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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Красны Себастьян
Заглембе Любин
2:1
Второй тайм: 90+'
ЛКС Лодзь
0'
1:0
7' Гол
Курминовски Давид
30' Желтая карточка
Рамирес Даниэль
32' Желтая карточка
Ходына Кацпер
2:0
58' Гол
Mateusz Grzybek
77' Желтая карточка
Antoni Mlynarczyk
82' Желтая карточка
Тутышкинас Артемиюс
83' Вторая желтая карточка
Ходына Кацпер
2:1
90' Гол
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
17
Marek
Mroz
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Мамедов
Рахиль
2
Гюлен
Левент
3
Тутышкинас
Артемиюс
24
Лувеу
Адриен
26
Шелига
Бартош
16
Рамирес
Даниэль
10
Пируло
37
Piotr
Glowacki
20
Piotr
Janczukowicz
Заглембе Любин
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
ЛКС Лодзь

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:2
К
0:1
ЭГБ
1:0
Э
3:2
Э
3:1
Э
2:1
OE
2:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 12 0.36
Ходына Кацпер 7 (2) 0.21
Вдовяк Матеуш 5 0.15
Муньос Хуан 4 0.12
Лавничак Алекс 4 0.12
Копац Бартош 2 0.06
Маковский Томаш 2 0.06
Булеца Сергей 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 0.03
Mateusz Grzybek 1 0.03
Bartlomiej Kludka 1 0.03
Бохар Дамьян 1 0.03
Полетанович Марко 1 0.03
Marek Mroz 0 0
Налепа Михал 0 0
Пьенько Томаш 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 9 (7) 0.27
Техан Кай 6 (1) 0.18
Stipe Juric 4 0.12
Engjell Hoti 3 0.09
Балик Гусейн 3 0.09
Piotr Janczukowicz 2 0.06
Antoni Mlynarczyk 1 0.03
Тутышкинас Артемиюс 1 0.03
Jedrzej Zajac 1 0.03
Данковски Камиль 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Шелига Бартош 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 7 1
Mateusz Grzybek 6 1
Налепа Михал 5 1
Ходына Кацпер 5 1
Полетанович Марко 6 0
Bartlomiej Kludka 4 1
Диудис Сократис 3 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Маковский Томаш 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Marek Mroz 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 6 1
Engjell Hoti 5 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Дурмиси Риза 4 0
Рамирес Даниэль 4 0
Пируло 4 0
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Гюлен Левент 3 0
Alexander Bobek 3 0
Piotr Janczukowicz 3 0
Тутышкинас Артемиюс 3 0
Stipe Juric 1 1
Thiago Ceijas 1 1
Монсальве Начо 2 0
Мамедов Рахиль 2 0
Балик Гусейн 2 0
Арндт Давид 2 0
Antoni Mlynarczyk 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Jedrzej Zajac 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
ЛКС Лодзь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
10
Заглембе Любин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
0% (0)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
ЛКС Лодзь
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
19% (3)
81% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

20
17
Заглембе Любин
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
ЛКС Лодзь
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

29
27

Голы по времени матча

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 1
18 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
6
33%
4
36%
76-90

Пропущено

16
39
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 15
5
31%
5
13%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
1
6%
5
13%
31-45
1
6%
2
5%
46-60
6
38%
10
26%
61-75
3
19%
10
26%
76-90

Забито

23
20
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
9%
0
0%
1-15
6
26%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
6
26%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
22%
5
25%
76-90

Пропущено

30
31
16 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
17%
4
13%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
3
10%
11
35%
76-90

Забито

41
31
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 9
7 Не забивали 12
2
5%
0
0%
1-15
9
22%
3
10%
16-30
8
20%
6
19%
31-45
9
22%
7
23%
46-60
2
5%
6
19%
61-75
11
27%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

46
70
22 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 42
14 Пропускали первыми 23
22 Не пропускали 30
10
22%
9
13%
1-15
7
15%
10
14%
16-30
5
11%
9
13%
31-45
5
11%
7
10%
46-60
13
28%
14
20%
61-75
6
13%
21
30%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2
Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 ЛКС Лодзь - Лех 2:3
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
ЛКС Лодзь

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
2
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
9
7
1.5
2
14
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
19
13
12
20
1.5
8
24
2
30
2.5
3
29
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 33 17 9 7 74 - 45 60
2.
Шленск Вроцлав
 33 17 9 7 48 - 30 60
3.
Легия
 33 15 11 7 49 - 38 56
4.
Гурник Забже
 33 15 8 10 45 - 40 53
5.
Лех
 33 14 11 8 46 - 39 53
6.
Погонь Щецин
 33 15 7 11 58 - 38 52
7.
Ракув
 33 14 10 9 53 - 37 52
8.
Заглембе Любин
 2:0 33 13 8 12 42 - 47 47
9.
Видзев Лодзь
 33 12 7 14 42 - 45 43
10.
Сталь Мелец
 33 11 10 12 40 - 45 43
11.
Пяст
 33 9 16 8 38 - 34 43
12.
Краковия
 33 8 15 10 45 - 44 39
13.
Радомяк Радом
 33 10 8 15 40 - 55 38
14.
Варта Познань
 33 9 10 14 33 - 40 37
15.
Пуща Неполомице
 33 8 13 12 38 - 49 37
16.
Корона Кельце
 33 7 14 12 38 - 43 35
17.
Рух Хожув
 33 5 14 14 38 - 55 29
18.
ЛКС Лодзь
 0:2 33 5 6 22 30 - 73 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 16 9 4 3 28 - 14 31
5.
Шленск Вроцлав
 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
7.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
8.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Заглембе Любин
 2:0 17 7 5 5 19 - 17 26
13.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 0:2 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
7.
Заглембе Любин
 2:0 16 6 3 7 23 - 30 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
10.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
11.
Ракув
 17 4 5 8 21 - 28 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 0:2 17 1 1 15 10 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • 32'
      Ходына Кацпер получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Рамирес Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Ходына Кацпер сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Курминовски Давид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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    Заглембе Любин
    Ничья
    ЛКС Лодзь
    4.80
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    9.10
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    6.80
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