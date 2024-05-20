Тур: 29. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Пари НН
ЦСКА Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
2
Среднее время на гол
70
45
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (4)
|0.25
|Севикян Эдгар
|4
|0.14
|Зе Турбо Жозе
|3
|0.11
|Боселли Хуан
|2
|0.07
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|Кутателадзе Николоз
|2
|0.07
|Сулейманов Тимур
|2
|0.07
|Гоцук Кирилл
|1
|0.04
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|12 (7)
|0.43
|Заболотный Антон
|8 (1)
|0.29
|Файзуллаев Аббосбек
|4
|0.14
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.11
|Давила Виктор
|3
|0.11
|Гайич Милан III
|3
|0.11
|Обляков Иван
|2
|0.07
|Мухин Максим
|2
|0.07
|Виллиан Роша
|2
|0.07
|Келлвен Дуглас
|1
|0.04
|Глебов Кирилл
|1
|0.04
|Рядно Михаил
|1
|0.04
|Мойзес Роберто
|1
|0.04
|Агапов Илья
|1
|0.04
|Мендес Виктор
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоцук Кирилл
|5
|2
|Александров Виктор
|5
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Каккоев Никита
|6
|0
|Майга Мамаду
|6
|0
|Трошечкин Александр
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Боженов Кирилл
|1
|1
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Илич Саша
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|11
|2
|Мойзес Роберто
|8
|0
|Зделар Саша
|6
|0
|Заболотный Антон
|5
|0
|Гайич Милан III
|3
|1
|Файзуллаев Аббосбек
|4
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Дивеев Игорь
|1
|1
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Тороп Владислав
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ЦСКА Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
14
Пари НН
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
2
23
Пари НН
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
ЦСКА Москва
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
28
7
Упущенные победы
10
37
Голы по времени матча
Забито
21
20
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
14%
4
20%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
29%
2
10%
31-45
4
19%
6
30%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
7%
2
9%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
5
36%
6
26%
76-90
Забито
7
26
5 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
1
14%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
57%
7
27%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
8
31%
61-75
2
29%
4
15%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
14%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
7
25%
2
12%
61-75
7
25%
7
41%
76-90
Забито
28
46
16 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 3
4
14%
6
13%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
10
36%
9
20%
31-45
4
14%
8
17%
46-60
1
4%
11
24%
61-75
7
25%
8
17%
76-90
Пропущено
42
40
17 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
5
12%
4
10%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
4
10%
8
20%
46-60
9
21%
5
13%
61-75
12
29%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3
Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1
Результаты матчей
Пари НН
ЦСКА Москва
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:0
7 раз 25%
2:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Пари НН
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
68
86
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
122
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
253
721
1414
226
721
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|53 - 38
|56
|2.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|50 - 26
|54
|3.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|49 - 37
|50
|5.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 32
|49
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 44
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|48 - 38
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 37
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|33 - 43
|35
|11.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 44
|30
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 41
|30
|13.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|20 - 31
|29
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|26 - 44
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|32 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|36 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
|16.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|11
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - ЦСКА Москва
Исход игры
Пари НН
12.1% (20)
Ничья
17% (28)
ЦСКА Москва
70.9% (117)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
66.36% (73)
Нет
33.64% (37)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
27.9% (46)
1:1 Ничья
10.9% (18)
0:2 ЦСКА Москва
10.9% (18)
0:1 ЦСКА Москва
9.1% (15)
2:1 Пари НН
1.8% (3)
1:3 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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