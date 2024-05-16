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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Урал
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 66
Урал 74.2% (49)
X 18.2% (12)
Оренбург 7.6% (5)
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Урал
Оренбург

История личных встреч

Урал
Оренбург

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
70

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.21
Егорычев Андрей 5 0.18
Бикфалви Эрик 3 0.11
Ионов Алексей 3 0.11
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.11
Бегич Сильвие 3 0.11
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Итало 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 7 0.25
Перес Матиас 6 (1) 0.21
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (1) 0.11
Марин Джимми 3 0.11
Обухов Владимир 3 0.11
Хотулёв Данила 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Оганесян Степан 1 0.04
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.04
Башич Иван 1 0.04
Томпсон Хорди 1 0.04
Куэро Джастин 1 (1) 0.04
Гогличидзе Лео 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Сидоров Максим 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 10 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Ишков Илья 3 0
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 13 0
Флорентин Сесар Габриэль 8 1
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Гойкович Ренато 5 0
Деограсия Давид 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Марин Джимми 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сидоров Максим 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Малых Андрей 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Урал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Оренбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
9
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Оренбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

8
18
Урал
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Оренбург
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
35%
5
45%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
19%
6
27%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
24%
8
36%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
4
36%
5
25%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
7
35%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Забито

28
31
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
3
11%
3
10%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
4
14%
1
3%
31-45
7
25%
7
23%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
8
29%
12
39%
76-90

Пропущено

40
38
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
5
13%
3
8%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
8
20%
9
24%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
8
20%
5
13%
61-75
10
25%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1
Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2
Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1

Результаты матчей

Урал
Оренбург

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Урал
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
20
8
9
19
1.5
7
21
2
26
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 28 15 8 5 49 - 37 53
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 28 12 11 5 47 - 37 47
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
9.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Факел
 Заявка 28 6 11 11 20 - 29 29
12.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
13.
Урал
 Заявка 28 7 8 13 27 - 41 29
14.
Оренбург
 Заявка 28 7 8 13 31 - 38 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 28 5 8 15 34 - 44 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 14 4 5 5 22 - 18 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 1 день 23 часа 46 минут.



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    • Прогнозы 66
    Урал 74.2% (49)
    X 18.2% (12)
    Оренбург 7.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Оренбург
    3.45
    3.80
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    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Оренбург

    Исход игры
    Урал
    74.2% (49)
    Ничья
    18.2% (12)
    Оренбург
    7.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (24)
    Меньше
    57.89% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (35)
    Нет
    38.6% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    34.8% (23)
    1:0 Урал
    27.3% (18)
    1:1 Ничья
    16.7% (11)
    2:0 Урал
    4.5% (3)
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