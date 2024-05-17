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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Спартак Москва
 
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Рубин
Прогнозы 60
Спартак Москва 83.3% (50)
X 13.3% (8)
Рубин 3.3% (2)
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Спартак Москва
Рубин

История личных встреч

Спартак Москва
Рубин

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

20.6%
61.8%
17.6%
7 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КPП
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМК
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

11
33

Голов в среднем за матч

0.73
1.74

Среднее время на гол

122
51

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.11
0.73

Среднее время на гол

81
122

Всего голов

32
44

Голов в среднем за матч

0.94
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

95
69

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.21
Бонгонда Тео 6 (1) 0.21
Соболев Александр Сергеевич 5 0.18
Хлусевич Даниил 5 0.18
Медина Хесус 5 (1) 0.18
Мартинс Кристофер 3 0.11
Игнатов Михаил Александрович 2 0.07
Зиньковский Антон 2 0.07
Мозес Виктор 1 0.04
Пруцев Данил 1 0.04
Зобнин Роман 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Умяров Наиль 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 8 (1) 0.29
Вада Валентин 4 0.14
Мартынович Александр 3 0.11
Фамейе Джоэль 3 0.11
Безруков Руслан 2 0.07
Рожков Илья 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Ашурматов Рустам 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Чумич Никола 1 0.04
Ранджелович Лазар 1 0.04
Йокич Богдан 1 0.04
Иву Угучукву 1 0.04
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 7 1
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Умяров Наиль 6 0
Бабич Срджан 4 1
Мартинс Кристофер 4 0
Дуарте Алексис 4 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Угальде Манфред 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 7 0
Даку Мирлинд 6 0
Зотов Александр 4 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Мартынович Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Ашурматов Рустам 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Дюпин Юрий 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Рубин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
5
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Рубин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

14
14
Спартак Москва
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
46% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Рубин
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
23%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
27%
3
23%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
7
32%
3
23%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
6
35%
76-90

Забито

17
15
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
8
53%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
11%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
7
39%
4
22%
76-90

Забито

39
28
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
5
13%
4
14%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
21%
11
39%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
5
13%
4
14%
61-75
12
31%
5
18%
76-90

Пропущено

30
35
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
2
7%
4
11%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
8
27%
3
9%
31-45
4
13%
7
20%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
10
33%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Рубин

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
20
8
12
16
1.5
8
20
5
23
2.5
1
27
2
26
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 28 15 8 5 49 - 37 53
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 28 12 11 5 47 - 37 47
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
9.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Факел
 Заявка 28 6 11 11 20 - 29 29
12.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
13.
Урал
 Заявка 28 7 8 13 27 - 41 29
14.
Оренбург
 Заявка 28 7 8 13 31 - 38 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 28 5 8 15 34 - 44 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 14 4 5 5 22 - 18 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 2 часа 1 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 60
    Спартак Москва 83.3% (50)
    X 13.3% (8)
    Рубин 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Рубин
    1.78
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    4.70
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    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Рубин

    Исход игры
    Спартак Москва
    83.3% (50)
    Ничья
    13.3% (8)
    Рубин
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.94% (27)
    Меньше
    49.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    64.15% (34)
    Нет
    35.85% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    40% (24)
    2:0 Спартак Москва
    16.7% (10)
    1:0 Спартак Москва
    15% (9)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
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