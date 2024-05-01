Тур: 25. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
2:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолФаррелл Джекоб
57' Желтая карточкаКлаф Зак
64' Желтая карточкаБрито Микаель
72' Желтая карточкаРоу Сторм
74' Желтая карточкаNestor Irankunda
74' Желтая карточкаКарл Виарт
2:0
76' ГолБалар Максимильен
90'+4
Ход матча
36'
1:0
57'
59'
64'
72'
74'
74'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
40
Ethan
Cox
21
Хави
Лопеc
10
Клаф
Зак
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
-
40 Ethan CoxВратарь
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед
49 матчей
44.9%
10.2%
44.9%
22 победы 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
36.7%
28.6%
34.7%
18 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
36.7%
24.5%
38.8%
18 побед 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.67
1.48
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.84
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
86
64
Голов в среднем за матч
1.76
1.31
Тотал матчей
2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
35
Больше 71%
Меньше 29%
14
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|13 (2)
|0.48
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.19
|Куол Алоу
|5
|0.19
|Балар Максимильен
|3
|0.11
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.11
|Теохарус Кристиан
|3
|0.11
|Нисбет Джошуа
|2
|0.07
|Брито Микаель
|2 (1)
|0.07
|Фаррелл Джекоб
|2
|0.07
|Кальтак Брайан
|2
|0.07
|Эдмондсон Райан
|2
|0.07
|Роу Сторм
|1
|0.04
|Даниель Холл
|1
|0.04
|Уилсон Уильям
|1
|0.04
|Harrison Steele
|1
|0.04
|Miguel Di Pizio
|1
|0.04
|Барселлос Рональд
|1
|0.04
|Смит Ноа
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|15 (1)
|0.56
|Клаф Зак
|8 (5)
|0.3
|Nestor Irankunda
|8
|0.3
|Халлоран Бен
|4
|0.15
|_Luka Jovanovic
|4 (1)
|0.15
|Маук Стефан
|2
|0.07
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.07
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.04
|Хави Лопеc
|1
|0.04
|Танниклифф Райан
|1
|0.04
|Анселл Николас
|1
|0.04
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.04
|Alexandar Popovic
|1
|0.04
|Musa Toure
|1
|0.04
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.04
|Китто Райан
|0
|0
|Panashe Madanha
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|7
|0
|Роу Сторм
|4
|1
|Куол Алоу
|5
|0
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Кальтак Брайан
|4
|0
|Брито Микаель
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Mark Jackson I
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|9
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|6
|0
|Маук Стефан
|4
|0
|Уорленд Бен
|2
|1
|Хави Лопеc
|3
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Халлоран Бен
|1
|1
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Клаф Зак
|2
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Карл Виарт
|2
|0
|Анселл Николас
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Ethan Alagich
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Аделаида Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
7
10
Централ Кост Маринерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Аделаида Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
20
25
Централ Кост Маринерс
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
19% (5)
33% (9)
Аделаида Юнайтед
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
13
23
Упущенные победы
27
35
Голы по времени матча
Забито
29
22
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
1
3%
0
0%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
7
24%
5
23%
31-45
4
14%
7
32%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
11
38%
3
14%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
7
28%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
27%
9
36%
76-90
Забито
20
29
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
5%
3
10%
1-15
4
20%
6
21%
16-30
3
15%
3
10%
31-45
5
25%
4
14%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
6
30%
7
24%
76-90
Пропущено
12
29
2 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 13
1
8%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
8%
9
31%
31-45
3
25%
6
21%
46-60
3
25%
1
3%
61-75
4
33%
7
24%
76-90
Забито
49
51
20 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
4%
3
6%
1-15
8
16%
9
18%
16-30
10
20%
8
16%
31-45
9
18%
11
22%
46-60
3
6%
10
20%
61-75
17
35%
10
20%
76-90
Пропущено
27
54
9 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 25
3
11%
7
13%
1-15
2
7%
9
17%
16-30
4
15%
12
22%
31-45
7
26%
7
13%
46-60
3
11%
3
6%
61-75
8
30%
30%
16
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
2
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
311
68
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
67
58
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
216
1512
1314
819
1116
324
522
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 9
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
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