Также Манфред Угальде появился на поле в составе московского "Спартака" вместо Александра Соболева.

Марат Апшацев нанёс дальний удар по воротам "Спартака", в итоге это дело преобразовалось в угловой. Дмитрий Кабутов готовится исполнять стандарт с левого края.

К ближней штанге навесил Дмитрий Кабутов слева с корнера, а Алексей Грицаенко головой подбросил мяч над перекладиной.

Дардан Шабанаджай нарушает правила на фланге, где откровенно толкает в спину Романа Зобнина. Вскоре ещё Илья Рожков наступает на ногу сопернику и получает жёлтую карточку.

Егору Тесленко также достаётся предупреждение за игру локтем против Данила Хлусевича в борьбе за верховой мяч в середине поля.

Валентин Вада приложился по воротам "Спартака" с дальней дистанции, и после рикошета мяч пошёл в сторону левого угла, а Александр Максименко отвёл угрозу на угловой.

Дмитрий Кабутов подал по корнеру с левого фланга и с правого. Во втором случае долго выбивали мяч спартаковцы из своей штрафной, но без опасных моментов.

Даниил Хлусевич сейчас находился на грани гола в стиле забитых мячей Тео Бонгонды и Романа Зобнина. В правый угол с линии штрафной площади производился удар - угловой будет.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! КРИСТОФЕР МАРТИНС!!! Корнер у "Спартака" был на правом фланге, и вторым темпом отличились спартаковцы. Данил Пруцев сделал заброс в штрафную площадь с правого полуфланга, и Кристофер Мартинс переправил мяч головой в сетку.

Произошла двойная замена в составе "Рубина": появились в игре Дардан Шабанаджай и Март Апшацев вместо Мацея Рыбуса и Умарали Рахмоналиева.

Угловой у "Рубина" с правого фланге не привёл к опасному моменту. Казанская команда не хочет смиряться с сухим поражением и атакует.

Подача с игры с левого фланга производится у команды из столицы Татарстана, а Валентин Вада крайне неточный удар головой наносит и жалеет об этом.

Двойная замена в составе "Спартака". В частности, Павел Маслов выходит вместо Георгия Джикии, которого трибуны провожают громкими аплодисментами, и партнёры обнимают его.

Дмитрий Кабутов справа закидывал мяч к линии вратарской, Георгий Джикия выбил мяч из своей штрафной, а Илья Рожков прихватил Хесуса Медину.

Хесус Медина отличной проникающей передачей выводил Тео Бонгонду на свидание с Юрием Дюпиным, и вратарь "Рубина" выиграл эту дуэль у игрока атаки "Спартака".

"Рубин" не теряет надежд отыграться, не опускает руки команда Рашида Рахимова. Ну и правильно, чего нос вешать-то? Играть ещё приличное количество времени.

Кристофер Мартинс мелко фолит впереди на правом фланге против Алексея Грицаенко. На газоне оказывается защитник казанского "Рубина".

Александр Соболев на чужой половине поборолся за мяч с Алексеем Грицаенко. Мяч ушёл за боковую линию. Аут "Рубин" вбросит.

На своей половине поля нарушили правила спартаковцы. С двух сторон взяли Александра Зотова в коробочку Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

Дмитрий Кабутов подал со штрафного, Георгий Джикия и Игор Вуячич поборолись за верховой мяч, сфера ушла за лицевую линию. Углового "Спартака" не будет.

Александр Соболев обеспечил себе чистое владение и с правого полуфланга запустил проникающий пас вперёд к центру, а по факту подарил мяч сопернику.

Валентин Вада навесил с правого фланга, а Мацей Рыбус не попал головой в ворота с ближнего угла вратарской.

"Рубин" проводил атаку по центру, и увязли казанцы в оборонительных редутах "Спартака" внутри штрафной площадки команды хозяев.

Мацей Рыбус бежал вперёд по левому флангу и упал уже за пределы поля после подката со стороны Романа Зобнина. Нарушение правил не зафиксировано.

Александр Соболев с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади переместил мяч в руки Юрия Дюпина. Слабый удар был, но мяч подскочил над газоном перед голкипером.

Первый тайм

— Конец первого тайма. 2:0. "Спартак" показал классную реализацию и подошёл к перерыву с комфортным счётом. Впереди команды ожидает второй тайм.

45' Мирлинд Даку нарушил правила в атаке на правом полуфланге, где он после длинной передачи от партнёра подтолкнул Никиту Чернова.

45' Александр Максименко осуществил длинный вынос от своих ворот, а Александр Соболев не зацепился за мяч в противоборстве с Игором Вуячичем.

45' +2 минуты к первому тайму.

44' Медицинская помощь потребовалась Игору Вуячичу после предыдущего эпизода. Защитник "Рубина" вернулся затем на поле, нет вынужденной замены.

42' "Рубину" в 30-м туре принимать "Сочи", который уже напрямую вылетел в Первую лигу. А на поле в игре "Спартак" - "Рубин" сейчас пострадал Игор Вуячич после контакта с Кристофером Мартинсом.

41' "Спартаку" в последнем туре чемпионата России предстоит сыграть в Оренбурге против одноимённого клуба, борющегося за выживание в Премьер-лиге.

40' Мирлинд Даку сыграл в ноги Георгия Джикии вдали от ворот на правом фланге, если со стороны "Рубина" смотреть. Не сразу потом поднялся с газона спартаковский ветеран.

39' Александр Зотов из центра поля перевод за левую боковую линию отправил. Наиль Умяров тем временем присел на газон, но медицинская помощь ему не понадобилась.

38' А вот на противоположном фланге фол от спартаковцев. Даниил Хлусевич уронил Дмитрия Кабутова. Что заметно, прессинг не забывают включать "красно-белые" на половине соперника.

37' Алексис Дуарте пришёл на правый фланг чужой половины поля, чтобы оказать там давление на Мацея Рыбуса и нарушить таким образом правила.

36' Заброс последовал у "Спартака" на правый фланг в адрес Хесуса Медины, который не сумел обратить мяч в своё владение, поскольку вместо него это сделал Алексей Грицаенко.

35' Александр Зотов с правого фланга выкрутил навесную передачу в штрафную площадь "Спартака", где защитник хозяев головой скинул мяч в руки Александру Максименко.

34' Тео Бонгонда с левого фланга прострелил в чужую штрафную площадь, где не возникло опасного момента. Может, лучше каждый раз Тео самому бить по воротам?

33' Здорово сейчас получается игра у "Спартака". Понятно, что не без огрехов, и ничьи бывают с поражениями. Но что, если бы Абаскаля уволили раньше по ходу сезона?

32' Примерно треть первого тайма ещё остаётся провести на поле командам до перерыва. При этом характер игры особо не меняется. "Спартак" действует вторым номером, можно так сказать.

31' С правого полуфланга навесил Валентин Вада, а на выходе сыграл Александр Максименко, подтолкнувший Никиту Чернова, который, в свою очередь, задел Мирлинда Даку, которому теперь оказывается медицинская помощь.

30' Дмитрий Кабутов справа пытался войти в чужую штрафную, но поставил ему корпус Наиль Умяров, и футболист "Рубина" нарушил правила на оппоненте.

29' Может, "Рубин" слишком большой акцент на атаку сделал, а нужно было больше концентрироваться на обороне? Хотя тут как сложится, как пойдёт.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! РОМАН ЗОБНИН!!!

Опять у Хлусевича голевой пас на Зобнина, как и в прошлом туре! Обыгрался Роман с Даниилом на левом полуфланге и примерно с линии штрафной площади в дальний угол мяч отправил. Можно сравнить этот гол с забитым мячом Бонгонды. "Спартак" в ударе сегодня!

27' Роман Зобнин получил передачу в районе правого угла чужой штрафной площади и бесполезно навесил...

26' Даниил Хлусевич в атаке на левом фланге только что действовал неудачно. Хорошо сыграл против него в подкате Игор Вуячич, чисто отобрав мяч.

25' Мирлинд Даку с правого фланга посылал мяч в центр штрафной площади "Спартака", и в результате рикошетной темы опасного момента не возникло.

25' "Спартак" теоретически мог бы и за другие места сейчас бороться, но для этого не недо было терять очки во многих матчах. Банальность, в общем.

24' Кристофер Мартинс отправился в атаку "Спартака", стал приближаться к штрафной площади "Рубина", но утратил частично контроль над мячом и уронил Илью Рожкова.

23' Наиль Умяров играет головой на подаче углового "Рубина". Вторым этажом выбивает мяч из своей штрафной площади спартаковский полузащитник.

22' Вот уже идут вперёд казанцы, передача прострельного типа производится с правого фланга, и удаётся заработать угловой команде из Татарстана.

21' В 28-м туре чемпионата России "Спартак" выиграл у "Краснодара" как раз со счётом 1:0. Но "Рубин" будет пытаться отыграться, это точно.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ТЕО БОНГОНДА!!!

На этот раз полностью на себя взял игру Бонгонда. Пошёл смещаться с левого фланга к центру, подобрался к штрафной площади и низом отправил мяч в правый угол. И не нужно было много атаковать "Спартаку", чтобы открыть счёт. Хотя в последние минуты владения всё же больше стало у "красно-белых". Голевой пас у Кристофера Мартинса.

19' Тео Бонгонда прострелил с левого фланга, но не привело это к опасному моменту. Александр Соболев не смог разобраться с Алексеем Грицаенко.

18' Неравномерно солнцем освещается футбольное поле. Чуть меньше половины газона в тени находится, а другая часть находится под ярким светом.

17' А не пора ли уже "Спартаку" брать инициативу в свои руки, ноги и куда ещё там? Или всё и так движется под контролем "красно-белой" команды в этом матче?

16' Илья Рожков решился на удар с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади. Молодой футболист "Рубина" отправил мяч в перчатки Александра Максименко.

15' На уходящей неделе "Спартак" успел вылететь из Кубка России из-за поражения от "Балтики", а в предыдущем матче чемпионата "красно-белые" одолели "Краснодар", в то время как "Рубин" выиграл у "Ростова".

14' Валентин Вада выполнил подачу с правой стороны, мяч полетел на дальний край вратарской, а оттуда Мацей Рыбус неопасно скинул его чужому вратарю Александру Максименко.

13' Илья Рожков по левому флангу делал передачу вперёд Мацею Рыбусу - бывшему игроку "Спартака", оказавшемуся в данный момент времени в офсайде.

12' Георгий Джикия отметился нарушением правил в центральной трети поля против Мирлинда Даку, которому спартаковский защитник мешал разгоняться по флангу.

11' В атаку "Спартак" выбрался, но не хватило расторопности Александру Соболеву в чужой штрафной площадке, поэтому никакого опасного момента не образовалось.

10' Новым главным тренером "Спартака" будет Деян Станкович. Для Владимира Слишковича сейчас предпоследний матч в качестве и.о. в обозримом будущем.

9' Показывают повтор опасного момента Дмитрия Кабутова, который несколько минут назад был. С правого фланга там передачу ему невысоко набрасывал Александр Зотов - кстати, бывший спартаковец.

8' "Рубин" всё-таки инициативой владеет на первых минутах. "Спартак" большое количество времени находится без мяча. Гости сдеали ставку на дебют матча.

7' Тео Бонгонда слева входил в штрафную площадь "Рубина" и упал на газон рядом с Александром Мартыновичем. Игра продолжается, нет пенальти.

6' "Спартак" сейчас является догоняющим по отношению к "Локомотиву" в турнирной таблице, поэтому нельзя осекаться "красно-белым".

5' Наиль Умяров уже заработал себе жёлтую карточку. Рядом с центральным кругом срубил он в подкате Валентина Ваду и обзавёлся предупреждением.

4' Не боится "Рубин" своего соперника. Казанская команда недавно в Москве вничью 2:2 с ЦСКА сыграла. Так почему бы ей и у "Спартака" не отнять очки на выезде?

3' "Рубин" атакует: и с левого фланга, и с правого пытается продраться к воротам "Спартака". Только что справа прошёл прострел, и Дмитрий Кабутов пробил низом в ближнюю часть створа, а Александр Максименко отразил удар и спас "красно-белых" в сложившейся ситуации.

2' Небольшое нарушение правил фиксируется в центре поля. Наиль Умяров нарушает правила против Александра Зотова, на газон роняя того.

2' Для Георгия Джикии это последний домашний матч за московский "Спартак". Вчера было объявлено об уходе Джикии из команды по окончании нынешнего сезона.

2' "Спартак" играет в красной форме, а у "Рубина" зелёная экипировка.