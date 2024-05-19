Тур: 33. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Мусял Томаш
0:1
Конец матча
Ход матча
16
Луиш
Мигел
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
11 Filip Tonder
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Варта Познань
Легия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.25
Среднее время на гол
270
72
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
63
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.21
|Зреляк Адам
|4
|0.12
|Журавски Мачей
|4
|0.12
|Купчак Матеуш
|4
|0.12
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.06
|Савич Стефан V
|2
|0.06
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.03
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Межграни Мохамед
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|9 (5)
|0.27
|Пекхарт Томаш
|8
|0.24
|Гуаль Марк
|6
|0.18
|Вшолек Павел
|4
|0.12
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.12
|Мучи Эрнест
|4
|0.12
|Панков Радован
|2
|0.06
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Росолек Мацей
|2 (1)
|0.06
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.03
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Августиняк Рафал
|1
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Капюади Стив
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|8
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Шимонович Давид
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|1
|Луиш Мигел
|3
|0
|Гробельны Енджей
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Patryk Rychlik
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|11
|1
|Енджейчик Артур
|7
|2
|Панков Радован
|7
|0
|Рибейру Юри
|7
|0
|Элитим Хуэрхен
|7
|0
|Капюади Стив
|7
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Капустка Бартош
|2
|1
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
5
7
Варта Познань
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Легия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
14
22
Варта Познань
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Легия
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
16
23
12 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
5
31%
3
13%
1-15
3
19%
5
22%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Пропущено
19
24
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
16%
2
8%
1-15
7
37%
4
17%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
2
11%
5
21%
76-90
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
4
25%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
3
19%
5
20%
76-90
Пропущено
22
15
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
9%
5
33%
31-45
7
32%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
8
36%
3
20%
76-90
Забито
32
48
19 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 17
15 Не забивали 8
9
28%
5
10%
1-15
5
16%
10
21%
16-30
5
16%
7
15%
31-45
5
16%
7
15%
46-60
4
13%
10
21%
61-75
4
13%
9
19%
76-90
Пропущено
41
39
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
4
10%
4
10%
1-15
10
24%
5
13%
16-30
6
15%
10
26%
31-45
8
20%
5
13%
46-60
3
7%
7
18%
61-75
10
24%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2
Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0
Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0
Результаты матчей
Варта Познань
Легия
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
3
8 раз 24%
0
7 раз 21%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
133
512
79
116
412
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
134
511
611
115
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
267
1023
1320
231
924
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|17
|9
|7
|74 - 45
|60
|2.
|33
|17
|9
|7
|48 - 30
|60
|3.
|33
|15
|11
|7
|49 - 38
|56
|4.
|33
|15
|8
|10
|45 - 40
|53
|5.
|0:0
|33
|14
|11
|8
|45 - 38
|53
|6.
|33
|15
|7
|11
|58 - 38
|52
|7.
|33
|14
|10
|9
|53 - 37
|52
|8.
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|9.
|0:0
|33
|12
|7
|14
|41 - 44
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|40 - 45
|43
|11.
|33
|9
|16
|8
|38 - 34
|43
|12.
|33
|8
|15
|10
|45 - 44
|39
|13.
|33
|10
|8
|15
|40 - 55
|38
|14.
|33
|9
|10
|14
|33 - 40
|37
|15.
|33
|8
|13
|12
|38 - 49
|37
|16.
|33
|7
|14
|12
|38 - 43
|35
|17.
|33
|5
|14
|14
|38 - 55
|29
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|43 - 16
|36
|2.
|16
|10
|5
|1
|32 - 9
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|28 - 14
|31
|5.
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|7.
|0:0
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|8.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|16
|6
|8
|2
|22 - 20
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|13.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|0:0
|17
|5
|7
|5
|17 - 24
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|7.
|16
|6
|3
|7
|23 - 30
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|16
|4
|5
|7
|16 - 22
|17
|10.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|12.
|0:0
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|16
|3
|4
|9
|15 - 28
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|17.
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11