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  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
2:0
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
36' Гол
Фаррелл Джекоб
57' Желтая карточка
Клаф Зак
64' Желтая карточка
Брито Микаель
72' Желтая карточка
Роу Сторм
74' Желтая карточка
Nestor Irankunda
74' Желтая карточка
Карл Виарт
2:0
76' Гол
Балар Максимильен
90'+4
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
2
Брито
Микаель
6
Балар
Максимильен
26
Трапп
Брэд
7
Теохарус
Кристиан
9
Куол
Алоу
4
Нисбет
Джошуа
40
Ethan
Cox
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
21
Хави
Лопеc
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
55
Ethan
Alagich
66
Nestor
Irankunda
6
Маук
Стефан
10
Клаф
Зак
9
Ибусуки
Хироси
Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед

49 матчей

44.9%
10.2%
44.9%
22 победы 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

36.7%
28.6%
34.7%
18 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

36.7%
24.5%
38.8%
18 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

0:4
3:0
2:0
1:2
1:4
4:0
3:1
3:0
2:1
2:1
3:2
2:0
2:1
1:3
КФ
1:2
0:1
2:1
0:3
КФ
3:0
2:2
1:0
1:2
2:3
2:1
1:2
4:2
2:3
3:1
2:1
2:1
1:0
2:0
4:0
1:0
0:2
3:1
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.67
1.48

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.84
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

86
64

Голов в среднем за матч

1.76
1.31

Тотал матчей

2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
35
Больше 71%
Меньше 29%
14
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 13 (2) 0.48
Marco Tulio1 5 (2) 0.19
Куол Алоу 5 0.19
Балар Максимильен 3 0.11
Луаль Джинг 3 (1) 0.11
Теохарус Кристиан 3 0.11
Нисбет Джошуа 2 0.07
Брито Микаель 2 (1) 0.07
Фаррелл Джекоб 2 0.07
Кальтак Брайан 2 0.07
Эдмондсон Райан 2 0.07
Роу Сторм 1 0.04
Даниель Холл 1 0.04
Уилсон Уильям 1 0.04
Harrison Steele 1 0.04
Miguel Di Pizio 1 0.04
Барселлос Рональд 1 0.04
Смит Ноа 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 15 (1) 0.56
Клаф Зак 8 (5) 0.3
Nestor Irankunda 8 0.3
Халлоран Бен 4 0.15
_Luka Jovanovic 4 (1) 0.15
Маук Стефан 2 0.07
Бернардо Эспиноса 2 0.07
Giuseppe Bovalina 1 0.04
Хави Лопеc 1 0.04
Танниклифф Райан 1 0.04
Анселл Николас 1 0.04
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.04
Alexandar Popovic 1 0.04
Musa Toure 1 0.04
Panagiotis Kikianis 1 0.04
Китто Райан 0 0
Panashe Madanha 0 0
Austin Ayoubi 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 6 1
Теохарус Кристиан 7 0
Роу Сторм 4 1
Куол Алоу 5 0
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Кальтак Брайан 4 0
Брито Микаель 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Балар Максимильен 3 0
Барселлос Рональд 1 1
Mark Jackson I 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 9 1
Sanchez Cortes Isaias 6 0
Маук Стефан 4 0
Уорленд Бен 2 1
Хави Лопеc 3 0
Танниклифф Райан 3 0
Халлоран Бен 1 1
Ибусуки Хироси 2 0
Клаф Зак 2 0
Ван Дер Сааг Гарри 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Карл Виарт 2 0
Анселл Николас 1 0
Китто Райан 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Ethan Alagich 1 0
Musa Toure 1 0
Giuseppe Bovalina 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Аделаида Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
10
Централ Кост Маринерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Аделаида Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

20
25
Централ Кост Маринерс
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
19% (5)
33% (9)
Аделаида Юнайтед
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

13
23

Упущенные победы

27
35

Голы по времени матча

Забито

29
22
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
1
3%
0
0%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
7
24%
5
23%
31-45
4
14%
7
32%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
11
38%
3
14%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
7
28%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
27%
9
36%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
5%
3
10%
1-15
4
20%
6
21%
16-30
3
15%
3
10%
31-45
5
25%
4
14%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
6
30%
7
24%
76-90

Пропущено

12
29
2 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 13
1
8%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
8%
9
31%
31-45
3
25%
6
21%
46-60
3
25%
1
3%
61-75
4
33%
7
24%
76-90

Забито

49
51
20 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
4%
3
6%
1-15
8
16%
9
18%
16-30
10
20%
8
16%
31-45
9
18%
11
22%
46-60
3
6%
10
20%
61-75
17
35%
10
20%
76-90

Пропущено

27
54
9 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 25
3
11%
7
13%
1-15
2
7%
9
17%
16-30
4
15%
12
22%
31-45
7
26%
7
13%
46-60
3
11%
3
6%
61-75
8
30%
30%
16
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
2
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
7
7
3
11
2.5
6
8
2
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
6
7
5
8
2.5
5
8
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
21
6
15
12
1.5
13
14
8
19
2.5
11
16
3
24
3.5
5
22

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 20 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (4)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 9
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 7
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
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    • 46'
      Куол Алоу уходит с поля. Эдмондсон Райан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Брито Микаель сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Фаррелл Джекоб бьет в цель!
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    Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 2:0 Аделаида Юнайтед онлайн

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