Тур: 9. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Flueran Nicusor
3:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолПетрила Клаудиу
1:1
21' ГолДебелюх Габриэл
2:1
39' ГолДебелюх Габриэл
3:1
45' ГолАлими Исник
3:1
54' Не забитый пенальтиРахмани Альбион
3:2
63' ГолBorisav Burmaz
90' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
90' Undefined phrase: football_event_Аганович Аднан
90'+8
Ход матча
17'
21'
1:1
39'
2:1
45'
3:1
54'
3:1
63'
3:2
90'
Владение мячом
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
19
Оня
Рэзван
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
-
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Рапид Бухарест
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|12 (3)
|0.31
|Шафранко Павол
|8
|0.21
|Дебелюх Габриэл
|7 (1)
|0.18
|Алими Исник
|6 (2)
|0.15
|Матей Космин
|5 (1)
|0.13
|Каллаку Шерифф
|4
|0.1
|Аганович Аднан
|3
|0.08
|Штефан Флорин
|2
|0.05
|Паун Николае
|2
|0.05
|Варга Роланд
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
|Оройан Дариус
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|0.44
|Borisav Burmaz
|7
|0.18
|Красники Эрмал
|6
|0.15
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.15
|Петрила Клаудиу
|5
|0.13
|Папо Джейсон
|5
|0.13
|Ионицэ Александру II
|5
|0.13
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.1
|Якоб Паул
|2
|0.05
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.05
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|12
|0
|Ниняй Бранислав
|11
|0
|Алими Исник
|7
|0
|Штефан Флорин
|5
|1
|Оройан Дариус
|5
|1
|Аганович Аднан
|5
|0
|Думитреску Андрес
|3
|1
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Никзули Роланд
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Варга Кевин
|2
|0
|Шафранко Павол
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|5
|0
|Браун Кристофер
|5
|0
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0
|Якоб Паул
|5
|0
|Рахмани Альбион
|5
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Громада Якуб
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Каржан Каталин
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Григоре Драгош
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Рапид Бухарест
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
10
15
Сепси
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Рапид Бухарест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
18
33
Сепси
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (11)
46% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
31% (12)
31% (12)
Рапид Бухарест
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (10)
44% (17)
31% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
31% (12)
41% (16)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
26
20
Упущенные победы
28
48
Голы по времени матча
Забито
32
27
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 24
3
9%
5
19%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
9
28%
8
30%
30%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
7
22%
2
7%
76-90
Пропущено
26
27
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
6
23%
3
11%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
5
19%
6
22%
61-75
2
8%
3
11%
76-90
Забито
24
41
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
25 Не забивали 22
4
17%
6
15%
1-15
4
17%
3
7%
16-30
6
25%
7
17%
31-45
0
0%
5
12%
46-60
4
17%
5
12%
61-75
6
25%
15
37%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
25%
4
16%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
3
13%
6
24%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
8
33%
4
16%
76-90
Забито
56
68
29 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 21
9 Не забивали 7
7
13%
11
16%
1-15
7
13%
7
10%
16-30
15
27%
15
22%
31-45
5
9%
10
15%
46-60
9
16%
8
12%
61-75
13
23%
17
25%
76-90
Пропущено
50
52
28 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 12
29 Не пропускали 27
12
24%
7
13%
1-15
7
14%
8
15%
16-30
9
18%
9
17%
31-45
6
12%
12
23%
46-60
6
12%
9
17%
61-75
10
20%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3
Результаты матчей
Сепси
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:1
8 раз 21%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 15%
1:2
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
3:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 41%
0
9 раз 23%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 28%
2
11 раз 28%
0
8 раз 21%
3
4 раза 10%
4
4 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
163
812
127
416
712
317
415
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
155
613
812
316
218
118
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
309
Больше Меньше
318
1425
2019
732
930
435
534
237
138
138
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|16 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10