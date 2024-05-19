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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Спартак Москва
3:0
Второй тайм: 74'
Рубин
0'
6' Желтая карточка
Умяров Наиль
1:0
21' Гол
Бонгонда Тео
2:0
28' Гол
Зобнин Роман
3:0
63' Гол
Мартинс Кристофер
71' Желтая карточка
Рожков Илья
73' Желтая карточка

Ход матча

6'
Умяров Наиль
 
21'
Бонгонда Тео
(Мартинс Кристофер)
1:0
28'
Зобнин Роман
(Хлусевич Даниил)
2:0
55'
Пруцев Данил
Умяров Наиль
 
55'
Игнатов Михаил
Медина Хесус
 
63'
Мартинс Кристофер
(Пруцев Данил)
3:0
64'
 
Шабанаджай Дардан
Рыбус Мацей
64'
 
Апшацев Марат
Рахмоналиев Умарали
67'
Маслов Павел
Джикия Георгий
 
68'
Угальде Манфред
Соболев Александр
 
70'
 
Безруков Руслан
Вада Валентин
70'
 
Тесленко Егор
Мартынович Александр
71'
 
Рожков Илья
73'
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 161
Спартак Москва 75.8% (122)
X 15.5% (25)
Рубин 8.7% (14)
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История личных встреч

Спартак Москва
Рубин

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

20.6%
61.8%
17.6%
7 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КPП
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМК
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

11
33

Голов в среднем за матч

0.73
1.74

Среднее время на гол

122
51

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.11
0.73

Среднее время на гол

81
122

Всего голов

32
44

Голов в среднем за матч

0.94
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

95
69

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 7 (1) 0.24
Промес Квинси 6 0.21
Соболев Александр Сергеевич 5 0.17
Хлусевич Даниил 5 0.17
Медина Хесус 5 (1) 0.17
Мартинс Кристофер 4 0.14
Игнатов Михаил Александрович 2 0.07
Зобнин Роман 2 0.07
Зиньковский Антон 2 0.07
Пруцев Данил 1 0.03
Мозес Виктор 1 0.03
Бабич Срджан 1 0.03
Умяров Наиль 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 8 (1) 0.28
Вада Валентин 4 0.14
Мартынович Александр 3 0.1
Фамейе Джоэль 3 0.1
Безруков Руслан 2 0.07
Рожков Илья 1 0.03
Рыбус Мацей 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Чумич Никола 1 0.03
Ранджелович Лазар 1 0.03
Йокич Богдан 1 0.03
Иву Угучукву 1 0.03
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 7 1
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Умяров Наиль 7 0
Бабич Срджан 4 1
Мартинс Кристофер 4 0
Дуарте Алексис 4 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Угальде Манфред 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 7 0
Даку Мирлинд 6 0
Зотов Александр 4 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Мартынович Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Ашурматов Рустам 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Дюпин Юрий 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Рубин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
5
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Рубин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

14
14
Спартак Москва
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
46% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Рубин
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
23%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
27%
3
23%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
7
32%
3
23%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
6
35%
76-90

Забито

17
15
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
8
53%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
11%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
7
39%
4
22%
76-90

Забито

39
28
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
5
13%
4
14%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
21%
11
39%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
5
13%
4
14%
61-75
12
31%
5
18%
76-90

Пропущено

30
35
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
2
7%
4
11%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
8
27%
3
9%
31-45
4
13%
7
20%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
10
33%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Рубин

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
20
8
12
16
1.5
8
20
5
23
2.5
1
27
2
26
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
3.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 3:0 Заявка 29 14 7 8 41 - 31 49
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 0:3 Заявка 29 11 8 10 29 - 37 41
8.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 13 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 0:3 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 0:3 Заявка 15 6 3 6 14 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 3:0 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    73'
    Крайнему защитнику "Спартака" Данилу Хлусевичу потребовалась медицинская помощь по мотивам предыдущего эпизода.
  • Желтая карточка
    73'
    Егору Тесленко также достаётся предупреждение за игру локтем против Данила Хлусевича в борьбе за верховой мяч в середине поля.
  • Желтая карточка
    72'
    Дардан Шабанаджай нарушает правила на фланге, где откровенно толкает в спину Романа Зобнина. Вскоре ещё Илья Рожков наступает на ногу сопернику и получает жёлтую карточку.
  • Замена
    71'
    Двойная замена производится в составе "Рубина". Егор Тесленко появляется вместо Александра Мартыновича, а Руслан Безруков выходит вместо Валентина Вады.
  • Опасный момент
    70'
    К ближней штанге навесил Дмитрий Кабутов слева с корнера, а Алексей Грицаенко головой подбросил мяч над перекладиной.
  • Угловой
    69'
    Марат Апшацев нанёс дальний удар по воротам "Спартака", в итоге это дело преобразовалось в угловой. Дмитрий Кабутов готовится исполнять стандарт с левого края.
  • Замена
    68'
    Также Манфред Угальде появился на поле в составе московского "Спартака" вместо Александра Соболева.
  • Замена
    67'
    Двойная замена в составе "Спартака". В частности, Павел Маслов выходит вместо Георгия Джикии, которого трибуны провожают громкими аплодисментами, и партнёры обнимают его.
  • Опасный момент
    66'
    Подача с игры с левого фланга производится у команды из столицы Татарстана, а Валентин Вада крайне неточный удар головой наносит и жалеет об этом.
  • Угловой
    65'
    Угловой у "Рубина" с правого фланге не привёл к опасному моменту. Казанская команда не хочет смиряться с сухим поражением и атакует.
  • Замена
    64'
    Произошла двойная замена в составе "Рубина": появились в игре Дардан Шабанаджай и Март Апшацев вместо Мацея Рыбуса и Умарали Рахмоналиева.
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! КРИСТОФЕР МАРТИНС!!!
    Корнер у "Спартака" был на правом фланге, и вторым темпом отличились спартаковцы. Данил Пруцев сделал заброс в штрафную площадь с правого полуфланга, и Кристофер Мартинс переправил мяч головой в сетку.
  • Опасный момент
    62'
    Даниил Хлусевич сейчас находился на грани гола в стиле забитых мячей Тео Бонгонды и Романа Зобнина. В правый угол с линии штрафной площади производился удар - угловой будет. 
  • Угловой
    61'
    Дмитрий Кабутов подал по корнеру с левого фланга и с правого. Во втором случае долго выбивали мяч спартаковцы из своей штрафной, но без опасных моментов.
  • Опасный момент
    60'
    Валентин Вада приложился по воротам "Спартака" с дальней дистанции, и после рикошета мяч пошёл в сторону левого угла, а Александр Максименко отвёл угрозу на угловой.
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    • Опасный момент
      59'
      Валентин Вада навесил с правого фланга, а Мацей Рыбус не попал головой в ворота с ближнего угла вратарской.
    • 59'
      Александр Соболев обеспечил себе чистое владение и с правого полуфланга запустил проникающий пас вперёд к центру, а по факту подарил мяч сопернику.
    • 57'
      Дмитрий Кабутов подал со штрафного, Георгий Джикия и Игор Вуячич поборолись за верховой мяч, сфера ушла за лицевую линию. Углового "Спартака" не будет.
    • Фол, нарушение
      56'
      На своей половине поля нарушили правила спартаковцы. С двух сторон взяли Александра Зотова в коробочку Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. 
    • Замена
      55'
      Двойная замена производится в составе московского "Спартака": Михаил Игнатов выходит вместо Хесуса Медины, а Данил Пруцев появляется весто Наиля Умярова.
    • 54'
      Александр Соболев на чужой половине поборолся за мяч с Алексеем Грицаенко. Мяч ушёл за боковую линию. Аут "Рубин" вбросит.
    • Фол, нарушение
      53'
      Кристофер Мартинс мелко фолит впереди на правом фланге против Алексея Грицаенко. На газоне оказывается защитник казанского "Рубина".
    • 52'
      "Рубин" не теряет надежд отыграться, не опускает руки команда Рашида Рахимова. Ну и правильно, чего нос вешать-то? Играть ещё приличное количество времени.
    • Опасный момент
      51'
      Хесус Медина отличной проникающей передачей выводил Тео Бонгонду на свидание с Юрием Дюпиным, и вратарь "Рубина" выиграл эту дуэль у игрока атаки "Спартака".
    • Фол, нарушение
      50'
      Дмитрий Кабутов справа закидывал мяч к линии вратарской, Георгий Джикия выбил мяч из своей штрафной, а Илья Рожков прихватил Хесуса Медину.
    • 49'
      Александр Соболев с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади переместил мяч в руки Юрия Дюпина. Слабый удар был, но мяч подскочил над газоном перед голкипером.
    • Судья
      48'
      Мацей Рыбус бежал вперёд по левому флангу и упал уже за пределы поля после подката со стороны Романа Зобнина. Нарушение правил не зафиксировано.
    • 46'
      "Рубин" проводил атаку по центру, и увязли казанцы в оборонительных редутах "Спартака" внутри штрафной площадки команды хозяев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. 2:0. "Спартак" показал классную реализацию и подошёл к перерыву с комфортным счётом. Впереди команды ожидает второй тайм.
    • Фол, нарушение
      45'
      Мирлинд Даку нарушил правила в атаке на правом полуфланге, где он после длинной передачи от партнёра подтолкнул Никиту Чернова.
    • 45'
      Александр Максименко осуществил длинный вынос от своих ворот, а Александр Соболев не зацепился за мяч в противоборстве с Игором Вуячичем.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • Травма, повреждение
      44'
      Медицинская помощь потребовалась Игору Вуячичу после предыдущего эпизода. Защитник "Рубина" вернулся затем на поле, нет вынужденной замены.
    • 42'
      "Рубину" в 30-м туре принимать "Сочи", который уже напрямую вылетел в Первую лигу. А на поле в игре "Спартак" - "Рубин" сейчас пострадал Игор Вуячич после контакта с Кристофером Мартинсом.
    • 41'
      "Спартаку" в последнем туре чемпионата России предстоит сыграть в Оренбурге против одноимённого клуба, борющегося за выживание в Премьер-лиге.
    • Фол, нарушение
      40'
      Мирлинд Даку сыграл в ноги Георгия Джикии вдали от ворот на правом фланге, если со стороны "Рубина" смотреть. Не сразу потом поднялся с газона спартаковский ветеран.
    • 39'
      Александр Зотов из центра поля перевод за левую боковую линию отправил. Наиль Умяров тем временем присел на газон, но медицинская помощь ему не понадобилась.
    • Фол, нарушение
      38'
      А вот на противоположном фланге фол от спартаковцев. Даниил Хлусевич уронил Дмитрия Кабутова. Что заметно, прессинг не забывают включать "красно-белые" на половине соперника.
    • Фол, нарушение
      37'
      Алексис Дуарте пришёл на правый фланг чужой половины поля, чтобы оказать там давление на Мацея Рыбуса и нарушить таким образом правила.
    • 36'
      Заброс последовал у "Спартака" на правый фланг в адрес Хесуса Медины, который не сумел обратить мяч в своё владение, поскольку вместо него это сделал Алексей Грицаенко.
    • 35'
      Александр Зотов с правого фланга выкрутил навесную передачу в штрафную площадь "Спартака", где защитник хозяев головой скинул мяч в руки Александру Максименко.
    • 34'
      Тео Бонгонда с левого фланга прострелил в чужую штрафную площадь, где не возникло опасного момента. Может, лучше каждый раз Тео самому бить по воротам?
    • 33'
      Здорово сейчас получается игра у "Спартака". Понятно, что не без огрехов, и ничьи бывают с поражениями. Но что, если бы Абаскаля уволили раньше по ходу сезона?
    • 32'
      Примерно треть первого тайма ещё остаётся провести на поле командам до перерыва. При этом характер игры особо не меняется. "Спартак" действует вторым номером, можно так сказать.
    • Травма, повреждение
      31'
      С правого полуфланга навесил Валентин Вада, а на выходе сыграл Александр Максименко, подтолкнувший Никиту Чернова, который, в свою очередь, задел Мирлинда Даку, которому теперь оказывается медицинская помощь.
    • Фол, нарушение
      30'
      Дмитрий Кабутов справа пытался войти в чужую штрафную, но поставил ему корпус Наиль Умяров, и футболист "Рубина" нарушил правила на оппоненте.
    • 29'
      Может, "Рубин" слишком большой акцент на атаку сделал, а нужно было больше концентрироваться на обороне? Хотя тут как сложится, как пойдёт.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! РОМАН ЗОБНИН!!!
      Опять у Хлусевича голевой пас на Зобнина, как и в прошлом туре! Обыгрался Роман с Даниилом на левом полуфланге и примерно с линии штрафной площади в дальний угол мяч отправил. Можно сравнить этот гол с забитым мячом Бонгонды. "Спартак" в ударе сегодня!
    • 27'
      Роман Зобнин получил передачу в районе правого угла чужой штрафной площади и бесполезно навесил...
    • 26'
      Даниил Хлусевич в атаке на левом фланге только что действовал неудачно. Хорошо сыграл против него в подкате Игор Вуячич, чисто отобрав мяч.
    • 25'
      Мирлинд Даку с правого фланга посылал мяч в центр штрафной площади "Спартака", и в результате рикошетной темы опасного момента не возникло.
    • 25'
      "Спартак" теоретически мог бы и за другие места сейчас бороться, но для этого не недо было терять очки во многих матчах. Банальность, в общем.
    • Фол, нарушение
      24'
      Кристофер Мартинс отправился в атаку "Спартака", стал приближаться к штрафной площади "Рубина", но утратил частично контроль над мячом и уронил Илью Рожкова.
    • 23'
      Наиль Умяров играет головой на подаче углового "Рубина". Вторым этажом выбивает мяч из своей штрафной площади спартаковский полузащитник.
    • Угловой
      22'
      Вот уже идут вперёд казанцы, передача прострельного типа производится с правого фланга, и удаётся заработать угловой команде из Татарстана.
    • 21'
      В 28-м туре чемпионата России "Спартак" выиграл у "Краснодара" как раз со счётом 1:0. Но "Рубин" будет пытаться отыграться, это точно.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ТЕО БОНГОНДА!!!
      На этот раз полностью на себя взял игру Бонгонда. Пошёл смещаться с левого фланга к центру, подобрался к штрафной площади и низом отправил мяч в правый угол. И не нужно было много атаковать "Спартаку", чтобы открыть счёт. Хотя в последние минуты владения всё же больше стало у "красно-белых". Голевой пас у Кристофера Мартинса.
    • 19'
      Тео Бонгонда прострелил с левого фланга, но не привело это к опасному моменту. Александр Соболев не смог разобраться с Алексеем Грицаенко.
    • 18'
      Неравномерно солнцем освещается футбольное поле. Чуть меньше половины газона в тени находится, а другая часть находится под ярким светом.
    • 17'
      А не пора ли уже "Спартаку" брать инициативу в свои руки, ноги и куда ещё там? Или всё и так движется под контролем "красно-белой" команды в этом матче?
    • 16'
      Илья Рожков решился на удар с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади. Молодой футболист "Рубина" отправил мяч в перчатки Александра Максименко.
    • 15'
      На уходящей неделе "Спартак" успел вылететь из Кубка России из-за поражения от "Балтики", а в предыдущем матче чемпионата "красно-белые" одолели "Краснодар", в то время как "Рубин" выиграл у "Ростова".
    • 14'
      Валентин Вада выполнил подачу с правой стороны, мяч полетел на дальний край вратарской, а оттуда Мацей Рыбус неопасно скинул его чужому вратарю Александру Максименко.
    • Офсайд
      13'
      Илья Рожков по левому флангу делал передачу вперёд Мацею Рыбусу - бывшему игроку "Спартака", оказавшемуся в данный момент времени в офсайде.
    • Фол, нарушение
      12'
      Георгий Джикия отметился нарушением правил в центральной трети поля против Мирлинда Даку, которому спартаковский защитник мешал разгоняться по флангу.
    • 11'
      В атаку "Спартак" выбрался, но не хватило расторопности Александру Соболеву в чужой штрафной площадке, поэтому никакого опасного момента не образовалось.
    • 10'
      Новым главным тренером "Спартака" будет Деян Станкович. Для Владимира Слишковича сейчас предпоследний матч в качестве и.о. в обозримом будущем.
    • 9'
      Показывают повтор опасного момента Дмитрия Кабутова, который несколько минут назад был. С правого фланга там передачу ему невысоко набрасывал Александр Зотов - кстати, бывший спартаковец.
    • 8'
      "Рубин" всё-таки инициативой владеет на первых минутах. "Спартак" большое количество времени находится без мяча. Гости сдеали ставку на дебют матча.
    • Судья
      7'
      Тео Бонгонда слева входил в штрафную площадь "Рубина" и упал на газон рядом с Александром Мартыновичем. Игра продолжается, нет пенальти.
    • 6'
      "Спартак" сейчас является догоняющим по отношению к "Локомотиву" в турнирной таблице, поэтому нельзя осекаться "красно-белым".
    • Желтая карточка
      5'
      Наиль Умяров уже заработал себе жёлтую карточку. Рядом с центральным кругом срубил он в подкате Валентина Ваду и обзавёлся предупреждением.
    • 4'
      Не боится "Рубин" своего соперника. Казанская команда недавно в Москве вничью 2:2 с ЦСКА сыграла. Так почему бы ей и у "Спартака" не отнять очки на выезде?
    • Опасный момент
      3'
      "Рубин" атакует: и с левого фланга, и с правого пытается продраться к воротам "Спартака". Только что справа прошёл прострел, и Дмитрий Кабутов пробил низом в ближнюю часть створа, а Александр Максименко отразил удар и спас "красно-белых" в сложившейся ситуации.
    • Фол, нарушение
      2'
      Небольшое нарушение правил фиксируется в центре поля. Наиль Умяров нарушает правила против Александра Зотова, на газон роняя того.
    • 2'
      Для Георгия Джикии это последний домашний матч за московский "Спартак". Вчера было объявлено об уходе Джикии из команды по окончании нынешнего сезона.
    • 2'
      "Спартак" играет в красной форме, а у "Рубина" зелёная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Хлусевич Даниил сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Зобнин Роман бьет в цель!
    • 21'
      Мартинс Кристофер сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Бонгонда Тео бьет в цель!
    • 6'
      Умяров Наиль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 3:0 Рубин

    Исход игры
    Спартак Москва
    75.8% (122)
    Ничья
    15.5% (25)
    Рубин
    8.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    32.9% (53)
    2:0 Спартак Москва
    11.2% (18)
    1:0 Спартак Москва
    9.9% (16)
    1:1 Ничья
    9.9% (16)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
    1:2 Рубин
    1.2% (2)
    3:1 Спартак Москва
    1.2% (2)
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