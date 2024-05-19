Тур: 29. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
75
Гандри
Надер
36
Ловат
Лукас
23
Швец
Антон
16
Адамов
Денис
28
Алип
Нуралы
27
Нино
III
11
Клаудиньо
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
75 Гандри НадерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ахмат
Зенит
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
34 матча
20.6%
29.4%
50%
7 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
14.7%
58.8%
26.5%
5 побед 20 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.18
0.65
Среднее время на гол
76
139
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.65
1.53
Среднее время на гол
54
58
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
1.41
1.09
Тотал матчей
2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
63
82
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|10 (4)
|0.36
|Бериша Бернард
|3
|0.11
|Ковачев Светослав
|3
|0.11
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.11
|Ильин Владимир
|2
|0.07
|Тимофеев Артём
|2
|0.07
|Садулаев Лечи
|2
|0.07
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Ловат Лукас
|1
|0.04
|Камило Рейжерс
|1
|0.04
|Семёнов Андрей
|1
|0.04
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Шатара Милош
|1
|0.04
|Швец Антон
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|16
|0.57
|Сергеев Иван
|6
|0.21
|Вендел Маркус
|4
|0.14
|Клаудиньо
|4 (1)
|0.14
|Дуглас Сантос
|3
|0.11
|Мостовой Андрей
|3
|0.11
|Мантуан Густаво
|2
|0.07
|Артур Виктор Гимараес
|2
|0.07
|Изидор Вильсон
|2
|0.07
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Педро дос Сантос
|1
|0.04
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|7
|0
|Семёнов Андрей
|5
|1
|Харин Евгений
|5
|1
|Швец Антон
|6
|0
|Бериша Бернард
|6
|0
|Камило Рейжерс
|5
|0
|Камилов Владислав
|5
|0
|Тодорович Дарко
|3
|1
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Ковачев Светослав
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|7
|0
|Дуглас Сантос
|5
|0
|Барриос Вильмар
|3
|1
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Клаудиньо
|3
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Нино III
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Зенит
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
6
Ахмат
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Зенит
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
9
18
Ахмат
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Зенит
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
20
24
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
10%
3
13%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
5
25%
5
21%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
3
15%
5
21%
76-90
Пропущено
21
14
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
5
24%
4
29%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
7
33%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
24%
6
43%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
5
38%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
8
50%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
33
44
18 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
2
6%
5
11%
1-15
6
18%
6
14%
16-30
10
30%
10
23%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
6
18%
10
23%
76-90
Пропущено
37
26
23 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
7
19%
6
23%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
15
41%
2
8%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
2
5%
2
8%
61-75
7
19%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0
Результаты матчей
Ахмат
Зенит
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
410
68
212
311
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
311
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
244
721
1315
226
622
226
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|53 - 38
|56
|2.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 29
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 25
|51
|4.
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|49 - 37
|50
|5.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 32
|49
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 44
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 37
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|32 - 38
|35
|11.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 44
|30
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 41
|30
|13.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|20 - 31
|29
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|26 - 44
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|32 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|36 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
|16.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|11
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Зенит
Исход игры
Ахмат
18.6% (33)
Ничья
16.9% (30)
Зенит
64.4% (114)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:2 Зенит
23.7% (42)
1:1 Ничья
11.9% (21)
0:1 Зенит
9.6% (17)
0:2 Зенит
6.8% (12)
2:1 Ахмат
4.5% (8)
1:3 Зенит
2.3% (4)
1:0 Ахмат
1.1% (2)
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