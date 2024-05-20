Тур: 33. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Красны Себастьян
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
7' ГолКурминовски Давид
30' Желтая карточкаРамирес Даниэль
32' Желтая карточкаХодына Кацпер
2:0
58' ГолMateusz Grzybek
77' Желтая карточкаAntoni Mlynarczyk
82' Желтая карточкаТутышкинас Артемиюс
83' Вторая желтая карточкаХодына Кацпер
Ход матча
7'
30'
32'
58'
2:0
83'
85'
90'
2:1
25
Налепа
Михал
17
Marek
Mroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek MrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Заглембе Любин
ЛКС Лодзь
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|12
|0.36
|Ходына Кацпер
|7 (2)
|0.21
|Вдовяк Матеуш
|5
|0.15
|Муньос Хуан
|4
|0.12
|Лавничак Алекс
|4
|0.12
|Копац Бартош
|2
|0.06
|Маковский Томаш
|2
|0.06
|Булеца Сергей
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1
|0.03
|Mateusz Grzybek
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.03
|Бохар Дамьян
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Marek Mroz
|0
|0
|Налепа Михал
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|9 (7)
|0.27
|Техан Кай
|6 (1)
|0.18
|Stipe Juric
|4
|0.12
|Engjell Hoti
|3
|0.09
|Балик Гусейн
|3
|0.09
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.06
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.03
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.03
|Jedrzej Zajac
|1
|0.03
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Шелига Бартош
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|7
|1
|Mateusz Grzybek
|6
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Ходына Кацпер
|5
|1
|Полетанович Марко
|6
|0
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Диудис Сократис
|3
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Маковский Томаш
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Marek Mroz
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|6
|1
|Engjell Hoti
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Дурмиси Риза
|4
|0
|Рамирес Даниэль
|4
|0
|Пируло
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Thiago Ceijas
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Antoni Mlynarczyk
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
ЛКС Лодзь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
10
Заглембе Любин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
0% (0)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
ЛКС Лодзь
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
19% (3)
81% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
20
17
Заглембе Любин
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
ЛКС Лодзь
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
29
27
Голы по времени матча
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 1
18 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
6
33%
4
36%
76-90
Пропущено
16
39
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 15
5
31%
5
13%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
1
6%
5
13%
31-45
1
6%
2
5%
46-60
6
38%
10
26%
61-75
3
19%
10
26%
76-90
Забито
23
20
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
9%
0
0%
1-15
6
26%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
6
26%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
22%
5
25%
76-90
Пропущено
30
31
16 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
17%
4
13%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
3
10%
11
35%
76-90
Забито
41
31
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 9
7 Не забивали 12
2
5%
0
0%
1-15
9
22%
3
10%
16-30
8
20%
6
19%
31-45
9
22%
7
23%
46-60
2
5%
6
19%
61-75
11
27%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
46
70
22 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 42
14 Пропускали первыми 23
22 Не пропускали 30
10
22%
9
13%
1-15
7
15%
10
14%
16-30
5
11%
9
13%
31-45
5
11%
7
10%
46-60
13
28%
14
20%
61-75
6
13%
21
30%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2
Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 ЛКС Лодзь - Лех 2:3
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
ЛКС Лодзь
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
2
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
313
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
97
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
1913
1220
824
230
329
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|17
|9
|7
|74 - 45
|60
|2.
|33
|17
|9
|7
|48 - 30
|60
|3.
|33
|15
|11
|7
|49 - 38
|56
|4.
|33
|15
|8
|10
|45 - 40
|53
|5.
|33
|14
|11
|8
|46 - 39
|53
|6.
|33
|15
|7
|11
|58 - 38
|52
|7.
|33
|14
|10
|9
|53 - 37
|52
|8.
|2:0
|33
|13
|8
|12
|42 - 47
|47
|9.
|33
|12
|7
|14
|42 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|40 - 45
|43
|11.
|33
|9
|16
|8
|38 - 34
|43
|12.
|33
|8
|15
|10
|45 - 44
|39
|13.
|33
|10
|8
|15
|40 - 55
|38
|14.
|33
|9
|10
|14
|33 - 40
|37
|15.
|33
|8
|13
|12
|38 - 49
|37
|16.
|33
|7
|14
|12
|38 - 43
|35
|17.
|33
|5
|14
|14
|38 - 55
|29
|18.
|0:2
|33
|5
|6
|22
|30 - 73
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|43 - 16
|36
|2.
|16
|10
|5
|1
|32 - 9
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|16
|9
|4
|3
|28 - 14
|31
|5.
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|7.
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|8.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|9.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|16
|6
|8
|2
|22 - 20
|26
|12.
|2:0
|17
|7
|5
|5
|19 - 17
|26
|13.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|17.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|7.
|2:0
|16
|6
|3
|7
|23 - 30
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|16
|4
|5
|7
|16 - 22
|17
|10.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|16
|3
|4
|9
|15 - 28
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|17.
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|18.
|0:2
|17
|1
|1
|15
|10 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11