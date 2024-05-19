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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Урал
1:2
Второй тайм: 55'
Оренбург

Ход матча

3'
0:1
Воробьёв Дмитрий
(Марин Джимми)
44'
Бегич Сильвие
(Каштанов Алексей)
1:1
50'
1:2
Горбани Мохаммад
(Марин Джимми)
Прогнозы 152
Урал 69.7% (106)
X 21.7% (33)
Оренбург 8.6% (13)
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1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
2
Бегич
Сильвие
4
Эмерсон
Иллой-Айет
16
Итало
8
Мишкич
Даниэль
55
Аюпов
Тимур
5
Егорычев
Андрей
97
Ишков
Илья
79
Каштанов
Алексей
21
Дмитриев
Игорь
99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
22
Перес
Матиас
4
Хотулёв
Данила
5
Гогличидзе
Лео
8
Башич
Иван
14
Михайлов
Ярослав
80
Марин
Джимми
66
Горбани
Мохаммад
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Урал
4-3-3
Оренбург
3-5-2

История личных встреч

Урал
Оренбург

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
70

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.21
Егорычев Андрей 5 0.17
Бегич Сильвие 4 0.14
Бикфалви Эрик 3 0.1
Ионов Алексей 3 0.1
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.1
Аюпов Тимур 1 0.03
Гильерме Шеттине 1 0.03
Ишков Илья 1 0.03
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Итало 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 8 0.28
Перес Матиас 6 (1) 0.21
Марин Джимми 3 0.1
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (1) 0.1
Обухов Владимир 3 0.1
Хотулёв Данила 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.03
Адамов Арсен 1 0.03
Оганесян Степан 1 0.03
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.03
Башич Иван 1 0.03
Томпсон Хорди 1 0.03
Куэро Джастин 1 (1) 0.03
Гогличидзе Лео 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Сидоров Максим 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 10 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Ишков Илья 3 0
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 13 0
Флорентин Сесар Габриэль 8 1
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Гойкович Ренато 5 0
Деограсия Давид 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Марин Джимми 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сидоров Максим 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Малых Андрей 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Урал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Оренбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
9
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Оренбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

8
18
Урал
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Оренбург
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
35%
5
45%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
19%
6
27%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
24%
8
36%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
4
36%
5
25%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
7
35%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Забито

28
31
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
3
11%
3
10%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
4
14%
1
3%
31-45
7
25%
7
23%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
8
29%
12
39%
76-90

Пропущено

40
38
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
5
13%
3
8%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
8
20%
9
24%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
8
20%
5
13%
61-75
10
25%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1
Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2
Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1

Результаты матчей

Урал
Оренбург

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Урал
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
20
8
9
19
1.5
7
21
2
26
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
3.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Оренбург
 2:1 Заявка 29 8 8 13 33 - 39 32
12.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
13.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
14.
Урал
 1:2 Заявка 29 7 8 14 28 - 43 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 2:1 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 1:2 Заявка 15 5 3 7 18 - 23 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 1:2 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 2:1 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Воробьёв по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала". 
  • 56'
    Мишкич с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Перес головой выбил мяч на правый угол штрафной, а затем Башич головой выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Против Ишкова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Урала" максимально быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Каштанов в борьбе за верховой мяч на левом углу штрафной площади "Оренбурга" нарушил правила против Адамова. 
  • Описание гола
    53'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Горбани!!! Марин при развитии атаки по правому флангу удачно отыгрался с Адамовым, а затем Джимми от лицевой линии поля выполнил прострел в центр вратарской, Горбани остался без опеки и в касание отправил мяч в сетку. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Егорычев в борьбе за мяч на половине поля соперника опасно сыграл против Переса, Сергей Чебан решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 51'
    Поднялся Михайлов после паузы, показал полузащитник "Оренбурга", что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
  • Судья
    50'
    Михайлов получил повреждение в борьбе за мяч на половине поля "Урала", Аюпов сыграл в подкате и задел Ярослава по ногам, но Сергей Чебан нарушение правил не зафиксировал. 
  • 49'
    Кулаков с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники "Оренбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Егорычев теперь уже сам в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Башича. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Башич в центре поля нарушил правила против Егорычева. Игроки "Урала" быстро разыграли стандарт. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Урал" сейчас продолжить играть в более атакующий футбол, как это было перед перерывом, либо "Оренбург" уже начнёт играть более активно и будет стараться играть не только на контратаках, чтобы забить ещё как минимум один мяч. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Екатеринбурге ничья 1:1, которая никого не устраивает. "Оренбург" отлично начал матч и после быстрого гола старался действовать от соперника, однако, упрочить своё преимущество команда Давида Деограсии не смогла, а вот "Урал" всё же добавил перед перерывом и вполне заслуженно отыгрался. 
  • 45'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев под давлением Михайлова головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Сергей Чебан к основному времени первого тайма. 
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    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Бегич!!! "Урал" заработал угловой, который позволил отыграться. Мишкич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Каштанов хорошо выпрыгнул и головой сбросил мяч к правой штанге на Бегича, а Сильвие уже без помех внёс мяч в ворота. 
    • 43'
      Каштанов совершил рывок вперёд по левому флангу, Перес накрыл Алексея и выбил мяч в аут. 
    • 42'
      Сысуев под давлением Каштанова от линии штрафной площади спокойно выбил мяч в центр поля, пока что форвард "Урала" сегодня зачастую недорабатывает. 
    • 41'
      Марин после рывка по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, Горбани решил сложиться и головой пробить в правый угол ворот, что довольно странно, в итоге у Мохаммада получилась скидка в руки Помазуну. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Мансилья в центре поля нарушил правила против Кулакова. Игроки "Урала" вновь быстро разыграли стандарт. 
    • 39'
      Ишков и Кулаков убежали по правому флангу, Денис с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Михайлов успел вернуться назад и разрядил обстановку у своих ворот. 
    • 38'
      Заканчивается постепенно первый тайм, для "Оренбурга" сейчас конечно же самое главное не пропустить до перерыва. 
    • Опасный момент
      37'
      Аюпов по центру протолкнул мяч к центру штрафной площади от радиуса штрафной, Бегич пробил по воротам, мяч попал в защитника "Оренбурга" и отскочил на правый угол штрафной, Ишков подкараулил отскок и пробил по воротам, Сысуев хорошо сложился и спас свою команду. 
    • Угловой
      36'
      Ишков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Оренбурга" без особого труда выбили мяч в аут. 
    • 35'
      Кулаков с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Горбани в борьбе с Эмерсоном головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Гогличидзе теперь уже на правом фланге нарушил правила против Ишкова. Вновь "Урал" быстро разыграл стандарт. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Воробьёв в центре поля нарушил правила против Ишкова. "Урал" быстро разыграл стандарт. 
    • 32'
      Марин с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу во вратарскую, Помазун кулаков выбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за игроками "Урала". 
    • Угловой
      31'
      Марин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмерсон неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      30'
      Мансилья совершил рывок вперёд по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Помазун в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 29'
      Мишкич со стандарта выполнил передачу на ход Кулакову по правому флангу, Денис выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Оренбурга" уверенно отвели угрозу от своих владений. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Мансилья на своей половине поля нарушил правила против Ишкова. "Урал" заработал более-менее неплохой стандарт. 
    • 27'
      Мишкич с правого фланга выполнил слабую подачу к ближнему углу штрафной площади, игроки "Оренбурга" спокойно перехватили мяч. 
    • 26'
      Сысуев с левого угла штрафной площади неудачно выбил мяч на ход Гогличидзе и в итоге отправил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Кулаков в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Мансильи. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 24'
      Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу, но в итоге под давлением Адамова Игорь упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 23'
      Марин совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Итало сыграл неудачно и головой срезал мяч к левой штанге, Помазун сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый угол штрафной, где уже защитники "Урала" вывели мяч подальше от своих ворот. 
    • 22'
      Мишкич с правой половины поля выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Адамов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 21'
      Аюпов и Каштанов попытались разогнать атаку по правому флангу, но Алексей сыграл довольно медленно в итоге заработал только аут. 
    • 20'
      Поднялись Мишкич и Михайлов после паузы, оба футболиста показали, что они готовы играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      19'
      Мишкич и Михайлов в борьбе за верховой мяч на половине поля "Оренбурга" неудачно столкнулись между собой головами, Сергей Чебан остановил игру и пригласил на поле врачей обеих команд. 
    • 18'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Оренбурга" на ход Каштанову, Сысуев вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 17'
      Марин после заброса ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем под давлением Кулакова Джимми пробил на исполнение в дальний угол ворот, Помазун хорошо сложился и намертво поймал мяч. 
    • Угловой
      16'
      Разыграли корнер между собой Марин и Башич, далее Иван с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мансилья зацепился за мяч и сделал прострел к дальней штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 15'
      Гогличидзе в центре поля перехватил мяч у Ишкова, далее Лео убежал по левой половине поля к штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Эмерсона и ушёл на угловой. 
    • 14'
      Кулаков из аута вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Ишков и Бегич активно боролись за мяч, но в итоге Сергей Чебан показал, что будет удар от ворот. 
    • 13'
      Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Оренбурга", гости внимательно сыграли в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Мишкич в борьбе за мяч на половине поля соперника нарушил правила против Горбани. 
    • Опасный момент
      11'
      Кулаков при развитии атаки по правому флангу выполнил пас чуть назад от углового флажка, Мишкич выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Гогличидзе на правом фланге нарушил правила против Ишкова. "Урал" быстро разыграл стандарт. 
    • 9'
      "Оренбург" после забитого мяча не особо форсирует события на поле и старается в Екатеринбурге действовать от соперника. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Помазун со своей половины поля выполнил заброс на левую половину поля, Каштанов сделал скидку на Егорычева, Андрей при попытке убежать в штрафную площадь подыграл себе рукой. 
    • Травма, повреждение
      7'
      Мишкич получил небольшое повреждение при выносе мяча в центре поля, после паузы Даниэль показал, что он готов играть дальше. 
    • 6'
      Из центра поля последовал заброс на ход Кулаков по правому флангу, Гогличидзе грамотно поставил корпус и позволил мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • Офсайд
      5'
      Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Сысуев отбил мяч перед собой к линии вратарской, а затем Ишков под давлением соперника не смог сыграть на добивании. Следом уже боковой арбитр зафиксировал офсайд у Каштанова, который был во вратарской. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Воробьёв!!!  Из центра поля последовал заброс на ход Марину по правому флангу от Мансильи, Джимми догнал мяч у углового флажка и выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв удачно выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, Помазун в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду не смог. 
    • Угловой
      3'
      Ишков с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, совсем немного не хватило Итало, чтобы головой пробить по воротам. 
    • 2'
      Каштанов зацепился за мяч на правом углу штрафной площади и под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Екатеринбурге за три очка. "Уралу" и "Оренбургу" победа позволит выдохнуть перед заключительным туром в чемпионате России, а вот ничья конечно же толком никого не устроит. 
    • Второй тайм
    • 50'
      Марин Джимми сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Горбани Мохаммад бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Алексей Каштанов сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Бегич Сильвие бьет в цель!
    • 3'
      Марин Джимми сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Воробьёв Дмитрий Дмитриевич бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 1:2 Оренбург

    Исход игры
    Урал
    69.7% (106)
    Ничья
    21.7% (33)
    Оренбург
    8.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (51)
    Меньше
    56.03% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    29.6% (45)
    1:0 Урал
    21.7% (33)
    1:1 Ничья
    17.1% (26)
    2:0 Урал
    2.6% (4)
    1:2 Оренбург
    2.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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    Урал
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