Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Оооо... вот это был удар! Stefan Bana должен был забить с этой позиции.

89' Stefan Bana оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Харуц Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновлен

86' Попеску Лаурентиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Хорошую попытку сделал Балута Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет ФКСБ

85' Оооо... вот это был удар! Влэдою Штефан должен был забить с этой позиции.

85' Влэдою Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

84' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

83' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тактическая замена. Хури Льес уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

81' Балута Александр получил желтую карточку от судьи

81' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Дансиу Мариан получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Дансиу Мариан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

78' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Олару Дариус пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

76' После проверки VAR судья изменил решение - ФКСБ пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФКСБ

71' Г О О О О Л - Иван Андрей забивает с правой ноги!

71' Влэдою Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Рефери не любит споров - именно за это Попеску Октавиан сейчас получил желтую

67' Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Антви Нана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

62' Рефери не любит споров - именно за это Крецу Александру сейчас получил желтую

61' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

58' Матч возобновится спорным мячом

57' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Микулеску Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

50' Антви Нана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Иван Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку