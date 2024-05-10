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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Сепси
 
Позже
Рапид Бухарест
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Рапид Бухарест
3.55
3.60
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Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
17
Оройан
Дариус
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
11
Штефэнеску
Мариус
59
Каллаку
Шерифф
21
Алими
Исник
7
Варга
Кевин
10
Матей
Космин
96
Дебелюх
Габриэл
99
Bogdan
Ungureanu
19
Оня
Рэзван
21
Григоре
Драгош
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
4
Кяйт
Маттиас
77
Красники
Эрмал
11
Borisav
Burmaz
27
Петрила
Клаудиу
9
Рахмани
Альбион
Сепси
Рапид Бухарест

История личных встреч

Сепси
Рапид Бухарест

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:0
С
3:0
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 12 (3) 0.32
Шафранко Павол 8 0.21
Матей Космин 5 (1) 0.13
Алими Исник 5 (2) 0.13
Дебелюх Габриэл 5 (1) 0.13
Каллаку Шерифф 4 0.11
Аганович Аднан 3 0.08
Штефан Флорин 2 0.05
Паун Николае 2 0.05
Варга Роланд 1 0.03
Чоботарю Денис 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 17 (4) 0.45
Красники Эрмал 6 0.16
Borisav Burmaz 6 0.16
Дуганджич Марко 6 (2) 0.16
Папо Джейсон 5 0.13
Ионицэ Александру II 5 0.13
Петрила Клаудиу 4 0.11
Бамгбойе Фуншо 4 0.11
Якоб Паул 2 0.05
Джокович Дамьян 2 (1) 0.05
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Борза Себастьян 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 11 0
Штефэнеску Мариус 11 0
Алими Исник 7 0
Штефан Флорин 5 1
Оройан Дариус 5 1
Аганович Аднан 5 0
Думитреску Андрес 3 1
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Никзули Роланд 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Паун Николае 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Варга Кевин 2 0
Шафранко Павол 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 7 1
Папо Джейсон 7 0
Сэпунару Кристиан 5 0
Браун Кристофер 5 0
Бамгбойе Фуншо 5 0
Якоб Паул 5 0
Рахмани Альбион 5 0
Cristiano Bergodi 4 0
Громада Якуб 3 0
Албу Кристиан 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Каржан Каталин 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Григоре Драгош 2 0
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Оня Рэзван 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Красники Эрмал 1 0

Результаты матчей

Сепси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Рапид Бухарест
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

10
13
Сепси
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Рапид Бухарест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

18
33
Сепси
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
32% (12)
29% (11)
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
32% (12)
42% (16)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

24
20

Упущенные победы

28
46

Голы по времени матча

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
3
10%
5
20%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
7
24%
8
32%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
7
24%
2
8%
76-90

Пропущено

24
24
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
6
25%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
5
21%
2
8%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
4
17%
6
25%
61-75
2
8%
3
13%
76-90

Забито

24
41
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 21
4
17%
6
15%
1-15
4
17%
3
7%
16-30
6
25%
7
17%
31-45
0
0%
5
12%
46-60
4
17%
5
12%
61-75
6
25%
15
37%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
25%
4
16%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
3
13%
6
24%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
8
33%
4
16%
76-90

Забито

53
66
26 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 20
9 Не забивали 7
7
13%
11
17%
1-15
6
11%
6
9%
16-30
13
25%
15
23%
31-45
5
9%
10
15%
46-60
9
17%
7
11%
61-75
13
25%
17
26%
76-90

Пропущено

48
49
27 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 26
12
25%
7
14%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
9
19%
7
14%
31-45
6
13%
12
24%
46-60
5
10%
9
18%
61-75
10
21%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3

Результаты матчей

Сепси
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:1
8 раз 21%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 42%
0
9 раз 24%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 29%
2
10 раз 26%
0
8 раз 21%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сепси
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
3
7
12
1.5
12
7
3
16
2.5
7
12
3
16
3.5
4
15
2
17
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
7
12
3
16
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
9
0.5
Больше Меньше
30
8
13
25
1.5
19
19
6
32
2.5
9
29
4
34
3.5
5
33
2
36
4.5
1
37
1
37
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 38 24 9 5 65 - 36 81
2.
ЧФР Клуж
 38 19 9 10 67 - 42 66
3.
Университатя Крайова
 38 18 10 10 59 - 47 64
4.
УТА Арад
 38 15 12 11 51 - 52 57
5.
Рапид Бухарест
 38 15 11 12 64 - 51 56
6.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
7.
Сепси
 38 14 10 14 55 - 46 52
8.
Германнштадт
 38 12 15 11 46 - 37 51
9.
Университатя Клуж
 38 12 15 11 46 - 48 51
10.
Оцелул Галац
 38 11 17 10 40 - 43 50
11.
Петролул Плоешти
 38 10 16 12 37 - 44 46
12.
Политехника Яссы
 38 9 13 16 38 - 52 40
13.
Волунтари
 38 8 14 16 42 - 58 38
14.
У Крайова 1948
 38 10 7 21 50 - 63 37
15.
Динамо Бухарест
 38 9 9 20 30 - 53 36
16.
Ботошани
 38 7 14 17 41 - 61 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
УТА Арад
 20 11 5 4 34 - 27 38
4.
Германнштадт
 20 10 8 2 32 - 14 38
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 28 - 21 32
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
9.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
10.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
11.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
14.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 31 - 20 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
6.
Рапид Бухарест
 19 5 9 5 25 - 24 24
7.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
12.
Политехника Яссы
 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 20 3 4 13 17 - 31 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 16 (9)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Петролул Плоешти Папп Пол 1 10
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Весь список
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