Тур: 29. Стадион: Лукойл Арена.
3:0
Второй тайм: 74'
0'
6' Желтая карточкаУмяров Наиль
1:0
21' ГолБонгонда Тео
2:0
28' ГолЗобнин Роман
3:0
63' ГолМартинс Кристофер
71' Желтая карточкаРожков Илья
Ход матча
6'
21'
28'
2:0
63'
71'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманЗащитник
- Защитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слишкович Владимир
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Рыбус МацейНападающий
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
11 Тахери КасраНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спартак Москва
Рубин
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
34 матча
44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
20.6%
61.8%
17.6%
7 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
33
Голов в среднем за матч
0.73
1.74
Среднее время на гол
122
51
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.11
0.73
Среднее время на гол
81
122
Всего голов
32
44
Голов в среднем за матч
0.94
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
95
69
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|7 (1)
|0.24
|Промес Квинси
|6
|0.21
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0.17
|Хлусевич Даниил
|5
|0.17
|Медина Хесус
|5 (1)
|0.17
|Мартинс Кристофер
|4
|0.14
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.07
|Зобнин Роман
|2
|0.07
|Зиньковский Антон
|2
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.03
|Мозес Виктор
|1
|0.03
|Бабич Срджан
|1
|0.03
|Умяров Наиль
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|8 (1)
|0.28
|Вада Валентин
|4
|0.14
|Мартынович Александр
|3
|0.1
|Фамейе Джоэль
|3
|0.1
|Безруков Руслан
|2
|0.07
|Рожков Илья
|1
|0.03
|Рыбус Мацей
|1
|0.03
|Ашурматов Рустам
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Чумич Никола
|1
|0.03
|Ранджелович Лазар
|1
|0.03
|Йокич Богдан
|1
|0.03
|Иву Угучукву
|1
|0.03
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|7
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|Умяров Наиль
|7
|0
|Бабич Срджан
|4
|1
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Дуарте Алексис
|4
|0
|Медина Хесус
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Угальде Манфред
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр IV
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|7
|0
|Даку Мирлинд
|6
|0
|Зотов Александр
|4
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Иву Угучукву
|4
|0
|Мартынович Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Вада Валентин
|3
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|1
|Рыбус Мацей
|2
|0
|Дюпин Юрий
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Рашид Рахимов
|0
|1
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Рубин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
5
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Рубин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
14
14
Спартак Москва
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
46% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Рубин
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
23%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
27%
3
23%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
7
32%
3
23%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
6
35%
76-90
Забито
17
15
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
8
53%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
11%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
7
39%
4
22%
76-90
Забито
39
28
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
5
13%
4
14%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
21%
11
39%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
5
13%
4
14%
61-75
12
31%
5
18%
76-90
Пропущено
30
35
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
2
7%
4
11%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
8
27%
3
9%
31-45
4
13%
7
20%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
10
33%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2
Результаты матчей
Спартак Москва
Рубин
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
77
410
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
59
410
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
208
1216
820
523
127
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|53 - 38
|56
|2.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 29
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|4.
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|49 - 37
|50
|5.
|3:0 Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 31
|49
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|7.
|0:3 Заявка
|29
|11
|8
|10
|29 - 37
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 44
|30
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 41
|30
|13.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|20 - 31
|29
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|26 - 44
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 37
|26
|16.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|36 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|0:3 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|0:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 19
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|3:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|11
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 3:0 Рубин
Исход игры
Спартак Москва
75.8% (122)
Ничья
15.5% (25)
Рубин
8.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
32.9% (53)
2:0 Спартак Москва
11.2% (18)
1:0 Спартак Москва
9.9% (16)
1:1 Ничья
9.9% (16)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:2 Рубин
1.2% (2)
3:1 Спартак Москва
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!