Тур: 28. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
47
Божин
Сергей
14
Аппаев
Хызыр
16
Итало
97
Ишков
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
-
16 ИталоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Влут РайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Факел
Урал
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.2
Тотал матчей
0.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
150
450
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|8 (4)
|0.29
|Якимов Вячеслав
|4
|0.14
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.07
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Черов Василий
|1
|0.04
|Моцпан Никита
|1
|0.04
|Божин Сергей
|1
|0.04
|Долгов Александр
|1
|0.04
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|6 (4)
|0.21
|Егорычев Андрей
|5
|0.18
|Бикфалви Эрик
|3
|0.11
|Ионов Алексей
|3
|0.11
|Мишкич Даниэль
|3 (1)
|0.11
|Бегич Сильвие
|3
|0.11
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|Гильерме Шеттине
|1
|0.04
|Ишков Илья
|1
|0.04
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
|Итало
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|0
|Божин Сергей
|6
|0
|Аппаев Хызыр
|6
|0
|Якимов Вячеслав
|5
|0
|Беленов Александр
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Моцпан Никита
|3
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Юрганов Игорь
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Акбашев Роман
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Сенхаджи Раян
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|10
|0
|Кулаков Денис
|5
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Помазун Илья
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Егорычев Андрей
|2
|1
|Итало
|2
|1
|Ишков Илья
|3
|0
|Газинский Юрий
|1
|1
|Ионов Алексей
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Нейва Кристиан
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Дмитриев Игорь
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Результаты матчей
Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Урал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Факел
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
6
14
Факел
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Урал
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
5
50%
2
18%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
4
40%
5
26%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
2
20%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
6
35%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
4
21%
5
24%
76-90
Забито
20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
8
40%
8
29%
76-90
Пропущено
29
40
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
2
7%
5
13%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
17%
8
20%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
6
21%
8
20%
61-75
8
28%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0
Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1
Урал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2
Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1
Результаты матчей
Факел
Урал
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:0
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Факел
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
310
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
76
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
1611
621
918
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 37
|53
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|3.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 27
|50
|4.
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|47 - 37
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 31
|46
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|29 - 34
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 38
|29
|13.
|0:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 41
|29
|14.
|0:0 Заявка
|28
|6
|11
|11
|20 - 29
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 37
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|10.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел 0:0 Урал
Исход игры
Факел
47.3% (80)
Ничья
33.7% (57)
Урал
18.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
64.35% (74)
Нет
35.65% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.9% (42)
2:1 Факел
13.6% (23)
1:0 Факел
13% (22)
0:0 Ничья
5.3% (9)
1:2 Урал
3.6% (6)
0:1 Урал
3.6% (6)
2:2 Ничья
1.2% (2)
2:0 Факел
1.2% (2)
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