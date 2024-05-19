  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Зенит
Прогнозы 176
Ахмат 18.8% (33)
X 17% (30)
Зенит 64.2% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Зенит
7.30
Реклама, fon.bet
7.00
Реклама, zenit.win
1.53
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Опарин
Михаил
55
Тодорович
Дарко
75
Гандри
Надер
5
Шатара
Милош
8
Богосавац
Мирослав
36
Ловат
Лукас
16
Камило
Рейжерс
23
Швец
Антон
18
Камилов
Владислав
13
Конате
Мохамед
II
10
Садулаев
Лечи
16
Адамов
Денис
28
Алип
Нуралы
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
24
Педро
дос
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
33
Сергеев
Иван
30
Кассьерра
Матео
Ахмат
5-3-2
Зенит
4-4-2

История личных встреч

Ахмат
Зенит

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед

34 матча

20.6%
29.4%
50%
7 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.7%
58.8%
26.5%
5 побед 20 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
3:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.18
0.65

Среднее время на гол

76
139

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.65
1.53

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.41
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

63
82

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 10 (4) 0.36
Бериша Бернард 3 0.11
Ковачев Светослав 3 0.11
Агаларов Гамид 3 (2) 0.11
Ильин Владимир 2 0.07
Тимофеев Артём 2 0.07
Садулаев Лечи 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Камило Рейжерс 1 0.04
Семёнов Андрей 1 0.04
Олейников Иван 1 0.04
Шатара Милош 1 0.04
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 16 0.57
Сергеев Иван 6 0.21
Вендел Маркус 4 0.14
Клаудиньо 4 (1) 0.14
Дуглас Сантос 3 0.11
Мостовой Андрей 3 0.11
Мантуан Густаво 2 0.07
Артур Виктор Гимараес 2 0.07
Изидор Вильсон 2 0.07
Родригао де Соуза 1 0.04
Педро дос Сантос 1 0.04
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 7 0
Семёнов Андрей 5 1
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Бериша Бернард 6 0
Камило Рейжерс 5 0
Камилов Владислав 5 0
Тодорович Дарко 3 1
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Ковачев Светослав 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Ловат Лукас 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Шатара Милош 1 0
Волков Владислав II 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 7 0
Дуглас Сантос 5 0
Барриос Вильмар 3 1
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Клаудиньо 3 0
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Ахмат
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Зенит
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
6
Ахмат
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Зенит
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

9
18
Ахмат
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Зенит
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
10%
3
13%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
5
25%
5
21%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
3
15%
5
21%
76-90

Пропущено

21
14
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
5
24%
4
29%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
7
33%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
24%
6
43%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
5
38%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
8
50%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

33
44
18 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
2
6%
5
11%
1-15
6
18%
6
14%
16-30
10
30%
10
23%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
6
18%
10
23%
76-90

Пропущено

37
26
23 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
7
19%
6
23%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
15
41%
2
8%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
2
5%
2
8%
61-75
7
19%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0

Результаты матчей

Ахмат
Зенит

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
24
4
7
21
1.5
13
15
2
26
2.5
6
22
2
26
3.5
2
26
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
3.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 29 14 7 8 41 - 32 49
6.
Ростов
 Заявка 29 12 7 10 42 - 44 43
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
8.
Рубин
 Заявка 29 11 8 10 30 - 37 41
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
15.
Балтика
 Заявка 29 7 5 17 32 - 39 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
16.
Балтика
 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 29-го тура РПЛ, в котором грозненский "Ахмат" на своём поле будет принимать питерский "Зенит". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 176
Ахмат 18.8% (33)
X 17% (30)
Зенит 64.2% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Зенит
7.30
Реклама, fon.bet
7.00
Реклама, zenit.win
1.53
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ахмат - Зенит онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ахмат - Зенит

Исход игры
Ахмат
18.6% (33)
Ничья
16.9% (30)
Зенит
64.4% (114)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:2 Зенит
23.7% (42)
1:1 Ничья
11.9% (21)
0:1 Зенит
9.6% (17)
0:2 Зенит
6.8% (12)
2:1 Ахмат
4.5% (8)
1:3 Зенит
2.3% (4)
1:0 Ахмат
1.1% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ахмат
Зенит
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный