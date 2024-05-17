Тур: 33. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 19552 Главный судья: Karol Arys
1:1
Конец матча
0'
19' Красная карточкаПачеко Даниэль
1:0
36' ГолКапралик Адриан
1:1
73' ГолБартош Якуб
83' Красная карточкаХавьер Тиаго
83' Желтая карточкаЯнжа Эрик
85' Желтая карточкаMaciej Firlej
87' Желтая карточкаМайчрзак Джордан
87' Желтая карточкаЛи Чжин-Хен
90'+20
Ход матча
19'
36'
73'
1:1
83'
83'
85'
87'
87'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Jakub Stec
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Гурник Забже
Пуща Неполомице
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|7
|0.21
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.21
|Эннали Лоуренс
|5 (1)
|0.15
|Мусёлик Себастьян
|4
|0.12
|Чиж Шимон
|4
|0.12
|Подольски Лукас
|3
|0.09
|Kamil Lukoszek
|3
|0.09
|Расак Дамиан
|2
|0.06
|Яницки Рафал
|2
|0.06
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Нашименту Филипе
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|Щесняк Криспин
|1
|0.03
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|7 (5)
|0.21
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.18
|Семашко Артур
|5
|0.15
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.12
|Якуба Роман
|4
|0.12
|Холевяк Матеуш
|3
|0.09
|Вальски Михал
|2
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.03
|Кой Михал
|1
|0.03
|Кидрич Рок
|1
|0.03
|Хайда Войцех
|1
|0.03
|Бартош Якуб
|1
|0.03
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.03
|Майчрзак Джордан
|1
|0.03
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|7
|1
|Яницки Рафал
|6
|1
|Пачеко Даниэль
|5
|1
|Янжа Эрик
|5
|1
|Дадок Роберт
|4
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Эннали Лоуренс
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Kamil Lukoszek
|2
|1
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|11
|1
|Jacub Serafin
|8
|0
|Запольник Камиль
|7
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Хайда Войцех
|6
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Семашко Артур
|4
|0
|Hubert Tomalski
|4
|0
|Майчрзак Джордан
|4
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|2
|1
|Кой Михал
|3
|0
|Bartlomiej Poczobut
|3
|0
|Зых Оливер
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Вальски Михал
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|0
|1
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Ли Чжин-Хен
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Maciej Firlej
|1
|0
|Tomasz Wojcinowicz
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Пуща Неполомице
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
13
Гурник Забже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Пуща Неполомице
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
17
22
Гурник Забже
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
Пуща Неполомице
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
21
35
Голы по времени матча
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
9%
3
19%
1-15
5
23%
4
25%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
23%
4
25%
76-90
Пропущено
15
29
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
6
40%
1
3%
61-75
5
33%
10
34%
76-90
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 13
18 Не забивали 18
3
13%
3
13%
1-15
1
4%
6
26%
16-30
7
30%
3
13%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
4
17%
6
26%
61-75
6
26%
2
9%
76-90
Пропущено
25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
6
24%
7
37%
76-90
Забито
45
39
22 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
5
11%
6
15%
1-15
6
13%
10
26%
16-30
11
24%
4
10%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
7
16%
9
23%
61-75
11
24%
6
15%
76-90
Пропущено
40
48
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 25
4
10%
3
6%
1-15
3
8%
5
10%
16-30
8
20%
11
23%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
10
25%
4
8%
61-75
11
28%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1
Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1
Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Пуща Неполомице
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
151
611
610
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
116
412
413
214
116
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
267
1023
1023
528
231
231
132
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11