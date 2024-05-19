Тур: 33. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0'
2' Желтая карточкаОлафссон Давид-Кристьян
1:0
37' ГолКялльман Беньямин
45' Желтая карточкаРаковитан Богдан
2:0
55' ГолРакочи Михал
72' Желтая карточкаСварнас Стратос
82' Желтая карточкаКакабадзе Отар
90' Желтая карточкаПестка Камил
90'+6
Ход матча
37'
45'
55'
2:0
72'
82'
90'
31
Грошшо
Лукаш
15
Глик
Камил
10
Ракочи
Михал
21
Драчал
Давид
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Краковия
Ракув
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|9
|0.27
|Ракочи Михал
|6
|0.18
|Patryk Makuch
|5
|0.15
|Атанасов Яни
|5 (1)
|0.15
|Karol Knap
|4 (2)
|0.12
|Гицэ Вирджил
|4
|0.12
|Ярошински Павел
|3
|0.09
|Глик Камил
|2
|0.06
|Какабадзе Отар
|2
|0.06
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
|Filip Kucharczyk
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|7
|0.21
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.21
|Кочергин Владислав
|5
|0.15
|Папаниколау Яннис
|5
|0.15
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.15
|Замора Джон
|3
|0.09
|Драчал Давид
|3
|0.09
|Киттель Сонни
|3
|0.09
|Раковитан Богдан
|3
|0.09
|Берггрен Густав
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|Плавшич Срджан
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Сварнас Стратос
|1
|0.03
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|9
|0
|Какабадзе Отар
|6
|1
|Атанасов Яни
|7
|0
|Ракочи Михал
|7
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Гицэ Вирджил
|5
|0
|Karol Knap
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Глик Камил
|3
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Папаниколау Яннис
|6
|1
|Берггрен Густав
|7
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Сварнас Стратос
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Црнац Анте
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Ракув
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
15
12
Краковия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Ракув
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
13
30
Краковия
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Ракув
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
24% (8)
55% (18)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
28
42
Голы по времени матча
Забито
30
21
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
6
29%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
9
30%
7
33%
76-90
Пропущено
27
28
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
11%
5
18%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
3
11%
8
29%
61-75
9
33%
4
14%
76-90
Забито
16
30
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
4
25%
6
20%
1-15
5
31%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
3
19%
6
20%
61-75
1
6%
7
23%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
3
27%
76-90
Забито
46
51
21 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
8
17%
9
18%
1-15
9
20%
10
20%
16-30
4
9%
6
12%
31-45
8
17%
5
10%
46-60
7
15%
7
14%
61-75
10
22%
14
27%
76-90
Пропущено
43
39
21 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
5
12%
7
18%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
11
26%
5
13%
31-45
4
9%
4
10%
46-60
4
9%
10
26%
61-75
14
33%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1
Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0
Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1
Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4
Результаты матчей
Краковия
Ракув
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Краковия
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
151
107
97
314
511
314
214
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
143
313
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
294
1320
1320
429
627
330
330
231
231
132
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11