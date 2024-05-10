Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Флорин Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Рефери не любит споров - именно за это Marius Stefanescu сейчас получил желтую

90' Denis Renta выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

90' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Команда Сепси довольна результатом к этому моменту.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Marius Stefanescu наказан за толчок Якоб Паул

88' Удар от ворот произведет Сепси

87' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

86' Габриэл Дебелюх из команды Сепси в офсайде

85' Bogdan Ungureanu взял и забрал мяч на выходе

85' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

84' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

83' Тактическая замена. Кяйт Маттиас уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

82' Удар от ворот произведет Сепси

82' Борисав Бурмаз решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

81' Хорошую попытку сделал Хасани Флорент . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Каллаку Шерифф уходит с поля и его заменяет Флорин Штефан

77' Удар от ворот произведет Сепси

76' Bogdan Ungureanu взял и забрал мяч на выходе

75' Варга Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Каллаку Шерифф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

70' Marius Stefanescu наказан за толчок Якоб Паул

68' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

68' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

65' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Г О О О О Л - Борисав Бурмаз забивает с левой ноги!

63' Оайдэ Рэзван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Матей Космин пробует нанести удар издали, но Bogdan Ungureanu держит все под контролем

62' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Габриэл Дебелюх выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Сепси

60' Красники Эрмал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

57' Удар от ворот произведет Сепси

57' Петрила Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

54' ОН ПРОМАЗАЛ - Рахмани Альбион пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

54' После проверки VAR судья изменил решение - Рапид Бухарест пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Рапид Бухарест

51' Хорошую попытку сделал Каллаку Шерифф . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Борисав Бурмаз пробил со штрафного прямо в стенку

49' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Борисав Бурмаз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника