Тур: 29. Стадион: Ростов Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ростов
Балтика
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|8
|0.29
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.21
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.21
|Роналдо
|4
|0.14
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.14
|Щетинин Кирилл
|3
|0.11
|Глебов Данил
|2
|0.07
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Вахания Илья
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Лангович Андрей
|1
|0.04
|Комаров Иван
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Сако Умар
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|6
|0.21
|Фернандес Алекс II
|4
|0.14
|Лисакович Виталий
|3
|0.11
|Козлов Данила Сергеевич
|2
|0.07
|Кузьмин Максим
|2
|0.07
|Капленко Кирилл
|2
|0.07
|Гузина Гедеон
|2
|0.07
|Бистрович Кристиян
|2 (1)
|0.07
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Фамейе Джоэль
|1
|0.04
|Пряхин Сергей
|1
|0.04
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|6
|1
|Байрамян Хорен
|7
|0
|Комличенко Николай
|5
|0
|Комаров Иван
|3
|1
|Прохин Данила
|4
|0
|Сако Умар
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Аль-Аскалани Эяд
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Лангович Андрей
|1
|1
|Роналдо
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Чернов Евгений
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|5
|0
|Кузьмин Максим
|4
|0
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Гассама Натан
|4
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Латышонок Евгений
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Фернандес Роберто II
|1
|0
|Андраде Кевин
|1
|0
|Фернандес Алекс II
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Балтика
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
7
Ростов
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Балтика
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
9
13
Ростов
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
29% (8)
18% (5)
Балтика
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
25
14
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 22
4
16%
4
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
24%
5
36%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
21%
2
10%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
3
16%
6
29%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
6
40%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
6
25%
4
22%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
6
25%
6
33%
76-90
Забито
40
29
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 6
6 Не забивали 14
4
10%
4
14%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
10
25%
6
21%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
3
8%
2
7%
61-75
10
25%
11
38%
76-90
Пропущено
43
39
22 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 23
10
23%
6
15%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
8
19%
4
10%
61-75
9
21%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1
Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3
Балтика
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1
Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3
Результаты матчей
Ростов
Балтика
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:7
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
7
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
13 раз 46%
2
8 раз 29%
1
5 раз 18%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ростов
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
311
311
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1513
1216
1018
424
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 37
|53
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|3.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 27
|50
|4.
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|47 - 37
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 31
|46
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|29 - 34
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|20 - 29
|29
|12.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|26 - 44
|29
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 41
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 38
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 37
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|34 - 44
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 16
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 23
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 21
|5
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Балтика
Исход игры
Ростов
73.4% (47)
Ничья
9.4% (6)
Балтика
17.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
67.31% (35)
Нет
32.69% (17)
Популярный счёт
2:1 Ростов
42.2% (27)
1:0 Ростов
14.1% (9)
2:0 Ростов
7.8% (5)
1:1 Ничья
7.8% (5)
0:1 Балтика
4.7% (3)
1:2 Балтика
3.1% (2)
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