|4.
|0:0
|38
|15
|12
|11
|62 - 48
|57
|5.
|38
|15
|11
|12
|52 - 50
|56
|6.
|37
|14
|12
|11
|48 - 51
|54
|7.
|38
|14
|10
|14
|55 - 46
|52
|8.
|37
|12
|15
|10
|46 - 36
|51
|9.
|38
|12
|15
|11
|46 - 48
|51
|10.
|38
|11
|17
|10
|40 - 43
|50
|11.
|38
|10
|16
|12
|37 - 44
|46
|12.
|38
|8
|14
|16
|42 - 58
|38
|13.
|37
|10
|7
|20
|49 - 60
|37
|14.
|37
|8
|13
|16
|37 - 52
|37
|15.
|38
|9
|9
|20
|30 - 53
|36
|16.
|38
|7
|14
|17
|41 - 61
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|4
|2
|34 - 16
|43
|2.
|0:0
|19
|11
|5
|3
|32 - 10
|38
|3.
|19
|10
|8
|1
|32 - 13
|38
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|5.
|0:0
|19
|10
|2
|7
|39 - 27
|32
|6.
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|19
|7
|7
|5
|29 - 23
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|26 - 29
|28
|10.
|20
|7
|6
|7
|22 - 24
|27
|11.
|19
|6
|8
|5
|17 - 19
|26
|12.
|18
|7
|3
|8
|33 - 32
|24
|13.
|19
|5
|9
|5
|22 - 23
|24
|14.
|18
|6
|5
|7
|13 - 17
|23
|15.
|18
|5
|8
|5
|20 - 23
|23
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|31 - 18
|38
|2.
|19
|9
|5
|5
|31 - 26
|32
|3.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|4.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|0:0
|19
|5
|10
|4
|23 - 21
|25
|6.
|18
|5
|9
|4
|24 - 24
|24
|7.
|19
|5
|9
|5
|23 - 24
|24
|8.
|19
|7
|2
|10
|24 - 24
|23
|9.
|18
|4
|7
|7
|17 - 25
|19
|10.
|20
|4
|7
|9
|25 - 36
|19
|11.
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|18
|2
|7
|9
|14 - 23
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|20
|3
|4
|13
|17 - 36
|13
|16.
|19
|2
|5
|12
|19 - 38
|11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10