Тур: 33. Стадион: Видзев. Главный судья: Ласык Петр
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЦыганик Андрей
10' Желтая карточкаРондич Имад
18' Желтая карточкаВельде Кристоффер
0:1
21' ГолВельде Кристоффер
41' Желтая карточкаМрожек Бартош
1:1
43' ПенальтиРондич Имад
80' Желтая карточкаКвеквескири Ника
84' Желтая карточкаШимчак Филип
90' Желтая карточкаМилош Мато
90'+10
Ход матча
10'
21'
41'
43'
1:1
80'
84'
90'
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
История личных встреч
Видзев Лодзь
Лех
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Среднее время на гол
108
135
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
77
98
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (3)
|0.24
|Санчез Джорди
|7
|0.21
|Альварес Франциско
|5
|0.15
|Рондич Имад
|5 (1)
|0.15
|Цыганик Андрей
|3
|0.09
|Antoni Klimek
|3
|0.09
|Нунеш Фабиу
|2
|0.06
|Жиро Матеуш
|2
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.03
|Фернандес Хуан III
|1
|0.03
|Сильва Луис
|1
|0.03
|Дилиберто Ноа
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Милош Мато
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|10 (1)
|0.3
|Исхак Микаэль
|10 (1)
|0.3
|Мархвиньски Филип
|8
|0.24
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.12
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.09
|Перейра Жоэл III
|2
|0.06
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.06
|Квеквескири Ника
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Червински Алан
|1
|0.03
|Блажич Миха
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Дагерстол Филип
|1
|0.03
|Гургул Михал
|1
|0.03
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Саламон Бартош
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|5
|2
|Цыганик Андрей
|7
|0
|Ганоушек Марек
|5
|1
|Милош Мато
|6
|0
|Нунеш Фабиу
|6
|0
|Санчез Джорди
|6
|0
|Жиро Матеуш
|6
|0
|Альварес Франциско
|6
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Павловски Бартоломей
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Фернандес Хуан III
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Саламон Бартош
|5
|0
|Исхак Микаэль
|5
|0
|Андерссон Элиас
|5
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Шимчак Филип
|4
|0
|Дуглас Барри
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Блажич Миха
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Мрожек Бартош
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лех
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
9
Видзев Лодзь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Лех
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
14
26
Видзев Лодзь
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Лех
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
18
35
Голы по времени матча
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
6
32%
16-30
7
35%
2
11%
31-45
4
20%
5
26%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
25%
5
26%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
4
18%
7
29%
29%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
18%
8
33%
76-90
Забито
21
30
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
19%
5
17%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
4
19%
8
27%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
9
43%
8
27%
76-90
Пропущено
24
12
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
8
33%
4
33%
76-90
Забито
41
49
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
5
12%
5
10%
1-15
3
7%
8
16%
16-30
11
27%
10
20%
31-45
6
15%
9
18%
46-60
2
5%
4
8%
61-75
14
34%
13
27%
76-90
Пропущено
46
36
19 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 20
7
15%
4
11%
1-15
7
15%
6
17%
16-30
5
11%
8
22%
31-45
7
15%
3
8%
46-60
8
17%
3
8%
61-75
12
26%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2
Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3
Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Лех
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
512
97
314
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
125
511
512
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
258
1023
1419
528
528
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11