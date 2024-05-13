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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Фарул Констанца
3:3
Конец матча
Университатя Крайова
0'
9' Желтая карточка
Хури Льес
33' Желтая карточка
Сырбу Дан
1:0
35' Пенальти
Мунтяну Луис
2:0
52' Гол
Мунтяну Луис
3:0
55' Гол
Кейруш Диогу
3:1
77' Пенальти
Митрицэ Александру
83' Желтая карточка
Маркович Йован
86' Желтая карточка
Ривалдиньо
3:2
89' Гол
Митрицэ Александру
3:3
90' Пенальти
Митрицэ Александру
90'+10
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
3
Попеску
Михай
45
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
19
Андронаке
Лука
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
37
Дансиу
Мариан
28
Митрицэ
Александру
14
Хури
Льес
9
Иван
Андрей
Фарул Констанца
Университатя Крайова

История личных встреч

Фарул Констанца
Университатя Крайова

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 22 победы

47 матчей

38.3%
19.1%
42.6%
18 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.7%
40.4%
31.9%
13 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.5%
27.7%
46.8%
12 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

С
1:2
С
1:2
К
4:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
2:1
С
4:3
Л1ГА
4:1
Л1ГА
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ЛI
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ТМК
2:1
ТМС
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
К
2:0
Л1ГА
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ДА
0:3
ДА
3:2
ДА
3:1

Голы

Всего голов

27
34

Голов в среднем за матч

1.35
1.36

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

1.74
1.14

Среднее время на гол

51
79

Всего голов

74
59

Голов в среднем за матч

1.57
1.26

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
28
Больше 60%
Меньше 40%
19
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

57
71

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 12 (1) 0.31
Ларие Йонуц 7 (5) 0.18
Будеску Константин 6 (2) 0.15
Ривалдиньо 6 0.15
Ionut Cojocaru 4 0.1
Грамени Константин 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Вынэ Йонуц 2 0.05
Дякону Роналдо 2 0.05
Попеску Михай 1 0.03
Ганя Кристиан 1 0.03
Мазилу Адриан 1 0.03
Кейруш Диогу 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Беншаиб Амин 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Андронаке Лука 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Григорян Нарек 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 16 (3) 0.41
Баярам Штефан 8 0.21
Крецу Александру 6 0.15
Маркович Йован 6 0.15
Иван Андрей 6 (2) 0.15
Хури Льес 3 (1) 0.08
Рогульич Анте 3 0.08
Кольич Элвир 3 (1) 0.08
Банку Никусор 2 0.05
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.05
Мальдонадо Дениль 2 0.05
Дансиу Мариан 2 0.05
Раул Силва 1 0.03
Скречу Владимир 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 11 0
Ларие Йонуц 7 0
Грамени Константин 6 0
Ганя Кристиан 4 1
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Сырбу Дан 4 0
Маринс Густаво 4 0
Кики Давид 2 1
Григорян Нарек 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Ривалдиньо 3 0
Кейруш Диогу 3 0
Неделку Драгош 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Боргнино Марко 1 0
Беншаиб Амин 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Андронаке Лука 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 12 0
Хури Льес 9 1
Кэпэцынэ Михай 9 0
Juraj Badelj 6 1
Влэдою Штефан 7 0
Матею Александру 6 0
Митрицэ Александру 6 0
Попеску Лаурентиу 6 0
Маркович Йован 6 0
Иван Андрей 4 1
Крецу Александру 5 0
Скречу Владимир 5 0
Кольич Элвир 4 0
Раул Силва 4 0
Баярам Штефан 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Зайков Джоко 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Ишфан Александру 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0
Jalen Blesa 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

12
12
Фарул Констанца
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Университатя Крайова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

17
25
Фарул Констанца
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (12)
44% (17)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
41% (16)
31% (12)
Университатя Крайова
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (8)
26% (10)
54% (21)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (16)
38% (15)
21% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

24
20

Упущенные победы

29
37

Голы по времени матча

Забито

32
36
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
2
6%
3
8%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
6
19%
7
19%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
7
22%
4
11%
61-75
5
16%
14
39%
76-90

Пропущено

26
27
12 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
4
15%
2
7%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
4
15%
11
41%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
9
35%
3
11%
76-90

Забито

25
28
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 13
24 Не забивали 23
2
8%
8
29%
1-15
4
16%
5
18%
16-30
5
20%
4
14%
31-45
5
20%
2
7%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
28%
5
18%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
8
32%
5
24%
31-45
3
12%
7
33%
46-60
4
16%
5
24%
61-75
5
20%
2
10%
76-90

Забито

57
64
25 В 1-м тайме 29
32 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 20
8 Не забивали 7
4
7%
11
17%
1-15
10
18%
7
11%
16-30
11
19%
11
17%
31-45
11
19%
8
13%
46-60
9
16%
8
13%
61-75
12
21%
19
30%
30%
76-90

Пропущено

51
48
25 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 31
6
12%
3
6%
1-15
7
14%
6
13%
16-30
12
24%
16
33%
31-45
6
12%
11
23%
46-60
6
12%
7
15%
61-75
14
27%
5
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Университатя Крайова

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
0:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
1:3
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 41%
2
9 раз 23%
0
8 раз 21%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 31%
1
11 раз 28%
0
8 раз 21%
3
6 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
3
8
12
1.5
8
11
5
15
2.5
2
17
2
18
3.5
1
18
1
19
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
5
7
12
1.5
12
8
1
18
2.5
6
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
8
0.5
Больше Меньше
31
8
15
24
1.5
20
19
6
33
2.5
8
31
2
37
3.5
2
37
1
38
4.5
1
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 39 24 9 6 65 - 37 81
2.
ЧФР Клуж
 39 20 9 10 68 - 42 69
3.
Университатя Крайова
 39 18 11 10 62 - 50 65
4.
Фарул Констанца
 39 15 12 12 55 - 53 57
5.
УТА Арад
 39 15 12 12 51 - 54 57
6.
Рапид Бухарест
 39 15 11 13 66 - 54 56
7.
Сепси
 39 15 10 14 58 - 48 55
8.
Германнштадт
 39 13 15 11 49 - 38 54
9.
Университатя Клуж
 39 13 15 11 47 - 48 54
10.
Оцелул Галац
 39 12 17 10 42 - 43 53
11.
Петролул Плоешти
 39 10 16 13 37 - 46 46
12.
Политехника Яссы
 39 10 13 16 40 - 52 43
13.
Динамо Бухарест
 39 10 9 20 32 - 53 39
14.
Волунтари
 39 8 14 17 42 - 59 38
15.
У Крайова 1948
 39 10 7 22 51 - 66 37
16.
Ботошани
 39 7 14 18 41 - 63 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 13 4 3 34 - 17 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
УТА Арад
 20 11 5 4 34 - 27 38
4.
Германнштадт
 20 10 8 2 32 - 14 38
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 28 - 21 32
7.
Сепси
 20 8 8 4 34 - 24 32
8.
Фарул Констанца
 20 7 8 5 32 - 26 29
9.
Оцелул Галац
 20 7 8 5 19 - 19 29
10.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
11.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
12.
Динамо Бухарест
 19 7 5 7 15 - 17 26
13.
Политехника Яссы
 19 6 8 5 22 - 23 26
14.
У Крайова 1948
 19 7 3 9 34 - 35 24
15.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
16.
Волунтари
 19 4 7 8 17 - 23 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 31 - 20 38
2.
Университатя Крайова
 20 9 6 5 34 - 29 33
3.
ЧФР Клуж
 20 8 5 7 33 - 30 29
4.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
5.
Университатя Клуж
 19 6 9 4 25 - 24 27
6.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
7.
Рапид Бухарест
 20 5 9 6 27 - 27 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 19 4 7 8 17 - 27 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 19 3 9 7 11 - 17 18
12.
Политехника Яссы
 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 19 3 7 9 17 - 24 16
14.
У Крайова 1948
 20 3 4 13 17 - 31 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 20 2 5 13 19 - 40 11
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Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 17 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 15 (11)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 13
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 9
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
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