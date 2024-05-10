Тур: 28. Стадион: Газовик.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Оренбург
Локомотив Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2.4
1.8
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|7
|0.26
|Перес Матиас
|6 (1)
|0.22
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (1)
|0.11
|Марин Джимми
|3
|0.11
|Обухов Владимир
|3
|0.11
|Хотулёв Данила
|2
|0.07
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Оганесян Степан
|1
|0.04
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.04
|Башич Иван
|1
|0.04
|Томпсон Хорди
|1
|0.04
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.04
|Гогличидзе Лео
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Сидоров Максим
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.26
|Тикнизян Наир
|6
|0.22
|Миранчук Антон
|5 (2)
|0.19
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.19
|Дзюба Артём
|4
|0.15
|Сулейманов Тимур
|4
|0.15
|Пиняев Сергей
|3
|0.11
|Баринов Дмитрий
|2
|0.07
|Морозов Евгений
|2
|0.07
|Сарвели Владислав
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Сильянов Александр
|1
|0.04
|Фассон Лукас
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Изидор Вильсон
|1
|0.04
|Погостнов Егор
|1
|0.04
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|12
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|6
|1
|Флорентин Сесар Габриэль
|7
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Деограсия Давид
|4
|0
|Марин Джимми
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|8
|0
|Карпукас Артём
|5
|1
|Тикнизян Наир
|3
|2
|Ненахов Максим
|5
|0
|Глушенков Максим
|5
|0
|Морозов Евгений
|4
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Митай Марио
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Фассон Лукас
|3
|0
|Лантратов Илья
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Изидор Вильсон
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Михаил Галактионов
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Локомотив Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
11
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Локомотив Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
6
23
Оренбург
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
52% (14)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Локомотив Москва
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
7% (2)
52% (14)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
20
23
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
5
25%
5
22%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
7
35%
9
39%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
5
24%
31-45
3
21%
6
29%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
2
10%
76-90
Забито
11
23
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
9%
5
22%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
5
45%
8
35%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
5
33%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
8
36%
5
33%
76-90
Забито
31
46
7 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
3
10%
7
15%
1-15
3
10%
5
11%
16-30
1
3%
4
9%
31-45
7
23%
7
15%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
12
39%
17
37%
76-90
Пропущено
36
36
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
2
6%
5
14%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
9
25%
6
17%
31-45
5
14%
11
31%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
11
31%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0
Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0
Результаты матчей
Оренбург
Локомотив Москва
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
58
77
49
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
121
212
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
243
720
1413
423
621
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|45 - 24
|51
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 26
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|45 - 37
|44
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|37 - 31
|43
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 37
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 40
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|47 - 38
|39
|9.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|26 - 33
|38
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|30 - 38
|32
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 36
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 41
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|20 - 29
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 34
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|15.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|8.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|14 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 10
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Локомотив Москва
Исход игры
Оренбург
15% (9)
Ничья
35% (21)
Локомотив Москва
50% (30)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
84.31% (43)
Нет
15.69% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (19)
1:2 Локомотив Москва
28.3% (17)
0:1 Локомотив Москва
8.3% (5)
2:1 Оренбург
6.7% (4)
1:3 Локомотив Москва
3.3% (2)
0:2 Локомотив Москва
3.3% (2)
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