Тур: 28. Стадион: Фишт.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Заика КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
История личных встреч
Сочи
Пари НН
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.2
Среднее время на гол
135
450
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.13
0.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
240
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|5
|0.19
|Сауль Гуарирапа
|4
|0.15
|Джорджевич Лука
|2
|0.07
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.07
|Бурмистров Никита
|2
|0.07
|Дркушич Ваня
|2
|0.07
|Кравцов Кирилл
|2
|0.07
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.07
|Силвейра Мигел
|1
|0.04
|Юкич Александар
|1
|0.04
|Юсупов Артур
|1
|0.04
|Медведев Юрий II
|1
|0.04
|Аттият-Аллах Яхья
|1
|0.04
|Алвес Марсело
|1
|0.04
|Сааведра Игнасио
|1
|0.04
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Кордова Серхио
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (4)
|0.26
|Севикян Эдгар
|4
|0.15
|Боселли Хуан
|2
|0.07
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.07
|Кутателадзе Николоз
|2
|0.07
|Сулейманов Тимур
|2
|0.07
|Гоцук Кирилл
|1
|0.04
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Кордова Серхио
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|3
|0
|Сааведра Игнасио
|3
|0
|Заболотный Николай
|2
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Юрганов Игорь
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Сауль Гуарирапа
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Силвейра Мигел
|1
|0
|Роберт Морено
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоцук Кирилл
|5
|2
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Каккоев Никита
|6
|0
|Майга Мамаду
|6
|0
|Трошечкин Александр
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Боженов Кирилл
|1
|1
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Илич Саша
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Пари НН
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Сочи
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Пари НН
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
8
14
Сочи
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Пари НН
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
1
6%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
4
67%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
5
31%
5
23%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
3
23%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
38%
5
24%
76-90
Пропущено
25
14
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
3
12%
1
7%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
8
32%
2
14%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
8
32%
5
36%
76-90
Забито
30
27
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
4
13%
4
15%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
4
13%
10
37%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
10
33%
6
22%
76-90
Пропущено
41
36
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
4
10%
4
11%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
13
32%
7
19%
31-45
8
20%
4
11%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
10
24%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2
Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4
Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0
Результаты матчей
Сочи
Пари НН
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 26%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сочи
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
58
68
211
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
58
410
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
1611
918
720
324
225
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 37
|53
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|3.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 27
|50
|4.
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|47 - 37
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 31
|46
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|29 - 34
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 38
|29
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 38
|29
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 41
|29
|14.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|20 - 29
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 37
|26
|16.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи - Пари НН
Исход игры
Сочи
64% (80)
Ничья
27.2% (34)
Пари НН
8.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
2:1 Сочи
29.6% (37)
1:0 Сочи
24% (30)
1:1 Ничья
20.8% (26)
2:0 Сочи
4.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (4)
1:2 Пари НН
3.2% (4)
3:1 Сочи
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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