Тур: 8. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Rares George Vidican
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолРаул Силва
45' Желтая карточкаРаул Силва
62' Желтая карточкаКрецу Александру
67' Желтая карточкаПопеску Октавиан
2:0
71' ГолИван Андрей
2:0
78' Не забитый пенальтиОлару Дариус
81' Желтая карточкаБалута Александр
90' Желтая карточкаМатею Александру
90'+6
Ход матча
3'
1:0
45'
62'
67'
71'
2:0
78'
2:0
81'
90'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
14
Хури
Льес
20
Антви
Нана
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Juraj Badelj
-
27 David Barbu
-
31 Stefan Bana
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Университатя Крайова
ФКСБ
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
150%
6 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
38 матчей
13.2%
86.8%
0 побед 5 ничьих 33 победы
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 26 побед
48 матчей
16.7%
14.6%
68.7%
8 побед 7 ничьих 33 победы
Первый тайм
12.5%
52.1%
35.4%
6 побед 25 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.8%
27.1%
54.1%
9 побед 13 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
0.76
0.8
Среднее время на гол
118
112
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.96
1.52
Среднее время на гол
46
59
Всего голов
64
55
Голов в среднем за матч
1.33
1.15
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
36
Больше 75%
Меньше 25%
12
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
67
78
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|13 (1)
|0.34
|Баярам Штефан
|8
|0.21
|Крецу Александру
|6
|0.16
|Маркович Йован
|6
|0.16
|Иван Андрей
|6 (2)
|0.16
|Хури Льес
|3 (1)
|0.08
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.08
|Банку Никусор
|2
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.05
|Мальдонадо Дениль
|2
|0.05
|Дансиу Мариан
|2
|0.05
|Раул Силва
|1
|0.03
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|18 (3)
|0.47
|Олару Дариус
|15 (4)
|0.39
|Балута Александр
|6
|0.16
|Микулеску Давид
|5
|0.13
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.11
|Шут Адриан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Попеску Октавиан
|2
|0.05
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.05
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|12
|0
|Хури Льес
|8
|1
|Кэпэцынэ Михай
|9
|0
|Juraj Badelj
|6
|1
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Матею Александру
|6
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Попеску Лаурентиу
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Крецу Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Маркович Йован
|5
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Раул Силва
|4
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|9
|2
|Радунович Ристо
|10
|0
|Попеску Октавиан
|9
|0
|Олару Дариус
|7
|1
|Балута Александр
|8
|0
|Крецу Валентин
|6
|1
|Шут Адриан
|7
|0
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Siyabonga Ngezana
|5
|0
|Ликсандру Михай
|5
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
ФКСБ
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
8
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
ФКСБ
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
31
31
Университатя Крайова
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
53% (20)
26% (10)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
39% (15)
39% (15)
ФКСБ
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (12)
29% (11)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
39% (15)
29% (11)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
40
39
Голы по времени матча
Забито
28
31
17 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 13
22 Не забивали 22
8
29%
6
19%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
2
7%
9
29%
29%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
5
18%
4
13%
76-90
Пропущено
21
20
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
7
33%
4
20%
46-60
5
24%
6
30%
61-75
2
10%
2
10%
76-90
Забито
33
32
12 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 15
23 Не забивали 22
3
9%
7
22%
1-15
2
6%
8
25%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
6
18%
3
9%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
11
33%
3
9%
76-90
Пропущено
24
18
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 12
2
8%
2
11%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
10
42%
3
17%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
3
13%
6
33%
76-90
Забито
61
63
29 В 1-м тайме 37
32 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 28
7 Не забивали 6
11
18%
13
21%
1-15
7
11%
13
21%
16-30
11
18%
11
17%
31-45
8
13%
12
19%
46-60
8
13%
7
11%
61-75
16
26%
7
11%
76-90
Пропущено
45
38
24 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 8
30 Не пропускали 23
3
7%
5
13%
1-15
6
13%
7
18%
16-30
15
33%
4
11%
31-45
9
20%
6
16%
46-60
7
16%
8
21%
61-75
5
11%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2
ФКСБ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
ФКСБ
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:2
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
1
11 раз 29%
0
8 раз 21%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
13 раз 34%
1
12 раз 32%
3
6 раз 16%
0
5 раз 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
172
811
127
217
415
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
163
118
910
514
415
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
308
Больше Меньше
335
1919
2117
731
830
236
236
137
137
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|16 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10