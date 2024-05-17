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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 19552 Главный судья: Karol Arys
Гурник Забже
1:1
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
19' Красная карточка
Пачеко Даниэль
1:0
36' Гол
Капралик Адриан
1:1
73' Гол
Бартош Якуб
83' Красная карточка
Хавьер Тиаго
83' Желтая карточка
Янжа Эрик
85' Желтая карточка
Maciej Firlej
87' Желтая карточка
Майчрзак Джордан
87' Желтая карточка
Ли Чжин-Хен
90'+20
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Триантафиллопулос
Константинос
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
9
Мусёлик
Себастьян
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
4
Tomasz
Wojcinowicz
27
Lukasz
Solowiej
21
Кой
Михал
16
Вальски
Михал
14
Jacub
Serafin
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
70
Хайда
Войцех
3
Якуба
Роман
96
Maciej
Firlej
Гурник Забже
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Пуща Неполомице

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 7 0.21
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.21
Эннали Лоуренс 5 (1) 0.15
Мусёлик Себастьян 4 0.12
Чиж Шимон 4 0.12
Подольски Лукас 3 0.09
Kamil Lukoszek 3 0.09
Расак Дамиан 2 0.06
Яницки Рафал 2 0.06
Пачеко Даниэль 1 0.03
Нашименту Филипе 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Кравчик Пётр 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Сиплак Михал 1 0.03
Щесняк Криспин 1 0.03
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 7 (5) 0.21
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.18
Семашко Артур 5 0.15
Запольник Камиль 4 (1) 0.12
Якуба Роман 4 0.12
Холевяк Матеуш 3 0.09
Вальски Михал 2 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.03
Кой Михал 1 0.03
Кидрич Рок 1 0.03
Хайда Войцех 1 0.03
Бартош Якуб 1 0.03
Bartlomiej Poczobut 1 0.03
Майчрзак Джордан 1 0.03
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 7 1
Яницки Рафал 6 1
Пачеко Даниэль 5 1
Янжа Эрик 5 1
Дадок Роберт 4 1
Секулич Борис 5 0
Эннали Лоуренс 3 1
Йокота Дайсуке 4 0
Kamil Lukoszek 2 1
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Расак Дамиан 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 11 1
Jacub Serafin 8 0
Запольник Камиль 7 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Хайда Войцех 6 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Семашко Артур 4 0
Hubert Tomalski 4 0
Майчрзак Джордан 4 0
Ревенко Иоан-Кэлин 2 1
Кой Михал 3 0
Bartlomiej Poczobut 3 0
Зых Оливер 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Вальски Михал 2 0
Хавьер Тиаго 0 1
Lukasz Solowiej 1 0
Ли Чжин-Хен 1 0
Кидрич Рок 1 0
Maciej Firlej 1 0
Tomasz Wojcinowicz 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Пуща Неполомице
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
13
Гурник Забже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Пуща Неполомице
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

17
22
Гурник Забже
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
Пуща Неполомице
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

21
35

Голы по времени матча

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
9%
3
19%
1-15
5
23%
4
25%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
23%
4
25%
76-90

Пропущено

15
29
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
6
40%
1
3%
61-75
5
33%
10
34%
76-90

Забито

23
23
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 13
18 Не забивали 18
3
13%
3
13%
1-15
1
4%
6
26%
16-30
7
30%
3
13%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
4
17%
6
26%
61-75
6
26%
2
9%
76-90

Пропущено

25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
6
24%
7
37%
76-90

Забито

45
39
22 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
5
11%
6
15%
1-15
6
13%
10
26%
16-30
11
24%
4
10%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
7
16%
9
23%
61-75
11
24%
6
15%
76-90

Пропущено

40
48
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 25
4
10%
3
6%
1-15
3
8%
5
10%
16-30
8
20%
11
23%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
10
25%
4
8%
61-75
11
28%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1
Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1
Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0

Результаты матчей

Гурник Забже
Пуща Неполомице

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
1
6
11
1.5
6
10
3
14
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
4
12
1.5
4
13
2
14
2.5
1
16
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
26
7
10
23
1.5
10
23
5
28
2.5
2
31
2
31
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 32 17 8 7 73 - 44 59
2.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
3.
Легия
 32 14 11 7 48 - 38 53
4.
Гурник Забже
 33 15 8 10 45 - 40 53
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Лех
 32 14 10 8 45 - 38 52
7.
Погонь Щецин
 33 15 7 11 58 - 38 52
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Сталь Мелец
 33 11 10 12 40 - 45 43
10.
Видзев Лодзь
 32 12 6 14 41 - 44 42
11.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
12.
Радомяк Радом
 32 10 8 14 40 - 53 38
13.
Варта Познань
 32 9 10 13 33 - 39 37
14.
Пуща Неполомице
 33 8 13 12 38 - 49 37
15.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
16.
Корона Кельце
 32 6 14 12 36 - 43 32
17.
Рух Хожув
 32 5 14 13 38 - 53 29
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 16 9 4 3 28 - 14 31
5.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 16 9 0 7 20 - 20 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 16 7 5 4 24 - 22 26
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
8.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
9.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
10.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 16 2 7 7 19 - 31 13
16.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Подольски Лукас сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Капралик Адриан бьет в цель!
    • 19'
      УДАЛЕНИЕ! - Пачеко Даниэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 1:1 Пуща Неполомице онлайн

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