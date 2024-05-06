Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Удар от ворот произведет Германнштадт

89' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Alexandru Daniel Jipa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Стойка Янис пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг держит все под контролем

86' Ороиан Александру из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Stefan Stefanovici пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

83' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Удар от ворот произведет Германнштадт

77' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

77' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Команда Политехника Яссы забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

74' Alin Roman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Alin Roman пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

74' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Германнштадт

72' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

72' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

71' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Германнштадт

67' Удар от ворот произведет Германнштадт

65' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Политехника Яссы

64' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Политехника Яссы пробьет пенальти!

64' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Catalin Cabuz ошибается в защите.

63' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Стойка Янис не смог попасть в створ ударом издали

61' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Буш Сержиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Буш Сержиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Cristian Negut получил желтую карточку от судьи

53' Тодороски Тодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Германнштадт

47' Стойка Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Игрок из команды Политехника Яссы делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника