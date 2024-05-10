Тур: 9. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Flueran Nicusor
Позже
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
19
Оня
Рэзван
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
-
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Рапид Бухарест
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|12 (3)
|0.32
|Шафранко Павол
|8
|0.21
|Матей Космин
|5 (1)
|0.13
|Алими Исник
|5 (2)
|0.13
|Дебелюх Габриэл
|5 (1)
|0.13
|Каллаку Шерифф
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|3
|0.08
|Штефан Флорин
|2
|0.05
|Паун Николае
|2
|0.05
|Варга Роланд
|1
|0.03
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|0.45
|Красники Эрмал
|6
|0.16
|Borisav Burmaz
|6
|0.16
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.16
|Папо Джейсон
|5
|0.13
|Ионицэ Александру II
|5
|0.13
|Петрила Клаудиу
|4
|0.11
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.11
|Якоб Паул
|2
|0.05
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.05
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|11
|0
|Штефэнеску Мариус
|11
|0
|Алими Исник
|7
|0
|Штефан Флорин
|5
|1
|Оройан Дариус
|5
|1
|Аганович Аднан
|5
|0
|Думитреску Андрес
|3
|1
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Никзули Роланд
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Варга Кевин
|2
|0
|Шафранко Павол
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|5
|0
|Браун Кристофер
|5
|0
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0
|Якоб Паул
|5
|0
|Рахмани Альбион
|5
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Громада Якуб
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Каржан Каталин
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Григоре Драгош
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Рапид Бухарест
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
10
13
Сепси
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Рапид Бухарест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
18
33
Сепси
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
32% (12)
29% (11)
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
32% (12)
42% (16)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
24
20
Упущенные победы
28
46
Голы по времени матча
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
3
10%
5
20%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
7
24%
8
32%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
7
24%
2
8%
76-90
Пропущено
24
24
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
6
25%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
5
21%
2
8%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
4
17%
6
25%
61-75
2
8%
3
13%
76-90
Забито
24
41
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 21
4
17%
6
15%
1-15
4
17%
3
7%
16-30
6
25%
7
17%
31-45
0
0%
5
12%
46-60
4
17%
5
12%
61-75
6
25%
15
37%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
25%
4
16%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
3
13%
6
24%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
8
33%
4
16%
76-90
Забито
53
66
26 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 20
9 Не забивали 7
7
13%
11
17%
1-15
6
11%
6
9%
16-30
13
25%
15
23%
31-45
5
9%
10
15%
46-60
9
17%
7
11%
61-75
13
25%
17
26%
76-90
Пропущено
48
49
27 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 26
12
25%
7
14%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
9
19%
7
14%
31-45
6
13%
12
24%
46-60
5
10%
9
18%
61-75
10
21%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3
Результаты матчей
Сепси
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:1
8 раз 21%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 42%
0
9 раз 24%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 29%
2
10 раз 26%
0
8 раз 21%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
712
127
316
712
316
415
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
613
712
316
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
299
Больше Меньше
308
1325
1919
632
929
434
533
236
137
137
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|16 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
Прогнозы на матч Сепси - Рапид Бухарест
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