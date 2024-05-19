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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Видзев Лодзь
1:1
Конец матча
Лех
0'
7' Желтая карточка
Цыганик Андрей
10' Желтая карточка
Рондич Имад
18' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
0:1
21' Гол
Вельде Кристоффер
41' Желтая карточка
Мрожек Бартош
1:1
43' Пенальти
Рондич Имад
80' Желтая карточка
Квеквескири Ника
84' Желтая карточка
Шимчак Филип
90' Желтая карточка
Милош Мато
90'+10
1
Гикевич
Рафал
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
14
Цыганик
Андрей
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
44
Дилиберто
Ноа
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
23
Блажич
Миха
5
Андерссон
Элиас
17
Шимчак
Филип
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
11
Вельде
Кристоффер
10
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
Видзев Лодзь
4-3-3
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Лех

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

77
98

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 8 (3) 0.24
Санчез Джорди 7 0.21
Альварес Франциско 5 0.15
Рондич Имад 5 (1) 0.15
Цыганик Андрей 3 0.09
Antoni Klimek 3 0.09
Нунеш Фабиу 2 0.06
Жиро Матеуш 2 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 0.03
Фернандес Хуан III 1 0.03
Сильва Луис 1 0.03
Дилиберто Ноа 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Милош Мато 0 0
Dominik Kun 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 10 (1) 0.3
Исхак Микаэль 10 (1) 0.3
Мархвиньски Филип 8 0.24
Ба-Луа Адриэль 4 0.12
Шимчак Филип 3 (1) 0.09
Перейра Жоэл III 2 0.06
Карлстрём Йеспер 2 0.06
Квеквескири Ника 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Червински Алан 1 0.03
Блажич Миха 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Дагерстол Филип 1 0.03
Гургул Михал 1 0.03
Андерссон Элиас 0 0
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Саламон Бартош 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 5 2
Цыганик Андрей 7 0
Ганоушек Марек 5 1
Милош Мато 6 0
Нунеш Фабиу 6 0
Санчез Джорди 6 0
Жиро Матеуш 6 0
Альварес Франциско 6 0
Шеху Юлиан 4 0
Павловски Бартоломей 3 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Шота Серафин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Фернандес Хуан III 2 0
Рондич Имад 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 6 0
Саламон Бартош 5 0
Исхак Микаэль 5 0
Андерссон Элиас 5 0
Мархвиньски Филип 4 0
Шимчак Филип 4 0
Дуглас Барри 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Блажич Миха 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Мрожек Бартош 2 0
Собех Артур 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лех
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
9
Видзев Лодзь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Лех
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

14
26
Видзев Лодзь
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Лех
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

18
35

Голы по времени матча

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
6
32%
16-30
7
35%
2
11%
31-45
4
20%
5
26%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
4
18%
7
29%
29%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
18%
8
33%
76-90

Забито

21
30
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
19%
5
17%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
4
19%
8
27%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
9
43%
8
27%
76-90

Пропущено

24
12
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
8
33%
4
33%
76-90

Забито

41
49
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
5
12%
5
10%
1-15
3
7%
8
16%
16-30
11
27%
10
20%
31-45
6
15%
9
18%
46-60
2
5%
4
8%
61-75
14
34%
13
27%
76-90

Пропущено

46
36
19 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 20
7
15%
4
11%
1-15
7
15%
6
17%
16-30
5
11%
8
22%
31-45
7
15%
3
8%
46-60
8
17%
3
8%
61-75
12
26%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2
Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3
Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Лех

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
5
12
1.5
9
7
3
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
5
5
11
1.5
5
12
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
25
8
10
23
1.5
14
19
5
28
2.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 33 17 9 7 74 - 45 60
2.
Шленск Вроцлав
 33 17 9 7 48 - 30 60
3.
Легия
 33 15 11 7 49 - 38 56
4.
Гурник Забже
 33 15 8 10 45 - 40 53
5.
Лех
 33 14 11 8 46 - 39 53
6.
Погонь Щецин
 33 15 7 11 58 - 38 52
7.
Ракув
 33 14 10 9 53 - 37 52
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Видзев Лодзь
 33 12 7 14 42 - 45 43
10.
Сталь Мелец
 33 11 10 12 40 - 45 43
11.
Пяст
 33 9 16 8 38 - 34 43
12.
Краковия
 33 8 15 10 45 - 44 39
13.
Радомяк Радом
 33 10 8 15 40 - 55 38
14.
Варта Познань
 33 9 10 14 33 - 40 37
15.
Пуща Неполомице
 33 8 13 12 38 - 49 37
16.
Корона Кельце
 33 7 14 12 38 - 43 35
17.
Рух Хожув
 33 5 14 14 38 - 55 29
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 16 9 4 3 28 - 14 31
5.
Шленск Вроцлав
 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
7.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
8.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
13.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
7.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
10.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
11.
Ракув
 17 4 5 8 21 - 28 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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