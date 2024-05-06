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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Университатя Крайова
1:0
Второй тайм: 67'
ФКСБ
0'
1:0
3' Гол
Раул Силва
45' Желтая карточка
Раул Силва
62' Желтая карточка
Крецу Александру

Ход матча

3'
Раул Силва
1:0
45'
Раул Силва
 
46'
Митрицэ Александру
Маркович Йован
 
46'
 
Харуц Денис
Альхассан Баба
60'
Влэдою Штефан
Кэпэцынэ Михай
 
62'
Крецу Александру
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
ФКСБ
1.33
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4.90
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9.80
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Все Коэффициенты
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
37
Дансиу
Мариан
14
Хури
Льес
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
32
Тарновану
Стефан
20
Антви
Нана
16
Ликсандру
Михай
5
Дава
Джойским
23
Попеску
Овидиу
42
Альхассан
Баба
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
10
Попеску
Октавиан
Университатя Крайова
ФКСБ

История личных встреч

Университатя Крайова
ФКСБ

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
150%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

38 матчей

13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 33 победы

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 26 побед

48 матчей

16.7%
14.6%
68.7%
8 побед 7 ничьих 33 победы

Первый тайм

12.5%
52.1%
35.4%
6 побед 25 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.8%
27.1%
54.1%
9 побед 13 ничьих 26 побед

История матчей

С
2:0
С
0:3
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

0.76
0.8

Среднее время на гол

118
112

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.96
1.52

Среднее время на гол

46
59

Всего голов

64
55

Голов в среднем за матч

1.33
1.15

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
36
Больше 75%
Меньше 25%
12
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

67
78

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 13 (1) 0.34
Баярам Штефан 8 0.21
Крецу Александру 6 0.16
Маркович Йован 6 0.16
Иван Андрей 5 (2) 0.13
Хури Льес 3 (1) 0.08
Рогульич Анте 3 0.08
Кольич Элвир 3 (1) 0.08
Банку Никусор 2 0.05
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.05
Мальдонадо Дениль 2 0.05
Дансиу Мариан 2 0.05
Раул Силва 1 0.03
Скречу Владимир 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Кымпану Георге 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 18 (3) 0.47
Олару Дариус 15 (4) 0.39
Балута Александр 6 0.16
Микулеску Давид 5 0.13
Компаньо Андреа 4 (2) 0.11
Шут Адриан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Попеску Октавиан 2 0.05
Джокович Дамьян 2 (1) 0.05
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Luis Phelipe 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 12 0
Хури Льес 8 1
Кэпэцынэ Михай 9 0
Juraj Badelj 6 1
Влэдою Штефан 7 0
Митрицэ Александру 6 0
Попеску Лаурентиу 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 5 0
Крецу Александру 5 0
Скречу Владимир 5 0
Маркович Йован 5 0
Кольич Элвир 4 0
Раул Силва 4 0
Баярам Штефан 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Зайков Джоко 2 0
Борца Флорин 2 0
Ишфан Александру 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0
Jalen Blesa 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 9 2
Радунович Ристо 10 0
Олару Дариус 7 1
Попеску Октавиан 8 0
Крецу Валентин 6 1
Балута Александр 7 0
Шут Адриан 7 0
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Siyabonga Ngezana 5 0
Ликсандру Михай 5 0
Дава Джойским 3 1
Компаньо Андреа 4 0
Кирикеш Влад 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Микулеску Давид 2 0
Антви Нана 0 1
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
ФКСБ
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
8
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
ФКСБ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

31
31
Университатя Крайова
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
51% (19)
27% (10)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)
ФКСБ
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

40
39

Голы по времени матча

Забито

26
31
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
7
27%
6
19%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
2
8%
9
29%
29%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
5
19%
4
13%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
7
33%
4
22%
46-60
5
24%
5
28%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Забито

33
32
12 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 15
22 Не забивали 21
3
9%
7
22%
1-15
2
6%
8
25%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
6
18%
3
9%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
11
33%
3
9%
76-90

Пропущено

24
18
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 12
2
8%
2
11%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
10
42%
3
17%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
3
13%
6
33%
76-90

Забито

59
63
28 В 1-м тайме 37
31 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 28
7 Не забивали 5
10
17%
13
21%
1-15
7
12%
13
21%
16-30
11
19%
11
17%
31-45
8
14%
12
19%
46-60
7
12%
7
11%
61-75
16
27%
7
11%
76-90

Пропущено

45
36
24 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 7
30 Не пропускали 22
3
7%
4
11%
1-15
6
13%
7
19%
16-30
15
33%
4
11%
31-45
9
20%
6
17%
46-60
7
16%
7
19%
61-75
5
11%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2
ФКСБ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
ФКСБ

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
13 раз 35%
1
12 раз 32%
3
6 раз 16%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
2
7
11
1.5
12
7
2
16
2.5
4
15
1
17
3.5
1
18
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
2
11
8
1.5
9
9
5
14
2.5
4
14
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
33
4
18
19
1.5
21
16
7
30
2.5
8
29
2
35
3.5
2
35
1
36
4.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:1 38 24 9 5 65 - 35 81
2.
ЧФР Клуж
 38 19 9 10 67 - 42 66
3.
Университатя Крайова
 1:0 38 18 10 10 58 - 47 64
4.
УТА Арад
 38 15 12 11 51 - 52 57
5.
Рапид Бухарест
 38 15 11 12 64 - 51 56
6.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
7.
Сепси
 38 14 10 14 55 - 46 52
8.
Германнштадт
 38 12 15 11 46 - 37 51
9.
Университатя Клуж
 38 12 15 11 46 - 48 51
10.
Оцелул Галац
 38 11 17 10 40 - 43 50
11.
Петролул Плоешти
 38 10 16 12 37 - 44 46
12.
Политехника Яссы
 38 9 13 16 38 - 52 40
13.
Волунтари
 38 8 14 16 42 - 58 38
14.
У Крайова 1948
 38 10 7 21 50 - 63 37
15.
Динамо Бухарест
 38 9 9 20 30 - 53 36
16.
Ботошани
 38 7 14 17 41 - 61 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:1 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
УТА Арад
 20 11 5 4 34 - 27 38
4.
Германнштадт
 20 10 8 2 32 - 14 38
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 1:0 19 9 5 5 27 - 21 32
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
9.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
10.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
11.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
14.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:1 19 11 5 3 31 - 19 38
2.
Университатя Крайова
 1:0 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
6.
Рапид Бухарест
 19 5 9 5 25 - 24 24
7.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
12.
Политехника Яссы
 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 20 3 4 13 17 - 31 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 16 (9)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Петролул Плоешти Папп Пол 1 10
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Весь список
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