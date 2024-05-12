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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 144
Оренбург 16% (23)
X 38.2% (55)
Локомотив Москва 45.8% (66)
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Оренбург
Локомотив Москва

История личных встреч

Оренбург
Локомотив Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 7 0.26
Перес Матиас 6 (1) 0.22
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (1) 0.11
Марин Джимми 3 0.11
Обухов Владимир 3 0.11
Хотулёв Данила 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Оганесян Степан 1 0.04
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.04
Башич Иван 1 0.04
Томпсон Хорди 1 0.04
Куэро Джастин 1 (1) 0.04
Гогличидзе Лео 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Сидоров Максим 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.26
Тикнизян Наир 6 0.22
Миранчук Антон 5 (2) 0.19
Жемалетдинов Рифат 5 0.19
Дзюба Артём 4 0.15
Сулейманов Тимур 4 0.15
Пиняев Сергей 3 0.11
Баринов Дмитрий 2 0.07
Морозов Евгений 2 0.07
Сарвели Владислав 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Сильянов Александр 1 0.04
Фассон Лукас 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Изидор Вильсон 1 0.04
Погостнов Егор 1 0.04

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 12 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Флорентин Сесар Габриэль 7 0
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Деограсия Давид 4 0
Марин Джимми 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сидоров Максим 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Малых Андрей 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 0
Карпукас Артём 5 1
Тикнизян Наир 3 2
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Морозов Евгений 4 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Сильянов Александр 3 0
Фассон Лукас 3 0
Лантратов Илья 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Самошников Илья 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Изидор Вильсон 2 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Погостнов Егор 1 0
Михаил Галактионов 1 0

Результаты матчей

Оренбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Локомотив Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
11
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Локомотив Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

6
23
Оренбург
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
52% (14)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Локомотив Москва
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
7% (2)
52% (14)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

11
34

Голы по времени матча

Забито

20
23
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
5
25%
5
22%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
7
35%
9
39%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
5
24%
31-45
3
21%
6
29%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
2
10%
76-90

Забито

11
23
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
9%
5
22%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
5
45%
8
35%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
5
33%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
8
36%
5
33%
76-90

Забито

31
46
7 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
3
10%
7
15%
1-15
3
10%
5
11%
16-30
1
3%
4
9%
31-45
7
23%
7
15%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
12
39%
17
37%
76-90

Пропущено

36
36
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
2
6%
5
14%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
9
25%
6
17%
31-45
5
14%
11
31%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
11
31%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0
Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0

Результаты матчей

Оренбург
Локомотив Москва

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
7
7
4
9
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
1
2
12
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
24
3
7
20
1.5
14
13
4
23
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 28 15 8 5 49 - 37 53
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
5.
Локомотив Москва
 Заявка 27 11 11 5 45 - 37 44
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
9.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Факел
 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 28 минут.



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  • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 144
    Оренбург 16% (23)
    X 38.2% (55)
    Локомотив Москва 45.8% (66)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Локомотив Москва

    Исход игры
    Оренбург
    16.3% (24)
    Ничья
    37.4% (55)
    Локомотив Москва
    46.3% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (52)
    Меньше
    52.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    87.27% (96)
    Нет
    12.73% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.9% (44)
    1:2 Локомотив Москва
    21.8% (32)
    2:1 Оренбург
    6.8% (10)
    0:1 Локомотив Москва
    5.4% (8)
    1:3 Локомотив Москва
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    0:2 Локомотив Москва
    2% (3)
    1:0 Оренбург
    2% (3)
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