Тур: 9. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Andrei Chivulete
3:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаХури Льес
33' Желтая карточкаСырбу Дан
1:0
35' ПенальтиМунтяну Луис
2:0
52' ГолМунтяну Луис
3:0
55' ГолКейруш Диогу
3:1
77' ПенальтиМитрицэ Александру
83' Желтая карточкаМаркович Йован
86' Желтая карточкаРивалдиньо
3:2
89' ГолМитрицэ Александру
3:3
90' ПенальтиМитрицэ Александру
90'+10
Ход матча
9'
33'
35'
1:0
52'
2:0
55'
3:0
77'
83'
86'
89'
3:2
90'
Владение мячом
22
Сырбу
Дан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
14
Хури
Льес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
27 David Barbu
-
24 Jalen Blesa
-
15 Juraj Badelj
-
31 Stefan Bana
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Университатя Крайова
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 22 победы
47 матчей
38.3%
19.1%
42.6%
18 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
27.7%
40.4%
31.9%
13 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.5%
27.7%
46.8%
12 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
34
Голов в среднем за матч
1.35
1.36
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
1.74
1.14
Среднее время на гол
51
79
Всего голов
74
59
Голов в среднем за матч
1.57
1.26
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
28
Больше 60%
Меньше 40%
19
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
57
71
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|12 (1)
|0.31
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.18
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.15
|Ривалдиньо
|6
|0.15
|Ionut Cojocaru
|4
|0.1
|Грамени Константин
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Вынэ Йонуц
|2
|0.05
|Дякону Роналдо
|2
|0.05
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Ганя Кристиан
|1
|0.03
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Кейруш Диогу
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Андронаке Лука
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Григорян Нарек
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|16 (3)
|0.41
|Баярам Штефан
|8
|0.21
|Крецу Александру
|6
|0.15
|Маркович Йован
|6
|0.15
|Иван Андрей
|6 (2)
|0.15
|Хури Льес
|3 (1)
|0.08
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.08
|Банку Никусор
|2
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.05
|Мальдонадо Дениль
|2
|0.05
|Дансиу Мариан
|2
|0.05
|Раул Силва
|1
|0.03
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|11
|0
|Ларие Йонуц
|7
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ганя Кристиан
|4
|1
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Сырбу Дан
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Григорян Нарек
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Ривалдиньо
|3
|0
|Кейруш Диогу
|3
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Беншаиб Амин
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Андронаке Лука
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|12
|0
|Хури Льес
|9
|1
|Кэпэцынэ Михай
|9
|0
|Juraj Badelj
|6
|1
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Матею Александру
|6
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Попеску Лаурентиу
|6
|0
|Маркович Йован
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Крецу Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Раул Силва
|4
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
12
12
Фарул Констанца
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Университатя Крайова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
17
25
Фарул Констанца
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (12)
44% (17)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
41% (16)
31% (12)
Университатя Крайова
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (8)
26% (10)
54% (21)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (16)
38% (15)
21% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
24
20
Упущенные победы
29
37
Голы по времени матча
Забито
32
36
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
2
6%
3
8%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
6
19%
7
19%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
7
22%
4
11%
61-75
5
16%
14
39%
76-90
Пропущено
26
27
12 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
4
15%
2
7%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
4
15%
11
41%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
9
35%
3
11%
76-90
Забито
25
28
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 13
24 Не забивали 23
2
8%
8
29%
1-15
4
16%
5
18%
16-30
5
20%
4
14%
31-45
5
20%
2
7%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
28%
5
18%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
8
32%
5
24%
31-45
3
12%
7
33%
46-60
4
16%
5
24%
61-75
5
20%
2
10%
76-90
Забито
57
64
25 В 1-м тайме 29
32 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 20
8 Не забивали 7
4
7%
11
17%
1-15
10
18%
7
11%
16-30
11
19%
11
17%
31-45
11
19%
8
13%
46-60
9
16%
8
13%
61-75
12
21%
19
30%
30%
76-90
Пропущено
51
48
25 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 31
6
12%
3
6%
1-15
7
14%
6
13%
16-30
12
24%
16
33%
31-45
6
12%
11
23%
46-60
6
12%
7
15%
61-75
14
27%
5
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Университатя Крайова
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
0:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
1:3
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 41%
2
9 раз 23%
0
8 раз 21%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 31%
1
11 раз 28%
0
8 раз 21%
3
6 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
163
812
811
515
217
218
118
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
155
712
128
118
614
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
318
Больше Меньше
318
1524
2019
633
831
237
237
138
138
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
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