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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 58
Пари НН 12.1% (7)
X 10.3% (6)
ЦСКА Москва 77.6% (45)
Все прогнозы
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История личных встреч

Пари НН
ЦСКА Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
2

Среднее время на гол

70
45

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (4) 0.25
Севикян Эдгар 4 0.14
Зе Турбо Жозе 3 0.11
Боселли Хуан 2 0.07
Трошечкин Александр 2 0.07
Кутателадзе Николоз 2 0.07
Сулейманов Тимур 2 0.07
Гоцук Кирилл 1 0.04
Каккоев Никита 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 12 (7) 0.43
Заболотный Антон 8 (1) 0.29
Файзуллаев Аббосбек 4 0.14
Мусаев Тамерлан 3 0.11
Давила Виктор 3 0.11
Гайич Милан III 3 0.11
Обляков Иван 2 0.07
Мухин Максим 2 0.07
Виллиан Роша 2 0.07
Келлвен Дуглас 1 0.04
Глебов Кирилл 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Агапов Илья 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоцук Кирилл 5 2
Александров Виктор 5 2
Сергей Юран 5 1
Каккоев Никита 6 0
Майга Мамаду 6 0
Трошечкин Александр 5 0
Калинский Николай 4 0
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стаматов Матео 3 0
Боженов Кирилл 1 1
Стоцкий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Илич Саша 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 11 2
Мойзес Роберто 8 0
Зделар Саша 6 0
Заболотный Антон 5 0
Гайич Милан III 3 1
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Дивеев Игорь 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Тороп Владислав 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ЦСКА Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
14
Пари НН
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

2
23
Пари НН
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
ЦСКА Москва
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

28
7

Упущенные победы

10
37

Голы по времени матча

Забито

21
20
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
14%
4
20%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
29%
2
10%
31-45
4
19%
6
30%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
7%
2
9%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
5
36%
6
26%
76-90

Забито

7
26
5 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
1
14%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
57%
7
27%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
8
31%
61-75
2
29%
4
15%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
14%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
7
25%
2
12%
61-75
7
25%
7
41%
76-90

Забито

28
46
16 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 3
4
14%
6
13%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
10
36%
9
20%
31-45
4
14%
8
17%
46-60
1
4%
11
24%
61-75
7
25%
8
17%
76-90

Пропущено

42
40
17 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
5
12%
4
10%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
4
10%
8
20%
46-60
9
21%
5
13%
61-75
12
29%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3
Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1

Результаты матчей

Пари НН
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:0
7 раз 25%
2:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пари НН
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
25
3
7
21
1.5
14
14
2
26
2.5
7
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 28 15 8 5 49 - 37 53
2.
Зенит
 Заявка 28 15 6 7 45 - 25 51
3.
Краснодар
 Заявка 28 14 8 6 41 - 27 50
4.
Локомотив Москва
 Заявка 28 12 11 5 47 - 37 47
5.
Спартак Москва
 Заявка 28 13 7 8 38 - 31 46
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 10 12 6 48 - 38 42
7.
Рубин
 Заявка 28 11 8 9 29 - 34 41
8.
Крылья Советов
 Заявка 28 11 7 10 44 - 39 40
9.
Ростов
 Заявка 28 11 7 10 40 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 28 10 5 13 32 - 38 35
11.
Факел
 Заявка 28 6 11 11 20 - 29 29
12.
Пари НН
 Заявка 28 8 5 15 26 - 44 29
13.
Урал
 Заявка 28 7 8 13 27 - 41 29
14.
Оренбург
 Заявка 28 7 8 13 31 - 38 29
15.
Балтика
 Заявка 28 7 5 16 31 - 37 26
16.
Сочи
 Заявка 28 5 8 15 34 - 44 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 3 2 21 - 13 30
3.
Динамо Москва
 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
4.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
5.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
8.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 7 1 22 - 16 25
9.
Пари НН
 Заявка 14 7 3 4 19 - 16 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 Заявка 14 5 3 6 17 - 21 18
15.
Сочи
 Заявка 14 4 5 5 22 - 18 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 7 4 3 24 - 14 25
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 14 6 3 5 14 - 16 21
5.
Краснодар
 Заявка 14 4 6 4 18 - 16 18
6.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 3 7 4 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 15 - 23 14
10.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Балтика
 Заявка 14 1 2 11 14 - 21 5
16.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 47 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.4% пользователей.
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    • Прогнозы 58
    Пари НН 12.1% (7)
    X 10.3% (6)
    ЦСКА Москва 77.6% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.30
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    3.60
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    2.32
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Пари НН
    12.3% (7)
    Ничья
    10.5% (6)
    ЦСКА Москва
    77.2% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (30)
    Нет
    40% (20)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    40.4% (23)
    0:2 ЦСКА Москва
    17.5% (10)
    0:1 ЦСКА Москва
    14% (8)
    1:1 Ничья
    7% (4)
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