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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Германнштадт
0:1
Конец матча
Политехника Яссы
0'
34' Желтая карточка
Иту Кэтэлин
37' Желтая карточка
Стойка Йонуц
41' Undefined phrase: football_event_
Alin Roman II
54' Желтая карточка
Негуц Кристиан
0:1
74' Гол
Беттаеб Адель
90' Желтая карточка
Лунг Силвиу
90' Желтая карточка
Буэнна Рашид
90'+8
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
7
Стойка
Янис
10
Янку
Габриэль
26
Негуц
Кристиан
1
Лунг
Силвиу
30
Тодороски
Тодор
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
10
Alin
Roman
II
24
Julian
Marchioni
19
Иту
Кэтэлин
18
Stefan
Stefanovici
17
Харрисон
Шейон
7
Беттаеб
Адель
Германнштадт
Политехника Яссы

История личных встреч

Германнштадт
Политехника Яссы

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:3
ЛI
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
2:2
Л1ГБ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.71

Среднее время на гол

108
126

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

97
90

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 11 (4) 0.29
Балауре Сильвиу 7 0.18
Стойка Янис 5 0.13
Негуц Кристиан 4 0.11
Янку Габриэль 3 0.08
Alexandru Daniel Jipa 2 0.05
Ороиан Александру 2 0.05
Гэман Валеричэ 2 0.05
Альхассан Баба 2 0.05
Мурджа Алессандро 1 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Бутян Михай 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 10 (2) 0.26
Харрисон Шейон 7 0.18
Luis Phelipe 3 0.08
Буш Сержиу 3 0.08
Беттаеб Адель 3 0.08
Julian Marchioni 2 0.05
Andrei Gheorghita 2 0.05
Carlos Jatoba 1 0.03
Rares Ispas 1 0.03
Катанец Матия 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Васвари Габриэл 1 0.03
Hamza Saghiri 1 0.03
Ион Роберт 1 0.03
Stefan Stefanovici 1 0.03
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 12 1
Негуц Кристиан 7 0
Бейян Флориан 6 0
Янку Габриэль 5 0
Бутян Михай 5 0
Альхассан Баба 5 0
Мурджа Алессандро 3 1
Ороиан Александру 4 0
Балауре Сильвиу 3 0
Стойка Йонуц 3 0
Petru Dragos 3 0
Marius Constantin Maldarasanu 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Медина Паоло 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 10 1
Julian Marchioni 6 0
Буэнна Рашид 4 1
Лунг Силвиу 5 0
Мартак Мариус 5 0
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Илие Флорин 4 0
Ион Роберт 2 1
Carlos Jatoba 3 0
Харрисон Шейон 3 0
Тодороски Тодор 3 0
Rares Ispas 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Luca Mihai 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буш Сержиу 2 0
Иту Кэтэлин 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
11
Германнштадт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Политехника Яссы
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

12
15
Германнштадт
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (14)
42% (16)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (19)
26% (10)
24% (9)
Политехника Яссы
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
32% (12)
42% (16)

Сухие победы

14
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

32
19
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 10
22 Не забивали 25
4
13%
3
16%
1-15
2
6%
5
26%
16-30
7
22%
4
21%
31-45
9
28%
3
16%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
6
19%
2
11%
76-90

Пропущено

14
28
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
2
14%
2
7%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
4
29%
5
18%
31-45
3
21%
5
18%
46-60
2
14%
5
18%
61-75
2
14%
5
18%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
30 Не забивали 25
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
5
38%
3
15%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
1
4%
2
9%
1-15
6
25%
3
13%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
6
25%
8
35%
76-90

Забито

45
39
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 18
14 Не забивали 12
5
11%
6
15%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
9
20%
6
15%
31-45
14
31%
6
15%
46-60
5
11%
7
18%
61-75
8
18%
7
18%
76-90

Пропущено

38
51
16 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
3
8%
4
8%
1-15
7
18%
9
18%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
6
16%
9
18%
46-60
8
21%
7
14%
61-75
8
21%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3
Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0
Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3

Результаты матчей

Германнштадт
Политехника Яссы

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
9 раз 24%
1:0
7 раз 18%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 18%
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 34%
1
12 раз 32%
2
7 раз 18%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
1
16 раз 42%
0
13 раз 34%
2
5 раз 13%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
5
10
10
1.5
4
14
4
16
2.5
3
15
2
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
8
3
15
1.5
5
15
2
16
2.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
13
0.5
Больше Меньше
25
13
13
25
1.5
9
29
6
32
2.5
4
34
2
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 38 19 9 10 67 - 42 66
3.
Университатя Крайова
 37 17 10 10 57 - 47 61
4.
Рапид Бухарест
 38 15 11 12 64 - 51 56
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
УТА Арад
 37 14 12 11 48 - 51 54
7.
Сепси
 38 14 10 14 55 - 46 52
8.
Германнштадт
 38 12 15 11 46 - 37 51
9.
Университатя Клуж
 38 12 15 11 46 - 48 51
10.
Оцелул Галац
 38 11 17 10 40 - 43 50
11.
Петролул Плоешти
 38 10 16 12 37 - 44 46
12.
Политехника Яссы
 38 9 13 16 38 - 52 40
13.
Волунтари
 38 8 14 16 42 - 58 38
14.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
15.
Динамо Бухарест
 38 9 9 20 30 - 53 36
16.
Ботошани
 38 7 14 17 41 - 61 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
Германнштадт
 20 10 8 2 32 - 14 38
4.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
9.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
10.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
11.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
14.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
6.
Рапид Бухарест
 19 5 9 5 25 - 24 24
7.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
12.
Политехника Яссы
 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 16 (9)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Петролул Плоешти Папп Пол 1 10
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
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