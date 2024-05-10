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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 162
Крылья Советов 59.3% (96)
X 25.9% (42)
Ахмат 14.8% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат

История личных встреч

Крылья Советов
Ахмат

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

30 матчей

30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

К
0:3
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.21
0.94

Среднее время на гол

74
96

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.31
1.93

Среднее время на гол

68
46

Всего голов

38
42

Голов в среднем за матч

1.27
1.4

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

71
64

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.3
Рахманович Амар 6 (2) 0.22
Салтыков Никита 4 0.15
Шитов Владислав 4 0.15
Ежов Роман 3 (1) 0.11
Горшков Юрий 3 0.11
Костанца Фернандо 3 (1) 0.11
Писарский Владимир 3 0.11
Рассказов Николай 2 0.07
Бабкин Сергей 2 0.07
Хубулов Владимир 2 0.07
Бейл Гленн 1 0.04
Зотов Георгий 1 0.04
Карпицкий Егор 1 0.04
Орозко Франко 1 0.04
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 9 (4) 0.33
Ковачев Светослав 3 0.11
Агаларов Гамид 3 (2) 0.11
Бериша Бернард 2 0.07
Ильин Владимир 2 0.07
Тимофеев Артём 2 0.07
Садулаев Лечи 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Камило Рейжерс 1 0.04
Семёнов Андрей 1 0.04
Олейников Иван 1 0.04
Шатара Милош 1 0.04
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Ежов Роман 4 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ломаев Иван 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Орозко Франко 3 0
Рассказов Николай 2 0
Евгеньев Роман 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Салтыков Никита 2 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Шитов Владислав 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 7 0
Семёнов Андрей 5 1
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Бериша Бернард 6 0
Камило Рейжерс 5 0
Камилов Владислав 5 0
Тодорович Дарко 3 1
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Ковачев Светослав 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Ловат Лукас 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Шатара Милош 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
5
Крылья Советов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ахмат
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

10
15
Крылья Советов
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Ахмат
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

22
19

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

29
11
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
7
24%
0
0%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
4
14%
4
36%
31-45
1
3%
1
9%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
9
31%
3
27%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
8
50%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
20%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
8
53%
3
15%
76-90

Пропущено

23
21
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
17%
5
24%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
7
33%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
35%
5
24%
76-90

Забито

44
31
19 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
10
23%
2
6%
1-15
5
11%
6
19%
16-30
4
9%
9
29%
29%
31-45
2
5%
3
10%
46-60
6
14%
5
16%
61-75
17
39%
6
19%
76-90

Пропущено

37
37
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
6
16%
7
19%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
4
11%
15
41%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
5
14%
2
5%
61-75
11
30%
30%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2
Ахмат
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2
Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Ахмат

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
4
1.5
4
10
6
7
2.5
2
12
2
11
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
19
8
13
14
1.5
6
21
6
21
2.5
2
25
2
25
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 15 6 6 45 - 24 51
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 27 11 11 5 45 - 37 44
5.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
6.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
7.
Ростов
 Заявка 27 11 7 9 39 - 40 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 9 12 6 47 - 38 39
9.
Рубин
 Заявка 27 10 8 9 26 - 33 38
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Факел
 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 10
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2024, осталось 23 минуты.



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    • Прогнозы 162
    Крылья Советов 59.3% (96)
    X 25.9% (42)
    Ахмат 14.8% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Ахмат
    3.65
    3.75
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Ахмат

    Исход игры
    Крылья Советов
    59.1% (97)
    Ничья
    26.2% (43)
    Ахмат
    14.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    26.2% (43)
    1:1 Ничья
    18.3% (30)
    1:0 Крылья Советов
    11.6% (19)
    2:0 Крылья Советов
    3% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (4)
    1:2 Ахмат
    1.8% (3)
    3:2 Крылья Советов
    1.2% (2)
    0:1 Ахмат
    1.2% (2)
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