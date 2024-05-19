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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Краковия
2:0
Конец матча
Ракув
0'
2' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
1:0
37' Гол
Кялльман Беньямин
45' Желтая карточка
Раковитан Богдан
2:0
55' Гол
Ракочи Михал
72' Желтая карточка
Сварнас Стратос
82' Желтая карточка
Какабадзе Отар
90' Желтая карточка
Пестка Камил
90'+6
31
Грошшо
Лукаш
5
Гицэ
Вирджил
3
Сковгор
Андреас
15
Глик
Камил
19
Олафссон
Давид-Кристьян
10
Ракочи
Михал
88
Соколовски
Патрик
6
Атанасов
Яни
4
Ярошински
Павел
9
Кялльман
Беньямин
7
Patryk
Makuch
1
Ковачевич
Владан
15
Ковачевич
Аднан
25
Раковитан
Богдан
4
Сварнас
Стратос
21
Драчал
Давид
20
Салес
Жеан
Карлос
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
Краковия
4-4-2
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Краковия
Ракув

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
К
1:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
К
0:0
Э
1:3

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 9 0.27
Ракочи Михал 6 0.18
Patryk Makuch 5 0.15
Атанасов Яни 5 (1) 0.15
Karol Knap 4 (2) 0.12
Гицэ Вирджил 4 0.12
Ярошински Павел 3 0.09
Глик Камил 2 0.06
Какабадзе Отар 2 0.06
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Filip Kucharczyk 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 7 0.21
Новак Бартош 7 (2) 0.21
Кочергин Владислав 5 0.15
Папаниколау Яннис 5 0.15
Зволински Лукаш 5 (3) 0.15
Замора Джон 3 0.09
Драчал Давид 3 0.09
Киттель Сонни 3 0.09
Раковитан Богдан 3 0.09
Берггрен Густав 2 0.06
Салес Жеан Карлос 2 0.06
Цебуля Марчин 1 0.03
Плавшич Срджан 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Сварнас Стратос 1 0.03
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 9 0
Какабадзе Отар 6 1
Атанасов Яни 7 0
Ракочи Михал 7 0
Takuto Oshima 6 0
Гицэ Вирджил 5 0
Karol Knap 3 1
Ярошински Павел 4 0
Глик Камил 3 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Грошшо Лукаш 2 0
Хосконен Артту 2 0
Соколовски Патрик 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Папаниколау Яннис 6 1
Берггрен Густав 7 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Сварнас Стратос 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Црнац Анте 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Драчал Давид 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Родин Матай 1 0
Сореску Деян 1 0
Пестка Камил 1 0
Замора Джон 1 0
Барат Петер 1 0

Результаты матчей

Краковия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Ракув
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

15
12
Краковия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Ракув
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

13
30
Краковия
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Ракув
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
24% (8)
55% (18)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

28
42

Голы по времени матча

Забито

30
21
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
6
29%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
9
30%
7
33%
76-90

Пропущено

27
28
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
11%
5
18%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
3
11%
8
29%
61-75
9
33%
4
14%
76-90

Забито

16
30
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
4
25%
6
20%
1-15
5
31%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
3
19%
6
20%
61-75
1
6%
7
23%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
3
27%
76-90

Забито

46
51
21 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
8
17%
9
18%
1-15
9
20%
10
20%
16-30
4
9%
6
12%
31-45
8
17%
5
10%
46-60
7
15%
7
14%
61-75
10
22%
14
27%
76-90

Пропущено

43
39
21 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
5
12%
7
18%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
11
26%
5
13%
31-45
4
9%
4
10%
46-60
4
9%
10
26%
61-75
14
33%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1
Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0
Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1
Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4

Результаты матчей

Краковия
Ракув

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Краковия
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
1
10
7
1.5
9
7
3
14
2.5
5
11
3
14
3.5
2
14
2
15
4.5
1
15
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
3
3
13
1.5
4
13
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
29
4
13
20
1.5
13
20
4
29
2.5
6
27
3
30
3.5
3
30
2
31
4.5
2
31
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 33 17 9 7 74 - 45 60
2.
Шленск Вроцлав
 33 17 9 7 48 - 30 60
3.
Легия
 32 14 11 7 48 - 38 53
4.
Гурник Забже
 33 15 8 10 45 - 40 53
5.
Лех
 32 14 10 8 45 - 38 52
6.
Погонь Щецин
 33 15 7 11 58 - 38 52
7.
Ракув
 33 14 10 9 53 - 37 52
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Сталь Мелец
 33 11 10 12 40 - 45 43
10.
Пяст
 33 9 16 8 38 - 34 43
11.
Видзев Лодзь
 32 12 6 14 41 - 44 42
12.
Краковия
 33 8 15 10 45 - 44 39
13.
Радомяк Радом
 33 10 8 15 40 - 55 38
14.
Варта Познань
 32 9 10 13 33 - 39 37
15.
Пуща Неполомице
 33 8 13 12 38 - 49 37
16.
Корона Кельце
 33 7 14 12 38 - 43 35
17.
Рух Хожув
 33 5 14 14 38 - 55 29
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 16 9 4 3 28 - 14 31
5.
Шленск Вроцлав
 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
7.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
8.
Видзев Лодзь
 16 9 0 7 20 - 20 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
13.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 16 7 5 4 24 - 22 26
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
10.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
11.
Ракув
 17 4 5 8 21 - 28 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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