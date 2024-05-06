58' Матч возобновится спорным мячом

57' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Микулеску Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

50' Антви Нана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Иван Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку