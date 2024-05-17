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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Балтика
Прогнозы 62
Ростов 72.6% (45)
X 9.7% (6)
Балтика 17.7% (11)
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История личных встреч

Ростов
Балтика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 8 0.29
Мохебби Мохаммад 6 0.21
Осипенко Максим 6 (4) 0.21
Роналдо 4 0.14
Комличенко Николай 4 (1) 0.14
Щетинин Кирилл 3 0.11
Глебов Данил 2 0.07
Уткин Даниил 1 0.04
Миронов Алексей 1 0.04
Вахания Илья 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Лангович Андрей 1 0.04
Комаров Иван 1 0.04
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Сако Умар 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 6 0.21
Фернандес Алекс II 4 0.14
Лисакович Виталий 3 0.11
Козлов Данила Сергеевич 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Капленко Кирилл 2 0.07
Гузина Гедеон 2 0.07
Бистрович Кристиян 2 (1) 0.07
Ковалёв Юрий 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Фамейе Джоэль 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 6 1
Байрамян Хорен 7 0
Комличенко Николай 5 0
Комаров Иван 3 1
Прохин Данила 4 0
Сако Умар 4 0
Тугарев Роман 2 1
Аль-Аскалани Эяд 2 1
Голенков Егор 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Лангович Андрей 1 1
Роналдо 2 0
Акбашев Роман 2 0
Чернов Евгений 2 0
Осипенко Максим 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 5 0
Кузьмин Максим 4 0
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Гассама Натан 4 0
Бистрович Кристиян 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Латышонок Евгений 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Луна Диего 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Жиров Александр 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Роберто II 1 0
Андраде Кевин 1 0
Фернандес Алекс II 1 0

Результаты матчей

Ростов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Балтика
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
7
Ростов
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Балтика
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

9
13
Ростов
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
29% (8)
18% (5)
Балтика
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

25
14
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 22
4
16%
4
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
24%
5
36%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
21%
2
10%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
3
16%
6
29%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
6
40%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
6
25%
4
22%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
6
25%
6
33%
76-90

Забито

40
29
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 6
6 Не забивали 14
4
10%
4
14%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
10
25%
6
21%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
3
8%
2
7%
61-75
10
25%
11
38%
76-90

Пропущено

43
39
22 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 23
10
23%
6
15%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
8
19%
4
10%
61-75
9
21%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1
Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3
Балтика
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1
Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3

Результаты матчей

Ростов
Балтика

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:7
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
7
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
13 раз 46%
2
8 раз 29%
1
5 раз 18%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ростов
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
7
7
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
15
13
12
16
1.5
10
18
4
24
2.5
2
26
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 28 15 8 5 49 - 37 53
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 28 12 11 5 47 - 37 47
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
9.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Факел
 Заявка 28 6 11 11 20 - 29 29
12.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
13.
Урал
 Заявка 28 7 8 13 27 - 41 29
14.
Оренбург
 Заявка 28 7 8 13 31 - 38 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 28 5 8 15 34 - 44 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 14 4 5 5 22 - 18 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 4 часа 16 минут.



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    • Прогнозы 62
    Ростов 72.6% (45)
    X 9.7% (6)
    Балтика 17.7% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Балтика
    3.35
    3.70
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Балтика

    Исход игры
    Ростов
    73.4% (47)
    Ничья
    9.4% (6)
    Балтика
    17.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (35)
    Нет
    32.69% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    42.2% (27)
    1:0 Ростов
    14.1% (9)
    2:0 Ростов
    7.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.8% (5)
    0:1 Балтика
    4.7% (3)
    1:2 Балтика
    3.1% (2)
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