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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Факел
0:0
Первый тайм: 30'
Урал
0'
12' Желтая карточка
Ишков Илья

Ход матча

12'
 
Ишков Илья
Прогнозы 168
Факел 47.6% (80)
X 33.9% (57)
Урал 18.5% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Беленов
Александр
72
Сенхаджи
Раян
47
Божин
Сергей
22
Юрганов
Игорь
10
Альшин
Ильнур
13
Калинин
Игорь
33
Квеквескири
Ираклий
23
Якимов
Вячеслав
7
Акбашев
Роман
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
2
Бегич
Сильвие
4
Эмерсон
Иллой-Айет
16
Итало
5
Егорычев
Андрей
8
Мишкич
Даниэль
44
Сиссе
Ибраима
21
Дмитриев
Игорь
97
Ишков
Илья
79
Каштанов
Алексей
Факел
4-4-2
Урал
4-4-2

История личных встреч

Факел
Урал

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.2

Тотал матчей

0.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
450

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 8 (4) 0.29
Якимов Вячеслав 4 0.14
Максимов Максим 2 (1) 0.07
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.21
Егорычев Андрей 5 0.18
Бикфалви Эрик 3 0.11
Ионов Алексей 3 0.11
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.11
Бегич Сильвие 3 0.11
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Итало 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 6 0
Якимов Вячеслав 5 0
Беленов Александр 3 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Черов Василий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Акбашев Роман 1 0
Мендель Андрей 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 10 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Ишков Илья 3 0
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Урал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Факел
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

6
14
Факел
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Урал
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
5
50%
2
18%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
4
40%
5
26%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
2
20%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
6
35%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
4
21%
5
24%
76-90

Забито

20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
8
40%
8
29%
76-90

Пропущено

29
40
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
2
7%
5
13%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
17%
8
20%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
6
21%
8
20%
61-75
8
28%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0
Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1
Урал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2
Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1

Результаты матчей

Факел
Урал

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:0
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Факел
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
5
3
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
6
3
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
16
11
6
21
1.5
9
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 28 15 8 5 49 - 37 53
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 28 12 11 5 47 - 37 47
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
9.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 28 7 8 13 31 - 38 29
13.
Урал
 0:0 Заявка 28 7 8 13 27 - 41 29
14.
Факел
 0:0 Заявка 28 6 11 11 20 - 29 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 0:0 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Факел
 0:0 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
10.
Факел
 0:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 0:0 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
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Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
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  • Первый тайм
  • 30'
    Раян Сенхаджи из своей штрафной площади вынес мяч в аут. Вброс на правом фланге осуществил Денис Кулаков - опасный момент не родился.
  • 29'
    "Урал" в предыдущем туре также добился результата в добавленное время. Екатеринбуржцы тогда одержали победу над "Балтикой" и покинули зону прямого вылета.
  • 28'
    Длинный заброс у воронежцев вперёд в расчёте на Ильнура Альшина, которого не пускает к мячу Итало, и сфера оказывается в перчатках Ильи Помазуна.
  • 27'
    "Факел" ещё не побеждал под руководством Игоря Черевченко, зато воронежцы в прошлом туре на сто-какой-то минуте отыгрались против "Зенита".
  • 26'
    Игорь Калинин упал на газон на фланге вдали от ворот в противоборстве с Денисом Кулаковым. Аут получился для "Факела", вбросит его как раз Калинин. 
  • Опасный момент
    25'
    Эмерсон выбил мяч из-под ног Хызыра Аппаева на угловой. И опасным получился корнер у "Факела". Подача слева нашла голову игрока, пробившего чуть правее створа.
  • 24'
    Сильвие Бегич вбросил аут с левого фланга из центральной трети поля, после чего не удалось гостям примагнитить мяч к своим ногам, и потеря у них случилась.
  • 23'
    Ауты "Урал" далеко кидает в чужую штрафную. Только что с правого фланга Денис Кулаков вбрасывал (без опасного момента), теперь снова собирается.
  • Фол, нарушение
    22'
    Во время подачи корнера хозяевами Эмерсон поставил корпус в своей вратарской Евгению Маркову, и смогли заработать воронежцы аут на правом фланге, а вскоре Вячеслав Якимов подтолкнул Андрея Егорычева.
  • Угловой
    21'
    Ильнур Альшин пробивает с подступов к штрафной площади, но Итало подставляет ногу и ценой небольшого повреждения (медпомощь не нужна) переводит мяч на угловой.
  • 20'
    Настрой хороший и у тех, и у других. Оно и понятно, ведь обе команды ведут ожесточённую борьбу за выживание, здесь финишная прямая, какие ж тут сантименты?
  • Штанга
    19'
    Перекладина! С близкого расстояния "шмели" пробивают в верхнюю стойку. Алексей Каштанов с линии вратарской угодил в каркас ворот, а добивание не удалось екатеринбуржцам.
  • 18'
    "Уралу" требуется отвести игру от своих ворот и утихомирить соперников, чем екатеринбуржцы сейчас и занимаются. Сильвие Бегич слева вбросил аут в чужую штрафную. Денис Кулаков справа затем дважды простреливал, и два удара гостей были накрыты.
  • 17'
    Отбились гости на подаче Романа Акбашева слева со стандарта, после чего он и с подбора высоко забрасывал мяч в штрафную, но и здесь ничего интересного не вышло.
  • Фол, нарушение
    16'
    Эмерсон пока не справляется с Хызыром Аппаевым. Сфолил только что защитник "Урала" на правом фланге обороны, и "Факел" получил право на перспективный штрафной удар.
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    • Опасный момент
      15'
      Хызыр Аппаев отобрал мяч у Эмерсона в чужой штрафной и стал обводить Илью Помазуна, который отлично забрал мяч себе, а потом не позволил пробить по воротам и Евгению Маркову.
    • 14'
      "Урал" и "Факел" набрали поровну очков, сейчас они занимают места в зоне стыков. Чрезвычайно важный матч между ними сейчас разворачивается.
    • 13'
      Вячеслав Якимов постарался прострелить с правого фланга, но не получилось у него довести мяч до кого-либо из своих партнёров, ибо была заблокирована его передача.
    • Желтая карточка
      12'
      Вот и первая жёлтая карточка прилетела. Илья Ишков не стесняется бороться, хоть и молодой он. Спортивная злость хорошая. Наступил он на ногу Игорю Калинину на фланге.
    • 11'
      Аута добились воронежцы на левом фланге атаки. Игорь Калинин вбросил мяч из-за боковой линии, и развернулась жёсткая борьба возле углового флага.
    • 10'
      Сейчас Воронеж в атаке. Вячеслав Якимов с правой стороны сместился в центр и бесполезно забросил мяч в штрафную площадь. На подборе хозяева.
    • 9'
      "Урал" стремится играть первым номером, не хочет гостевая команда исполнять стереотипную гостевую роль и закрываться на своей половине поля.
    • Офсайд
      8'
      Хызыр Аппаев забрёл в положение "вне игры" на левом фланге. Маленький был офсайд, однако не ускользнул он от зоркого глаза бокового рефери.
    • Опасный момент
      8'
      Илья Ишков осуществил навес с левого фланга с корнера, и Алексей Каштанов проявил себя королём воздуха, но пробил головой значительно выше створа.
    • Опасный момент
      7'
      Прострел слева последовал у екатеринбуржцев, это Андрей Егорычев пасовал, а Илья Ишков пробил с подступов к вратарской в ближний угол, и Александр Беленов отразил мяч на угловой.
    • 6'
      Вернулся в игру Ираклий Квеквескири, зашёл в пределы футбольного поля с бровки. Вынужденная замена не потребовалась сейчас воронежской команде.
    • Травма, повреждение
      5'
      Оказывается медицинская помощь Ираклию Квеквескири. Полузащитник "Факела" лежит на газоне. Пострадал он недавно в подкате в контакте с Итало. 
    • 4'
      Ираклий Квеквескири со своей половины забросил мяч на чужую Хызыру Аппаеву, которого быстро накрыли "шмели" без нарушения правил.
    • 3'
      "Факел" теперь правым флангом в атаку следует, производится прострел оттуда, и выносят мяч из своей штрафной екатеринбуржцы. Прогнозируется, что очень упорная борьба будет в матче.
    • 2'
      "Урал" пошёл вперёд и заработал аут на левом фланге, но не стал его быстро вбрасывать. Итало уступил это право Сильвие Бегичу. Тот метнул мяч в штрафную, где головой сыграл Сергей Божин.
    • 1'
      "Факел" играет в синей форме, а у "Урала" оранжево-чёрная расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 12'
      Ишков Илья получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 24.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:0 Урал

    Исход игры
    Факел
    47.3% (80)
    Ничья
    33.7% (57)
    Урал
    18.9% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.83% (32)
    Меньше
    72.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    64.35% (74)
    Нет
    35.65% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.9% (42)
    2:1 Факел
    13.6% (23)
    1:0 Факел
    13% (22)
    0:0 Ничья
    5.3% (9)
    1:2 Урал
    3.6% (6)
    0:1 Урал
    3.6% (6)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
    2:0 Факел
    1.2% (2)
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