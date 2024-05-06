Тур: 8. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Rares George Vidican
1:0
Второй тайм: 67'
Ход матча
3'
1:0
45'
62'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
14
Хури
Льес
20
Антви
Нана
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Juraj Badelj
-
27 David Barbu
-
31 Stefan Bana
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Университатя Крайова
ФКСБ
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
150%
6 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
38 матчей
13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 33 победы
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 26 побед
48 матчей
16.7%
14.6%
68.7%
8 побед 7 ничьих 33 победы
Первый тайм
12.5%
52.1%
35.4%
6 побед 25 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.8%
27.1%
54.1%
9 побед 13 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
0.76
0.8
Среднее время на гол
118
112
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.96
1.52
Среднее время на гол
46
59
Всего голов
64
55
Голов в среднем за матч
1.33
1.15
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
36
Больше 75%
Меньше 25%
12
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
67
78
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|13 (1)
|0.34
|Баярам Штефан
|8
|0.21
|Крецу Александру
|6
|0.16
|Маркович Йован
|6
|0.16
|Иван Андрей
|5 (2)
|0.13
|Хури Льес
|3 (1)
|0.08
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.08
|Банку Никусор
|2
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.05
|Мальдонадо Дениль
|2
|0.05
|Дансиу Мариан
|2
|0.05
|Раул Силва
|1
|0.03
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|18 (3)
|0.47
|Олару Дариус
|15 (4)
|0.39
|Балута Александр
|6
|0.16
|Микулеску Давид
|5
|0.13
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.11
|Шут Адриан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Попеску Октавиан
|2
|0.05
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.05
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|12
|0
|Хури Льес
|8
|1
|Кэпэцынэ Михай
|9
|0
|Juraj Badelj
|6
|1
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Попеску Лаурентиу
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Крецу Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Маркович Йован
|5
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Раул Силва
|4
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|9
|2
|Радунович Ристо
|10
|0
|Олару Дариус
|7
|1
|Попеску Октавиан
|8
|0
|Крецу Валентин
|6
|1
|Балута Александр
|7
|0
|Шут Адриан
|7
|0
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Siyabonga Ngezana
|5
|0
|Ликсандру Михай
|5
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
ФКСБ
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
8
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
ФКСБ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
31
31
Университатя Крайова
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
51% (19)
27% (10)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)
ФКСБ
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
40
39
Голы по времени матча
Забито
26
31
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
7
27%
6
19%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
2
8%
9
29%
29%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
5
19%
4
13%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
7
33%
4
22%
46-60
5
24%
5
28%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Забито
33
32
12 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 15
22 Не забивали 21
3
9%
7
22%
1-15
2
6%
8
25%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
6
18%
3
9%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
11
33%
3
9%
76-90
Пропущено
24
18
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 12
2
8%
2
11%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
10
42%
3
17%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
3
13%
6
33%
76-90
Забито
59
63
28 В 1-м тайме 37
31 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 28
7 Не забивали 5
10
17%
13
21%
1-15
7
12%
13
21%
16-30
11
19%
11
17%
31-45
8
14%
12
19%
46-60
7
12%
7
11%
61-75
16
27%
7
11%
76-90
Пропущено
45
36
24 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 7
30 Не пропускали 22
3
7%
4
11%
1-15
6
13%
7
19%
16-30
15
33%
4
11%
31-45
9
20%
6
17%
46-60
7
16%
7
19%
61-75
5
11%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2
ФКСБ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
ФКСБ
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
13 раз 35%
1
12 раз 32%
3
6 раз 16%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
172
711
127
216
415
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
162
118
99
514
414
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
334
1819
2116
730
829
235
235
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|38
|24
|9
|5
|65 - 35
|81
|2.
|38
|19
|9
|10
|67 - 42
|66
|3.
|1:0
|38
|18
|10
|10
|58 - 47
|64
|4.
|38
|15
|12
|11
|51 - 52
|57
|5.
|38
|15
|11
|12
|64 - 51
|56
|6.
|38
|15
|11
|12
|52 - 50
|56
|7.
|38
|14
|10
|14
|55 - 46
|52
|8.
|38
|12
|15
|11
|46 - 37
|51
|9.
|38
|12
|15
|11
|46 - 48
|51
|10.
|38
|11
|17
|10
|40 - 43
|50
|11.
|38
|10
|16
|12
|37 - 44
|46
|12.
|38
|9
|13
|16
|38 - 52
|40
|13.
|38
|8
|14
|16
|42 - 58
|38
|14.
|38
|10
|7
|21
|50 - 63
|37
|15.
|38
|9
|9
|20
|30 - 53
|36
|16.
|38
|7
|14
|17
|41 - 61
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|13
|4
|2
|34 - 16
|43
|2.
|19
|12
|4
|3
|35 - 12
|40
|3.
|20
|11
|5
|4
|34 - 27
|38
|4.
|20
|10
|8
|2
|32 - 14
|38
|5.
|19
|10
|2
|7
|39 - 27
|32
|6.
|1:0
|19
|9
|5
|5
|27 - 21
|32
|7.
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|19
|7
|7
|5
|29 - 23
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|26 - 29
|28
|10.
|20
|7
|6
|7
|22 - 24
|27
|11.
|19
|6
|8
|5
|17 - 19
|26
|12.
|18
|7
|3
|8
|33 - 32
|24
|13.
|19
|5
|9
|5
|22 - 23
|24
|14.
|18
|6
|5
|7
|13 - 17
|23
|15.
|18
|5
|8
|5
|20 - 23
|23
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|31 - 19
|38
|2.
|1:0
|19
|9
|5
|5
|31 - 26
|32
|3.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|4.
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|18
|5
|9
|4
|24 - 24
|24
|6.
|19
|5
|9
|5
|25 - 24
|24
|7.
|19
|5
|9
|5
|23 - 24
|24
|8.
|19
|7
|2
|10
|24 - 24
|23
|9.
|18
|4
|7
|7
|17 - 25
|19
|10.
|20
|4
|7
|9
|25 - 36
|19
|11.
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|12.
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|13.
|18
|2
|7
|9
|14 - 23
|13
|14.
|20
|3
|4
|13
|17 - 31
|13
|15.
|20
|3
|4
|13
|17 - 36
|13
|16.
|19
|2
|5
|12
|19 - 38
|11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|16 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10