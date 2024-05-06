Тур: 8. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Ionut Coza
0:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаИту Кэтэлин
37' Желтая карточкаСтойка Йонуц
41' Undefined phrase: football_event_Alin Roman II
54' Желтая карточкаНегуц Кристиан
0:1
74' ГолБеттаеб Адель
90' Желтая карточкаЛунг Силвиу
90' Желтая карточкаБуэнна Рашид
90'+8
Ход матча
34'
37'
41'
54'
74'
0:1
90'
90'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
27
Rares
Ispas
19
Иту
Кэтэлин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Allanzinho
-
Главный тренер: Тони
История личных встреч
Германнштадт
Политехника Яссы
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.71
Среднее время на гол
108
126
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.92
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
97
90
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|11 (4)
|0.29
|Балауре Сильвиу
|7
|0.18
|Стойка Янис
|5
|0.13
|Негуц Кристиан
|4
|0.11
|Янку Габриэль
|3
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.05
|Ороиан Александру
|2
|0.05
|Гэман Валеричэ
|2
|0.05
|Альхассан Баба
|2
|0.05
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
|Бутян Михай
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|10 (2)
|0.26
|Харрисон Шейон
|7
|0.18
|Luis Phelipe
|3
|0.08
|Буш Сержиу
|3
|0.08
|Беттаеб Адель
|3
|0.08
|Julian Marchioni
|2
|0.05
|Andrei Gheorghita
|2
|0.05
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Stefan Stefanovici
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|12
|1
|Негуц Кристиан
|7
|0
|Бейян Флориан
|6
|0
|Янку Габриэль
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|1
|Ороиан Александру
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Стойка Йонуц
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|10
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Буэнна Рашид
|4
|1
|Лунг Силвиу
|5
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Илие Флорин
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Харрисон Шейон
|3
|0
|Тодороски Тодор
|3
|0
|Rares Ispas
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Иту Кэтэлин
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
11
Германнштадт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Политехника Яссы
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
12
15
Германнштадт
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (14)
42% (16)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (19)
26% (10)
24% (9)
Политехника Яссы
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
32% (12)
42% (16)
Сухие победы
14
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
20
26
Голы по времени матча
Забито
32
19
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 10
22 Не забивали 25
4
13%
3
16%
1-15
2
6%
5
26%
16-30
7
22%
4
21%
31-45
9
28%
3
16%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
6
19%
2
11%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
2
14%
2
7%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
4
29%
5
18%
31-45
3
21%
5
18%
46-60
2
14%
5
18%
61-75
2
14%
5
18%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
30 Не забивали 25
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
5
38%
3
15%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Пропущено
24
23
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
1
4%
2
9%
1-15
6
25%
3
13%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
6
25%
8
35%
76-90
Забито
45
39
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 18
14 Не забивали 12
5
11%
6
15%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
9
20%
6
15%
31-45
14
31%
6
15%
46-60
5
11%
7
18%
61-75
8
18%
7
18%
76-90
Пропущено
38
51
16 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
3
8%
4
8%
1-15
7
18%
9
18%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
6
16%
9
18%
46-60
8
21%
7
14%
61-75
8
21%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3
Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0
Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3
Результаты матчей
Германнштадт
Политехника Яссы
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
9 раз 24%
1:0
7 раз 18%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 18%
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 34%
1
12 раз 32%
2
7 раз 18%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
1
16 раз 42%
0
13 раз 34%
2
5 раз 13%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
135
1010
414
416
315
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
128
315
515
216
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
2513
1325
929
632
434
236
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|16 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10