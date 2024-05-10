Тур: 28. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Якуба ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Попов ПавелНападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
75 Гандри НадерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Швец АнтонЗащитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
История личных встреч
Крылья Советов
Ахмат
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
30 матчей
30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.21
0.94
Среднее время на гол
74
96
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.31
1.93
Среднее время на гол
68
46
Всего голов
38
42
Голов в среднем за матч
1.27
1.4
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
71
64
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.3
|Рахманович Амар
|6 (2)
|0.22
|Салтыков Никита
|4
|0.15
|Шитов Владислав
|4
|0.15
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.11
|Горшков Юрий
|3
|0.11
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.11
|Писарский Владимир
|3
|0.11
|Рассказов Николай
|2
|0.07
|Бабкин Сергей
|2
|0.07
|Хубулов Владимир
|2
|0.07
|Бейл Гленн
|1
|0.04
|Зотов Георгий
|1
|0.04
|Карпицкий Егор
|1
|0.04
|Орозко Франко
|1
|0.04
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|9 (4)
|0.33
|Ковачев Светослав
|3
|0.11
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.11
|Бериша Бернард
|2
|0.07
|Ильин Владимир
|2
|0.07
|Тимофеев Артём
|2
|0.07
|Садулаев Лечи
|2
|0.07
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Ловат Лукас
|1
|0.04
|Камило Рейжерс
|1
|0.04
|Семёнов Андрей
|1
|0.04
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Шатара Милош
|1
|0.04
|Швец Антон
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|10
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|5
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Витюгов Максим
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ломаев Иван
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Орозко Франко
|3
|0
|Рассказов Николай
|2
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Салтыков Никита
|2
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|7
|0
|Семёнов Андрей
|5
|1
|Харин Евгений
|5
|1
|Швец Антон
|6
|0
|Бериша Бернард
|6
|0
|Камило Рейжерс
|5
|0
|Камилов Владислав
|5
|0
|Тодорович Дарко
|3
|1
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Ковачев Светослав
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
5
Крылья Советов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ахмат
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
10
15
Крылья Советов
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Ахмат
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
22
19
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
29
11
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
7
24%
0
0%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
4
14%
4
36%
31-45
1
3%
1
9%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
9
31%
3
27%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
8
50%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
20%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
8
53%
3
15%
76-90
Пропущено
23
21
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
17%
5
24%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
7
33%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
35%
5
24%
76-90
Забито
44
31
19 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
10
23%
2
6%
1-15
5
11%
6
19%
16-30
4
9%
9
29%
29%
31-45
2
5%
3
10%
46-60
6
14%
5
16%
61-75
17
39%
6
19%
76-90
Пропущено
37
37
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
6
16%
7
19%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
4
11%
15
41%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
5
14%
2
5%
61-75
11
30%
30%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2
Ахмат
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2
Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Ахмат
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
94
410
67
212
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
410
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
198
1314
621
621
225
225
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|45 - 24
|51
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|45 - 37
|44
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 40
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|47 - 38
|39
|9.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|26 - 33
|38
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|20 - 29
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 34
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|15.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 10
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ахмат
Исход игры
Крылья Советов
59.1% (97)
Ничья
26.2% (43)
Ахмат
14.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
26.2% (43)
1:1 Ничья
18.3% (30)
1:0 Крылья Советов
11.6% (19)
2:0 Крылья Советов
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
1:2 Ахмат
1.8% (3)
3:2 Крылья Советов
1.2% (2)
0:1 Ахмат
1.2% (2)
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