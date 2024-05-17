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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 6353 Главный судья: Марциняк Шимон
Сталь Мелец
0:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
82' Желтая карточка
Шкурин Илья
90' Желтая карточка
Лонкар Даниель
90'+6
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
86
Стржалек
Игорь
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
68
Лонкар
Даниель
61
Смолиньски
Кацпер
8
Ульвестад
Фредрик
15
Вендрыховски
Марцел
73
Пшиборек
Адриан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Сталь Мелец
3-4-3
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Погонь Щецин

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:3
Э
4:2
Э
4:2
Э
0:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
2:0
К
2:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

37
80

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 15 0.45
Доманьски Мацей 3 0.09
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.09
Матрас Матеуш 3 0.09
Koki Hinokio 3 0.09
Lukasz Gerstenstein 2 0.06
Гийомье Мэтью 2 0.06
Мерилуото Кай 2 0.06
Эсселинк Берт 2 0.06
Piotr Wlazlo 1 0.03
Тромбка Михал 1 0.03
Яунземс Алвис 1 0.03
Krzysztof Wolkowicz 1 0.03
Вольштыньски Лукаш 1 0.03
Стржалек Игорь 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 13 (5) 0.39
Кулурис Эфтимос 12 0.36
Горгон Александр 8 0.24
Ульвестад Фредрик 6 0.18
Бичахчян Ваан 5 0.15
Форнальчик Мариуш 2 0.06
Пшиборек Адриан 1 0.03
Захович Лука 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Кутрис Леонардо 1 0.03
Леонардо Родригес 1 0.03
Лонкар Даниель 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Patryk Paryzek 1 0.03
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Пиньот Максимилиан 6 1
Piotr Wlazlo 7 0
Эсселинк Берт 4 1
Гетингер Крыстян 5 0
Шкурин Илья 4 0
Koki Hinokio 4 0
Матрас Матеуш 3 0
Krzysztof Wolkowicz 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Георге Ион 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 7 0
Кужава Рафал 6 0
Бичахчян Ваан 6 0
Ульвестад Фредрик 4 1
Кутрис Леонардо 4 1
Вальквист Линус 5 0
Гамбоа Жоау 4 0
Малец Мариуш 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Пшиборек Адриан 3 0
Цех Бенедикт 2 0
Захович Лука 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Лонкар Даниель 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
6
Сталь Мелец
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Погонь Щецин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

11
27
Сталь Мелец
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (12)
52% (17)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Погонь Щецин
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

28
18

Упущенные победы

16
33

Голы по времени матча

Забито

25
23
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
8%
2
9%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
7
28%
4
17%
31-45
6
24%
6
26%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
3
12%
3
13%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Забито

16
32
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
6%
2
6%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
4
25%
6
19%
31-45
2
13%
9
28%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
38%
5
16%
76-90

Пропущено

27
27
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
1
4%
7
26%
1-15
6
22%
5
19%
16-30
5
19%
2
7%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
8
30%
30%
2
7%
61-75
3
11%
8
30%
30%
76-90

Забито

41
55
21 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
3
7%
4
7%
1-15
7
17%
7
13%
16-30
11
27%
10
18%
31-45
8
20%
15
27%
46-60
3
7%
11
20%
61-75
9
22%
8
15%
76-90

Пропущено

44
41
19 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
3
7%
9
22%
1-15
11
25%
8
20%
16-30
5
11%
5
12%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
13
30%
30%
3
7%
61-75
7
16%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2
Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
Погонь Щецин

Точный счет

0:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
1
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
10
6
4
13
2.5
7
9
1
16
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
6
4
12
1.5
7
10
2
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
23
10
13
20
1.5
17
16
6
27
2.5
10
23
1
32
3.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 32 17 8 7 73 - 44 59
2.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
3.
Легия
 32 14 11 7 48 - 38 53
4.
Гурник Забже
 0:0 33 15 8 10 44 - 39 53
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Лех
 32 14 10 8 45 - 38 52
7.
Погонь Щецин
 33 15 7 11 58 - 38 52
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Сталь Мелец
 33 11 10 12 40 - 45 43
10.
Видзев Лодзь
 32 12 6 14 41 - 44 42
11.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
12.
Радомяк Радом
 32 10 8 14 40 - 53 38
13.
Варта Познань
 32 9 10 13 33 - 39 37
14.
Пуща Неполомице
 0:0 33 8 13 12 37 - 48 37
15.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
16.
Корона Кельце
 32 6 14 12 36 - 43 32
17.
Рух Хожув
 32 5 14 13 38 - 53 29
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Гурник Забже
 0:0 17 9 5 3 22 - 13 32
4.
Лех
 16 9 4 3 28 - 14 31
5.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 16 9 0 7 20 - 20 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 0:0 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 16 7 5 4 24 - 22 26
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 0:0 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
8.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
9.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
10.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 16 2 7 7 19 - 31 13
16.
Пуща Неполомице
 0:0 17 2 5 10 15 - 28 11
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин онлайн

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