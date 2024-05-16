Тур: 29. Стадион: Екатеринбург Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Урал
Оренбург
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
70
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|6 (4)
|0.21
|Егорычев Андрей
|5
|0.18
|Бикфалви Эрик
|3
|0.11
|Ионов Алексей
|3
|0.11
|Мишкич Даниэль
|3 (1)
|0.11
|Бегич Сильвие
|3
|0.11
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|Гильерме Шеттине
|1
|0.04
|Ишков Илья
|1
|0.04
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
|Итало
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|7
|0.25
|Перес Матиас
|6 (1)
|0.21
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (1)
|0.11
|Марин Джимми
|3
|0.11
|Обухов Владимир
|3
|0.11
|Хотулёв Данила
|2
|0.07
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Оганесян Степан
|1
|0.04
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.04
|Башич Иван
|1
|0.04
|Томпсон Хорди
|1
|0.04
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.04
|Гогличидзе Лео
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Сидоров Максим
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|10
|0
|Кулаков Денис
|5
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Помазун Илья
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Егорычев Андрей
|2
|1
|Итало
|2
|1
|Ишков Илья
|3
|0
|Газинский Юрий
|1
|1
|Ионов Алексей
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Нейва Кристиан
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Дмитриев Игорь
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|13
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|8
|1
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|6
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Деограсия Давид
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Марин Джимми
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Урал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Оренбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
9
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Оренбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
8
18
Урал
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Оренбург
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
35%
5
45%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
19%
6
27%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
24%
8
36%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
4
36%
5
25%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
7
35%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Забито
28
31
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
3
11%
3
10%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
4
14%
1
3%
31-45
7
25%
7
23%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
8
29%
12
39%
76-90
Пропущено
40
38
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
5
13%
3
8%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
8
20%
9
24%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
8
20%
5
13%
61-75
10
25%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1
Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2
Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1
Результаты матчей
Урал
Оренбург
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Урал
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
68
59
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
208
919
721
226
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 37
|53
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|3.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 27
|50
|4.
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|47 - 37
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 31
|46
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|29 - 34
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|20 - 29
|29
|12.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|26 - 44
|29
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 41
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 38
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 37
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|34 - 44
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Оренбург
Исход игры
Урал
74.2% (49)
Ничья
18.2% (12)
Оренбург
7.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (24)
Меньше
57.89% (33)
Обе команды забьют
Да
61.4% (35)
Нет
38.6% (22)
Популярный счёт
2:1 Урал
34.8% (23)
1:0 Урал
27.3% (18)
1:1 Ничья
16.7% (11)
2:0 Урал
4.5% (3)
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