  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 48
Сочи 64.6% (31)
X 27.1% (13)
Пари НН 8.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Пари НН
3.40
Реклама, zenit.win
3.50
Реклама, betcity.ru
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сочи
Пари НН

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.2

Среднее время на гол

135
450

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
240

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.19
Сауль Гуарирапа 4 0.15
Джорджевич Лука 2 0.07
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.07
Бурмистров Никита 2 0.07
Дркушич Ваня 2 0.07
Кравцов Кирилл 2 0.07
Игнатьев Иван 2 (1) 0.07
Силвейра Мигел 1 0.04
Юкич Александар 1 0.04
Юсупов Артур 1 0.04
Медведев Юрий II 1 0.04
Аттият-Аллах Яхья 1 0.04
Алвес Марсело 1 0.04
Сааведра Игнасио 1 0.04
Маргасов Тимофей 0 0
Кордова Серхио 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (4) 0.26
Севикян Эдгар 4 0.15
Боселли Хуан 2 0.07
Трошечкин Александр 2 0.07
Зе Турбо Жозе 2 0.07
Кутателадзе Николоз 2 0.07
Сулейманов Тимур 2 0.07
Гоцук Кирилл 1 0.04
Каккоев Никита 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Заика Кирилл 5 0
Кравцов Кирилл 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Кордова Серхио 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Сааведра Игнасио 3 0
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Сауль Гуарирапа 2 0
Батырев Амир 2 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Силвейра Мигел 1 0
Роберт Морено 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоцук Кирилл 5 2
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Каккоев Никита 6 0
Майга Мамаду 6 0
Трошечкин Александр 5 0
Калинский Николай 4 0
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стаматов Матео 3 0
Боженов Кирилл 1 1
Стоцкий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Илич Саша 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Пари НН
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5
Сочи
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Пари НН
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

8
14
Сочи
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Пари НН
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
1
6%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
4
67%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
5
31%
5
23%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
3
23%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
38%
5
24%
76-90

Пропущено

25
14
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
3
12%
1
7%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
8
32%
2
14%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
8
32%
5
36%
76-90

Забито

30
27
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
4
13%
4
15%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
4
13%
10
37%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
10
33%
6
22%
76-90

Пропущено

41
36
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
4
10%
4
11%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
13
32%
7
19%
31-45
8
20%
4
11%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
10
24%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2
Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4
Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0

Результаты матчей

Сочи
Пари НН

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 26%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сочи
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
6
8
2
11
2.5
2
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
5
8
4
10
1.5
1
12
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
16
11
9
18
1.5
7
20
3
24
2.5
2
25
2
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 15 6 6 45 - 24 51
2.
Краснодар
 Заявка 27 14 8 5 41 - 26 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 27 14 8 5 46 - 35 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 27 11 11 5 45 - 37 44
5.
Спартак Москва
 Заявка 27 12 7 8 37 - 31 43
6.
Крылья Советов
 Заявка 27 11 7 9 44 - 37 40
7.
Ростов
 Заявка 27 11 7 9 39 - 40 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 9 12 6 47 - 38 39
9.
Рубин
 Заявка 27 10 8 9 26 - 33 38
10.
Ахмат
 Заявка 27 9 5 13 30 - 38 32
11.
Пари НН
 Заявка 27 8 5 14 25 - 38 29
12.
Оренбург
 Заявка 27 7 8 12 31 - 36 29
13.
Урал
 Заявка 27 7 7 13 27 - 41 28
14.
Факел
 Заявка 27 6 10 11 20 - 29 28
15.
Балтика
 Заявка 27 7 5 15 29 - 34 26
16.
Сочи
 Заявка 27 4 8 15 28 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
3.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
5.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
11.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
14.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
15.
Факел
 Заявка 13 3 6 4 10 - 10 15
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
7.
Ахмат
 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
8.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
16.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 14 (7)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 10
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Сочи 64.6% (31)
    X 27.1% (13)
    Пари НН 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Пари НН
    3.40
    Реклама, zenit.win
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сочи - Пари НН онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи - Пари НН

    Исход игры
    Сочи
    65.3% (32)
    Ничья
    26.5% (13)
    Пари НН
    8.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (22)
    Меньше
    54.17% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    32.7% (16)
    1:0 Сочи
    22.4% (11)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    1:2 Пари НН
    8.2% (4)
    0:0 Ничья
    6.1% (3)
    3:1 Сочи
    4.1% (2)
    2:0 Сочи
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сочи
    Пари НН
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный