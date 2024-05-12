Сильвие Бегич вбросил аут с левого фланга из центральной трети поля, после чего не удалось гостям примагнитить мяч к своим ногам, и потеря у них случилась.

Эмерсон выбил мяч из-под ног Хызыра Аппаева на угловой. И опасным получился корнер у "Факела". Подача слева нашла голову игрока, пробившего чуть правее створа.

Игорь Калинин упал на газон на фланге вдали от ворот в противоборстве с Денисом Кулаковым. Аут получился для "Факела", вбросит его как раз Калинин.

"Факел" ещё не побеждал под руководством Игоря Черевченко, зато воронежцы в прошлом туре на сто-какой-то минуте отыгрались против "Зенита".

Длинный заброс у воронежцев вперёд в расчёте на Ильнура Альшина, которого не пускает к мячу Итало, и сфера оказывается в перчатках Ильи Помазуна.

"Урал" в предыдущем туре также добился результата в добавленное время. Екатеринбуржцы тогда одержали победу над "Балтикой" и покинули зону прямого вылета.

Раян Сенхаджи из своей штрафной площади вынес мяч в аут. Вброс на правом фланге осуществил Денис Кулаков - опасный момент не родился.

23' Ауты "Урал" далеко кидает в чужую штрафную. Только что с правого фланга Денис Кулаков вбрасывал (без опасного момента), теперь снова собирается.

22' Во время подачи корнера хозяевами Эмерсон поставил корпус в своей вратарской Евгению Маркову, и смогли заработать воронежцы аут на правом фланге, а вскоре Вячеслав Якимов подтолкнул Андрея Егорычева.

21' Ильнур Альшин пробивает с подступов к штрафной площади, но Итало подставляет ногу и ценой небольшого повреждения (медпомощь не нужна) переводит мяч на угловой.

20' Настрой хороший и у тех, и у других. Оно и понятно, ведь обе команды ведут ожесточённую борьбу за выживание, здесь финишная прямая, какие ж тут сантименты?

19' Перекладина! С близкого расстояния "шмели" пробивают в верхнюю стойку. Алексей Каштанов с линии вратарской угодил в каркас ворот, а добивание не удалось екатеринбуржцам.

18' "Уралу" требуется отвести игру от своих ворот и утихомирить соперников, чем екатеринбуржцы сейчас и занимаются. Сильвие Бегич слева вбросил аут в чужую штрафную. Денис Кулаков справа затем дважды простреливал, и два удара гостей были накрыты.

17' Отбились гости на подаче Романа Акбашева слева со стандарта, после чего он и с подбора высоко забрасывал мяч в штрафную, но и здесь ничего интересного не вышло.