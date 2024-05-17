Тур: 33. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 6353 Главный судья: Марциняк Шимон
0:0
Конец матча
Ход матча
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 Alex Cetnar
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
История личных встреч
Сталь Мелец
Погонь Щецин
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|15
|0.45
|Доманьски Мацей
|3
|0.09
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.09
|Матрас Матеуш
|3
|0.09
|Koki Hinokio
|3
|0.09
|Lukasz Gerstenstein
|2
|0.06
|Гийомье Мэтью
|2
|0.06
|Мерилуото Кай
|2
|0.06
|Эсселинк Берт
|2
|0.06
|Piotr Wlazlo
|1
|0.03
|Тромбка Михал
|1
|0.03
|Яунземс Алвис
|1
|0.03
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.03
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|13 (5)
|0.39
|Кулурис Эфтимос
|12
|0.36
|Горгон Александр
|8
|0.24
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.18
|Бичахчян Ваан
|5
|0.15
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Пшиборек Адриан
|1
|0.03
|Захович Лука
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Кутрис Леонардо
|1
|0.03
|Леонардо Родригес
|1
|0.03
|Лонкар Даниель
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Patryk Paryzek
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Пиньот Максимилиан
|6
|1
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Эсселинк Берт
|4
|1
|Гетингер Крыстян
|5
|0
|Шкурин Илья
|4
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|7
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Ульвестад Фредрик
|4
|1
|Кутрис Леонардо
|4
|1
|Вальквист Линус
|5
|0
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Малец Мариуш
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Лонкар Даниель
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
6
Сталь Мелец
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Погонь Щецин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
11
27
Сталь Мелец
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (12)
52% (17)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Погонь Щецин
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
28
18
Упущенные победы
16
33
Голы по времени матча
Забито
25
23
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
8%
2
9%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
7
28%
4
17%
31-45
6
24%
6
26%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
3
12%
3
13%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Забито
16
32
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
6%
2
6%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
4
25%
6
19%
31-45
2
13%
9
28%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
38%
5
16%
76-90
Пропущено
27
27
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
1
4%
7
26%
1-15
6
22%
5
19%
16-30
5
19%
2
7%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
8
30%
30%
2
7%
61-75
3
11%
8
30%
30%
76-90
Забито
41
55
21 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
3
7%
4
7%
1-15
7
17%
7
13%
16-30
11
27%
10
18%
31-45
8
20%
15
27%
46-60
3
7%
11
20%
61-75
9
22%
8
15%
76-90
Пропущено
44
41
19 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
3
7%
9
22%
1-15
11
25%
8
20%
16-30
5
11%
5
12%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
13
30%
30%
3
7%
61-75
7
16%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2
Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Погонь Щецин
Точный счет
0:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
1
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
98
106
413
79
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
116
412
710
214
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2310
1320
1716
627
1023
132
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|17
|8
|7
|73 - 44
|59
|2.
|32
|16
|9
|7
|46 - 30
|57
|3.
|32
|14
|11
|7
|48 - 38
|53
|4.
|0:0
|33
|15
|8
|10
|44 - 39
|53
|5.
|32
|14
|10
|8
|53 - 35
|52
|6.
|32
|14
|10
|8
|45 - 38
|52
|7.
|33
|15
|7
|11
|58 - 38
|52
|8.
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|9.
|33
|11
|10
|12
|40 - 45
|43
|10.
|32
|12
|6
|14
|41 - 44
|42
|11.
|32
|9
|15
|8
|37 - 33
|42
|12.
|32
|10
|8
|14
|40 - 53
|38
|13.
|32
|9
|10
|13
|33 - 39
|37
|14.
|0:0
|33
|8
|13
|12
|37 - 48
|37
|15.
|32
|7
|15
|10
|43 - 44
|36
|16.
|32
|6
|14
|12
|36 - 43
|32
|17.
|32
|5
|14
|13
|38 - 53
|29
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|43 - 16
|36
|2.
|16
|10
|5
|1
|32 - 9
|35
|3.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|22 - 13
|32
|4.
|16
|9
|4
|3
|28 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|6.
|16
|8
|4
|4
|25 - 14
|28
|7.
|16
|9
|0
|7
|20 - 20
|27
|8.
|16
|7
|6
|3
|24 - 14
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|0:0
|16
|6
|8
|2
|22 - 20
|26
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|16
|7
|5
|4
|24 - 22
|26
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|6
|3
|7
|23 - 30
|21
|8.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|9.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|10.
|16
|4
|5
|7
|16 - 22
|17
|11.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|16
|3
|4
|9
|15 - 28
|13
|15.
|16
|2
|7
|7
|19 - 31
|13
|16.
|0:0
|17
|2
|5
|10
|15 - 28
|11
|17.
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11