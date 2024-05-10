  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Факел
 
Позже
Урал
Прогнозы 60
Факел 45% (27)
X 38.3% (23)
Урал 16.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Урал
3.00
Реклама, zenit.win
3.20
Реклама, betcity.ru
3.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Факел
Урал

История личных встреч

Факел
Урал

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.2

Тотал матчей

0.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
450

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 8 (4) 0.3
Якимов Вячеслав 4 0.15
Максимов Максим 2 (1) 0.07
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.22
Егорычев Андрей 5 0.19
Бикфалви Эрик 3 0.11
Ионов Алексей 3 0.11
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.11
Бегич Сильвие 3 0.11
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Итало 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 6 0
Якимов Вячеслав 5 0
Беленов Александр 3 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Черов Василий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Акбашев Роман 1 0
Мендель Андрей 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 10 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Ишков Илья 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Урал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Факел
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

6
14
Факел
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Урал
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
5
50%
2
18%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
4
40%
5
26%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
2
20%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
6
35%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
4
21%
5
24%
76-90

Забито

20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
8
40%
8
29%
76-90

Пропущено

29
40
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
2
7%
5
13%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
17%
8
20%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
6
21%
8
20%
61-75
8
28%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0
Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1
Урал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2
Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1

Результаты матчей

Факел
Урал

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:0
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Факел
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
5
3
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
6
3
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
16
11
6
21
1.5
9
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 15 6 6 45 - 24 51
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 27 11 11 5 45 - 37 44
5.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
6.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
7.
Ростов
 Заявка 27 11 7 9 39 - 40 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 9 12 6 47 - 38 39
9.
Рубин
 Заявка 27 10 8 9 26 - 33 38
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Факел
 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 10
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 2 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 60
    Факел 45% (27)
    X 38.3% (23)
    Урал 16.7% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Урал
    3.00
    Реклама, zenit.win
    3.20
    Реклама, betcity.ru
    3.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Факел - Урал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Урал

    Исход игры
    Факел
    45.9% (28)
    Ничья
    37.7% (23)
    Урал
    16.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (15)
    Меньше
    70% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (18)
    2:1 Факел
    16.4% (10)
    1:0 Факел
    13.1% (8)
    1:2 Урал
    8.2% (5)
    0:0 Ничья
    4.9% (3)
    0:1 Урал
    4.9% (3)
    2:0 Факел
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Факел
    Урал
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный