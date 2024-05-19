Поднялся Михайлов после паузы, показал полузащитник "Оренбурга", что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

Егорычев в борьбе за мяч на половине поля соперника опасно сыграл против Переса, Сергей Чебан решил обойтись без жёлтой карточки.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Горбани!!! Марин при развитии атаки по правому флангу удачно отыгрался с Адамовым, а затем Джимми от лицевой линии поля выполнил прострел в центр вратарской, Горбани остался без опеки и в касание отправил мяч в сетку.

Каштанов в борьбе за верховой мяч на левом углу штрафной площади "Оренбурга" нарушил правила против Адамова.

Против Ишкова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Урала" максимально быстро разыграли стандарт.

Мишкич с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Перес головой выбил мяч на правый угол штрафной, а затем Башич головой выбил мяч в аут.

Воробьёв по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала".

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Урал" сейчас продолжить играть в более атакующий футбол, как это было перед перерывом, либо "Оренбург" уже начнёт играть более активно и будет стараться играть не только на контратаках, чтобы забить ещё как минимум один мяч.

Егорычев теперь уже сам в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Башича.

Кулаков с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники "Оренбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Михайлов получил повреждение в борьбе за мяч на половине поля "Урала", Аюпов сыграл в подкате и задел Ярослава по ногам, но Сергей Чебан нарушение правил не зафиксировал.

Две минуты добавил Сергей Чебан к основному времени первого тайма.

Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев под давлением Михайлова головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Екатеринбурге ничья 1:1, которая никого не устраивает. "Оренбург" отлично начал матч и после быстрого гола старался действовать от соперника, однако, упрочить своё преимущество команда Давида Деограсии не смогла, а вот "Урал" всё же добавил перед перерывом и вполне заслуженно отыгрался.

Кулаков с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Горбани в борьбе с Эмерсоном головой выбил мяч на угловой.

Ишков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Оренбурга" без особого труда выбили мяч в аут.

Аюпов по центру протолкнул мяч к центру штрафной площади от радиуса штрафной, Бегич пробил по воротам, мяч попал в защитника "Оренбурга" и отскочил на правый угол штрафной, Ишков подкараулил отскок и пробил по воротам, Сысуев хорошо сложился и спас свою команду.

Заканчивается постепенно первый тайм, для "Оренбурга" сейчас конечно же самое главное не пропустить до перерыва.

Ишков и Кулаков убежали по правому флангу, Денис с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Михайлов успел вернуться назад и разрядил обстановку у своих ворот.

Марин после рывка по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, Горбани решил сложиться и головой пробить в правый угол ворот, что довольно странно, в итоге у Мохаммада получилась скидка в руки Помазуну.

Сысуев под давлением Каштанова от линии штрафной площади спокойно выбил мяч в центр поля, пока что форвард "Урала" сегодня зачастую недорабатывает.

Каштанов совершил рывок вперёд по левому флангу, Перес накрыл Алексея и выбил мяч в аут.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Бегич!!! "Урал" заработал угловой, который позволил отыграться. Мишкич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Каштанов хорошо выпрыгнул и головой сбросил мяч к правой штанге на Бегича, а Сильвие уже без помех внёс мяч в ворота.

34' Гогличидзе теперь уже на правом фланге нарушил правила против Ишкова. Вновь "Урал" быстро разыграл стандарт.

33' Воробьёв в центре поля нарушил правила против Ишкова. "Урал" быстро разыграл стандарт.

32' Марин с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу во вратарскую, Помазун кулаков выбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за игроками "Урала".

31' Марин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмерсон неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

30' Мансилья совершил рывок вперёд по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Помазун в прыжке перевёл мяч на угловой.

29' Мишкич со стандарта выполнил передачу на ход Кулакову по правому флангу, Денис выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Оренбурга" уверенно отвели угрозу от своих владений.

28' Мансилья на своей половине поля нарушил правила против Ишкова. "Урал" заработал более-менее неплохой стандарт.

27' Мишкич с правого фланга выполнил слабую подачу к ближнему углу штрафной площади, игроки "Оренбурга" спокойно перехватили мяч.

26' Сысуев с левого угла штрафной площади неудачно выбил мяч на ход Гогличидзе и в итоге отправил мяч в аут.

25' Кулаков в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Мансильи. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

24' Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу, но в итоге под давлением Адамова Игорь упустил мяч за лицевую линию поля.

23' Марин совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Итало сыграл неудачно и головой срезал мяч к левой штанге, Помазун сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый угол штрафной, где уже защитники "Урала" вывели мяч подальше от своих ворот.

22' Мишкич с правой половины поля выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Адамов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

21' Аюпов и Каштанов попытались разогнать атаку по правому флангу, но Алексей сыграл довольно медленно в итоге заработал только аут.

20' Поднялись Мишкич и Михайлов после паузы, оба футболиста показали, что они готовы играть дальше.

19' Мишкич и Михайлов в борьбе за верховой мяч на половине поля "Оренбурга" неудачно столкнулись между собой головами, Сергей Чебан остановил игру и пригласил на поле врачей обеих команд.

18' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Оренбурга" на ход Каштанову, Сысуев вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

17' Марин после заброса ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем под давлением Кулакова Джимми пробил на исполнение в дальний угол ворот, Помазун хорошо сложился и намертво поймал мяч.

16' Разыграли корнер между собой Марин и Башич, далее Иван с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мансилья зацепился за мяч и сделал прострел к дальней штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось.

15' Гогличидзе в центре поля перехватил мяч у Ишкова, далее Лео убежал по левой половине поля к штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Эмерсона и ушёл на угловой.

14' Кулаков из аута вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Ишков и Бегич активно боролись за мяч, но в итоге Сергей Чебан показал, что будет удар от ворот.

13' Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Оренбурга", гости внимательно сыграли в обороне и выбил мяч в аут.

12' Мишкич в борьбе за мяч на половине поля соперника нарушил правила против Горбани.

11' Кулаков при развитии атаки по правому флангу выполнил пас чуть назад от углового флажка, Мишкич выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

10' Гогличидзе на правом фланге нарушил правила против Ишкова. "Урал" быстро разыграл стандарт.

9' "Оренбург" после забитого мяча не особо форсирует события на поле и старается в Екатеринбурге действовать от соперника.

8' Помазун со своей половины поля выполнил заброс на левую половину поля, Каштанов сделал скидку на Егорычева, Андрей при попытке убежать в штрафную площадь подыграл себе рукой.

7' Мишкич получил небольшое повреждение при выносе мяча в центре поля, после паузы Даниэль показал, что он готов играть дальше.

6' Из центра поля последовал заброс на ход Кулаков по правому флангу, Гогличидзе грамотно поставил корпус и позволил мячу уйти за лицевую линию поля.

5' Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Сысуев отбил мяч перед собой к линии вратарской, а затем Ишков под давлением соперника не смог сыграть на добивании. Следом уже боковой арбитр зафиксировал офсайд у Каштанова, который был во вратарской.

4' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Воробьёв!!! Из центра поля последовал заброс на ход Марину по правому флангу от Мансильи, Джимми догнал мяч у углового флажка и выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв удачно выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, Помазун в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду не смог.

3' Ишков с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, совсем немного не хватило Итало, чтобы головой пробить по воротам.

2' Каштанов зацепился за мяч на правом углу штрафной площади и под давлением соперника заработал угловой для своей команды.