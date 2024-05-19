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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Варта Познань
0:1
Конец матча
Легия
0'
0:1
26' Гол
Панков Радован
88' Желтая карточка
Визингер Дарио
90'+6
1
Лис
Адриан
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
3
Кьельб
Якуб
28
Боровски
Филип
21
Купчак
Матеуш
15
Копчински
Михал
22
Konrad
Matuszewski
16
Луиш
Мигел
9
Эппель
Мартон
7
Шмыт
Каетан
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
24
Jan
Ziolkowski
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
21
Челхака
Юрген
22
Элитим
Хуэрхен
5
Рибейру
Юри
39
Росолек
Мацей
28
Гуаль
Марк
Варта Познань
3-4-3
Легия
3-5-2

История личных встреч

Варта Познань
Легия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.25

Среднее время на гол

270
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
63

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.21
Зреляк Адам 4 0.12
Журавски Мачей 4 0.12
Купчак Матеуш 4 0.12
Пржикрыл Томаш 2 0.06
Савич Стефан V 2 0.06
Луиш Мигел 2 0.06
Эппель Мартон 2 (1) 0.06
Визингер Дарио 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Ставропулос Димитрис 1 0.03
Шимонович Давид 1 0.03
Кьельб Якуб 0 0
Межграни Мохамед 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Боровски Филип 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 9 (5) 0.27
Пекхарт Томаш 8 0.24
Гуаль Марк 6 0.18
Вшолек Павел 4 0.12
Крамер Блаж 4 (1) 0.12
Мучи Эрнест 4 0.12
Панков Радован 2 0.06
Капустка Бартош 2 0.06
Росолек Мацей 2 (1) 0.06
Элитим Хуэрхен 1 0.03
Кун Патрик 1 0.03
Августиняк Рафал 1 0.03
Баку Макана 1 0.03
Капюади Стив 1 0.03
Стржалек Игорь 1 0.03
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 8 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Купчак Матеуш 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Шимонович Давид 4 0
Пржикрыл Томаш 2 1
Луиш Мигел 3 0
Гробельны Енджей 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Patryk Rychlik 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 11 1
Енджейчик Артур 7 2
Панков Радован 7 0
Рибейру Юри 7 0
Элитим Хуэрхен 7 0
Капюади Стив 7 0
Челхака Юрген 5 0
Вшолек Павел 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Капустка Бартош 2 1
Бурч Марко 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Гуаль Марк 2 0
Кун Патрик 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

5
7
Варта Познань
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Легия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

14
22
Варта Познань
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Легия
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

16
23
12 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
5
31%
3
13%
1-15
3
19%
5
22%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Пропущено

19
24
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
16%
2
8%
1-15
7
37%
4
17%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
2
11%
5
21%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
4
25%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
3
19%
5
20%
76-90

Пропущено

22
15
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
9%
5
33%
31-45
7
32%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
8
36%
3
20%
76-90

Забито

32
48
19 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 17
15 Не забивали 8
9
28%
5
10%
1-15
5
16%
10
21%
16-30
5
16%
7
15%
31-45
5
16%
7
15%
46-60
4
13%
10
21%
61-75
4
13%
9
19%
76-90

Пропущено

41
39
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
4
10%
4
10%
1-15
10
24%
5
13%
16-30
6
15%
10
26%
31-45
8
20%
5
13%
46-60
3
7%
7
18%
61-75
10
24%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2
Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0
Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0

Результаты матчей

Варта Познань
Легия

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
3
8 раз 24%
0
7 раз 21%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
3
5
12
1.5
7
9
1
16
2.5
4
12
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
4
5
11
1.5
6
11
1
15
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
26
7
10
23
1.5
13
20
2
31
2.5
9
24
1
32
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 33 17 9 7 74 - 45 60
2.
Шленск Вроцлав
 33 17 9 7 48 - 30 60
3.
Легия
 33 15 11 7 49 - 38 56
4.
Гурник Забже
 33 15 8 10 45 - 40 53
5.
Лех
 0:0 33 14 11 8 45 - 38 53
6.
Погонь Щецин
 33 15 7 11 58 - 38 52
7.
Ракув
 33 14 10 9 53 - 37 52
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Видзев Лодзь
 0:0 33 12 7 14 41 - 44 43
10.
Сталь Мелец
 33 11 10 12 40 - 45 43
11.
Пяст
 33 9 16 8 38 - 34 43
12.
Краковия
 33 8 15 10 45 - 44 39
13.
Радомяк Радом
 33 10 8 15 40 - 55 38
14.
Варта Познань
 33 9 10 14 33 - 40 37
15.
Пуща Неполомице
 33 8 13 12 38 - 49 37
16.
Корона Кельце
 33 7 14 12 38 - 43 35
17.
Рух Хожув
 33 5 14 14 38 - 55 29
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 0:0 16 9 4 3 28 - 14 31
5.
Шленск Вроцлав
 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
7.
Видзев Лодзь
 0:0 17 9 1 7 20 - 20 28
8.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
13.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 0:0 17 5 7 5 17 - 24 22
6.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
7.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
10.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
11.
Ракув
 17 4 5 8 21 - 28 17
12.
Видзев Лодзь
 0:0 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Жозуэ Филипе сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Панков Радован бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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